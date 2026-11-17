Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με χιούμορ ξεκίνησε η εβδομαδιαία συνομιλία του Πάνου Κολιοπάνου με τον Τέρενς Κουίκ, με αφορμή το ελληνικό όνομα «Τερέντιος» και τις δύο ονομαστικές γιορτές του δημοσιογράφου. Ακολούθησαν πειράγματα για τον κορονοϊό, τις πολιτικές καταβολές τους και τους «πολιτικούς πατέρες», Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Η συζήτηση πέρασε στην Τουρκία, με αιχμηρά σχόλια για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον Ερντογάν και τις πολεμικές δηλώσεις για τα ελληνικά νησιά. Ο Πάνος ανέλυσε τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ ο Τέρενς θυμήθηκε εμπειρίες από την Κωνσταντινούπολη. Το φινάλε; Ένα υποτιθέμενο τηλεφώνημα του Ερντογάν που έβαλε τέλος στη συζήτηση!

Advertisement

Advertisement