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Στις 12 Οκτωβρίου 1986, η Ελλάδα πήγε στις κάλπες για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχοντας κερδίσει τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 1985. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή και η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αναζητούσε τη μεγάλη πολιτική επιστροφή. Και αυτή ήρθε μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Μιλτιάδης Έβερτ στην Αθήνα, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στον Πειραιά και ο Σωτήρης Κούβελας στη Θεσσαλονίκη πέτυχαν μια τριπλή εκλογική επικράτηση που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια των δημοτικών συμβουλίων.

Οι κάλπες που ανέτρεψαν τις πολιτικές ισορροπίες

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Ο πρώτος γύρος πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου και ο δεύτερος στις 19 Οκτωβρίου 1986. Στην Αθήνα ο Μιλτιάδης Έβερτ συγκέντρωσε 44,6% στον πρώτο γύρο, αφήνοντας τον απερχόμενο δήμαρχο Δημήτρη Μπέη στο 29,17%. Ο Θεόδωρος Κατριβάνος συγκέντρωσε 17,59%. Στον Πειραιά ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος έλαβε 41,45%, έναντι 32,47% του Γιώργου Παπασπύρου. Στη Θεσσαλονίκη ο Σωτήρης Κούβελας συγκέντρωσε 45,78%, έναντι 28,07% του Θεοχάρη Μαναβή, ενώ ο Στέλιος Νέστωρ έφτασε στο 23,27%. Οι τρεις υποψήφιοι της ΝΔ επικράτησαν τελικά στον δεύτερο γύρο.

Μιλτιάδης Έβερτ: Ο «Μπουλντόζας» που κατέκτησε την Αθήνα

Ο Μιλτιάδης Έβερτ γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Οικονομολόγος και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της, είχε σημαντική κοινοβουλευτική και κυβερνητική εμπειρία. Το προσωνύμιο «Μπουλντόζας» συνδέθηκε με τον δυναμικό πολιτικό χαρακτήρα του. Στη δημαρχιακή θητεία του συνδέθηκε με την ίδρυση του Αθήνα 9,84 το 1987. Αργότερα έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, από το 1993 έως το 1997. Πέθανε το 2011.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος: Ο φιλελεύθερος πολιτικός που κέρδισε τον Πειραιά

Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος γεννήθηκε το 1946 στον Πειραιά, σε οικογένεια με μακρά πολιτική παράδοση. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1974 και υπηρέτησε σε κυβερνητικές θέσεις. Υπήρξε χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της οικονομικά φιλελεύθερης πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του στον Πειραιά είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η πόλη διέθετε ισχυρή εργατική και κεντροαριστερή πολιτική παράδοση. Παρέμεινε δήμαρχος μέχρι το 1989.

Σωτήρης Κούβελας: Ο μηχανικός που άλλαξε τη Θεσσαλονίκη

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Ο Σωτήρης Κούβελας γεννήθηκε το 1936 και δραστηριοποιήθηκε ως πολιτικός μηχανικός. Είχε διεκδικήσει τη δημαρχία το 1982, χωρίς επιτυχία. Τέσσερα χρόνια αργότερα επέστρεψε και κέρδισε. Η θητεία του συνδέθηκε με δημοτικές υποδομές και με τη δημιουργία του δημοτικού ραδιοφώνου FM100, που άρχισε να εκπέμπει το 1987. Το 1989 εγκατέλειψε τη δημαρχία για την κεντρική πολιτική σκηνή.

Η προσωπική μου εμπειρία από τον συνδυασμό του Μιλτιάδη Έβερτ

Για μένα, εκείνες οι δημοτικές εκλογές δεν αποτελούν μόνο μια σημαντική πολιτική ανάμνηση. Είχα την τιμή να συμμετάσχω προσωπικά, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, στον συνδυασμό «Νέα Εποχή» του Μιλτιάδη Έβερτ. Θυμάμαι πρόσωπα, συζητήσεις, συγκεντρώσεις και την ατμόσφαιρα μιας προεκλογικής αναμέτρησης που είχε αποκτήσει ξεκάθαρα πολιτικά χαρακτηριστικά. Στον συνδυασμό συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Σαψάλης, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ο Ζάχος Χατζηφωτίου, ο Νίκος Γιατράκος, η Γιάννα Δασκαλάκη, μετέπειτα Αγγελοπούλου, ο Άγγελος Μοσχονάς και η αφεντιά μου. Θυμάμαι τον Κώστα Σαψάλη πρώτο σε σταυρούς προτίμησης. Προσωπικά ανέλαβα καθήκοντα αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η Γιάλμαρ Δασκαλάκη εξελέγη γραμματέας του προεδρείου. Θυμάμαι επίσης τον Άγγελο Μοσχονά, που ανέλαβε την καθαριότητα ως αντιδήμαρχος, έναν εξαιρετικά απαιτητικό τομέα. Ήταν μια ξεχωριστή περίοδος, μια πολιτική προσπάθεια που φιλοδοξούσε να δώσει στην πρωτεύουσα διαφορετική κατεύθυνση.

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Η νίκη που προανήγγειλε τις πολιτικές εξελίξεις

Η τριπλή επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας δεν ανέτρεψε την κυβέρνηση Παπανδρέου. Απέδειξε όμως ότι η πολιτική κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ μπορούσε να αμφισβητηθεί, ακόμη και στις μεγαλύτερες πόλεις. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολιτικά το αποτέλεσμα, ενώ η εκλογή των τριών δημάρχων έδωσε στη ΝΔ νέα αυτοπεποίθηση ενόψει των εθνικών αναμετρήσεων του 1989 και του 1990.

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