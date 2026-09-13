Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης άσκησε κριτική στις οικονομικές εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι επαναφέρουν το σύνθημα περί ύπαρξης χρημάτων.

Δρυμιώτης αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας την έλλειψη σαφούς κοστολόγησης για μέτρα όπως η δέκατη τρίτη σύνταξη.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η πρόταση για φορολόγηση των πλουσίων αποτελεί ανεδαφική προσέγγιση, καθώς η σχετική πρακτική έχει καταργηθεί στις περισσότερες χώρες που την εφάρμοσαν.

Δρυμιώτης χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον κερδισμένο των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, λόγω της αναλυτικής και κοστολογημένης παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος.

Κατά την εκτίμηση του αναλυτή, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο περισσότερο ζημιωμένος πολιτικός αρχηγός, καθώς οι θέσεις του κρίνονται ως μη ρεαλιστικές από την κοινή γνώμη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ιδαίτερα επικρτικός για τις οικονομικές εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη ΔΕΘ εμφανίζεται ο πολιτικής αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, υποστηρίζοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης ουσιαστικά επανέφερε το μήνυμα «λεφτά υπάρχουν».

«Ο κόσμος πολύ σωστά έχει πάψει να πιστεύει. Δεν είναι πια αφελής. Το “λεφτά υπάρχουν” το πλήρωσε με αίμα», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Action 24,.

Advertisement

Advertisement

Στάθηκε μάλιστα ιδιαίτερα στη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, λέγοντας ότι ακόμη και στη Βουλή, κατά την αντιπαράθεση του πρωθυπουογύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το ακριβές κόστος του μέτρου.

Όπως ανέφερε, τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη ακούστηκε, κατά την άποψή του, η ίδια βασική λογική. «Ακούσαμε τον Τσίπρα, ακούσαμε τον Ανδρουλάκη και οι δύο λένε “λεφτά υπάρχουν”», σημείωσε.

Σχετικά με το κόστος των προγραμμάτων, ο πολιτικός αναλυτής υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα είχε αρχικά κοστολογηθεί περίπου στα 10 δισ. ευρώ, ενώ τώρα, όπως είπε, ακούει ότι το ποσό φτάνει ακόμη και τα 40 δισ. ευρώ.

«Μα πού θα βρουν αυτά τα λεφτά;» διερωτήθηκε. «Από τους πλούσιους; Επειδή δεν μπορούν να βρουν λεφτά από τους πλούσιους θα φορολογήσουν μισθωτούς και συνταξιούχους», πρόσθεσε. «Το “φορολογήστε τους πλουσίους” είναι η ουτοπία των λαϊκιστών και των άσχετων», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τον φόρο περιουσίας.

Όπως υποστήριξε, ο συγκεκριμένος φόρος είχε εφαρμοστεί σε 16 χώρες, αλλά στη συνέχεια καταργήθηκε στις περισσότερες, επειδή πολλοί εύποροι φορολογούμενοι επέλεξαν να μεταφέρουν αλλού τη φορολογική τους βάση. «Δεν είναι ηλίθιοι αυτοί που τον κατάργησαν», σχολίασε.

Τέλος, εκτίμησε πως «πρακτικά κερδισμένος» από όλοςυ τους πολιτικούς αρχηγούς που πήγαν στη ΔΕΘ ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τα είπε, τα εξήγησε, τα κοστολόγησε και δεν χρειάστηκε να επανέλθει. Όλοι οι άλλοι επανήλθαν και είπαν ανοησίες», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, περισσότερο ζημιωμένος θα βγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή, όπως είπε, «επανέλαβε το “λεφτά υπάρχουν”», ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε «πιο προσγειωμένος».