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Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θα επιτρέψει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει ακόμη μία προεδρική θητεία.

Το ισχύον σύνταγμα περιορίζει τον πρόεδρο σε δύο θητείες, εκτός εάν το κοινοβούλιο αποφασίσει την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών.

Η κυβέρνηση διαθέτει 331 έδρες και χρειάζεται 29 επιπλέον ψήφους από την αντιπολίτευση για να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών πέμπτων.

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Τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2028, νωρίτερα από το αναμενόμενο, προβλέπεται να διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, δήλωσε την Πέμπτη σύμβουλος του Τούρκου προέδρου. Αυτή η κίνηση θα επέτρεπε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία, παρακάμπτοντας τον συνταγματικό περιορισμό των δύο εκλογών στην προεδρία.

Ο Μεχμέτ Ουτσούμ δεν διευκρίνισε τι σήμαινε αυτό για τα σχέδια του προέδρου. Ωστόσο, ήταν η πιο ξεκάθαρη δημόσια στήριξη από υψηλόβαθμο στέλεχος σε μια πρόταση που πρότειναν οι σύμμαχοι του Ερντογάν: τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να θέσει υποψηφιότητα για άλλη μία φορά, όπως αναφέρει το Reuters.

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Ο Ερντογάν κυβερνά την Τουρκία εδώ και σχεδόν 23 χρόνια, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος. Το δημοψήφισμα του 2017 εισήγαγε το σύστημα της εκτελεστικής προεδρίας, βάσει του οποίου επανεξελέγη το 2018 και το 2023.

Το νέο σύστημα προβλέπει όριο δύο προεδρικών θητειών. Ωστόσο, το Σύνταγμα επιτρέπει νέα υποψηφιότητα εάν η Εθνοσυνέλευση αποφασίσει την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου.

Turkey floats earlier 2028 vote that would clear way for Erdogan to run again https://t.co/Lqg9nTw7JZ — The Straits Times (@straits_times) October 15, 2026

Για να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές απαιτούνται 360 ψήφοι σε σύνολο 600 βουλευτών, δηλαδή πλειοψηφία τριών πέμπτων. Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και οι σύμμαχοί του διαθέτουν 331 έδρες, γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζονται ακόμη 29 ψήφους από άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές είναι μέχρι στιγμής προγραμματισμένο να διεξαχθούν τον Μάιο του ίδιου έτους.

Η αντιπολίτευση ζητά εκλογές

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος MHP —το οποίο είναι σύμμαχος του Ερντογάν—, κάλεσε την περασμένη εβδομάδα το κοινοβούλιο να προκηρύξει εκλογές σε «κατάλληλο χρόνο», ώστε να μπορέσει ο «Πρόεδρος Ερντογάν να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή».

Για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων στο κοινοβούλιο, δηλαδή 360 επί συνόλου 600 βουλευτών. Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν και οι σύμμαχοί του διαθέτουν 331 έδρες. Συνεπώς, η συντηρητική συμμαχία χρειάζεται άλλες 29 ψήφους από άλλα κόμματα, κάτι που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολο εγχείρημα.