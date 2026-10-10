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Οπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο αναβάλλονται οι βουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου, ορίζοντας την 11η Σεπτεμβρίου 2027 έως τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, σύμφωνα με επίσημες παλαιστιανικές πηγές.

Εκλογές το 2027 στη Δυτική Όχθη

«Ο πρόεδρος Αμπάς εξέδωσε προεδρικό διάταγμα το Σάββατο, με το οποίο προκηρύσσει ταυτόχρονες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές για τις 11 Σεπτεμβρίου 2027», ανακοίνωσε το γραφείο του μέσω του παλαιστινιακού πρακτορείου ειδήσεων Wafa.

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Οι βουλευτικές εκλογές ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου του 2026, ενώ η προεδρική ψηφοφορία αναμενόταν στις αρχές του 2027.

BREAKING: PA President Mahmoud Abbas postpones November 28 legislative elections, sets presidential vote for September 11, 2027 🔴 LIVE updates: https://t.co/Bm2q3t8glD https://t.co/b3zOm3I5gG October 10, 2026

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ είχε κατηγορήσει τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, ότι «εξαπατά τη διεθνή κοινότητα»

«Ο Μαχμούντ Αμπάς κοροϊδεύει τη διεθνή κοινότητα ακυρώνοντας για άλλη μια φορά τις δεσμεύσεις για εκλογές», έγραψε στο X (πρώην Twitter) ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ. «Συνεχίζουν να εξαπατούν. Συνέπειες; Καμία για τη διεφθαρμένη Παλαιστινιακή Αρχή!»

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχαν διεξαχθεί το 2006, όταν η Χαμάς επικράτησε της Φατάχ, του κόμματος του Μαχμούντ Αμπάς, το οποίο μέχρι τότε κυριαρχούσε στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή. Μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής, δεν έχει συνεδριάσει από το 2007.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, ηλικίας 90 ετών, εξελέγη πρόεδρος στις τελευταίες προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2005, με τετραετή θητεία, η οποία κανονικά θα έληγε το 2009. Ωστόσο, η θητεία του παρατάθηκε και έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί νέες προεδρικές εκλογές, με τον Αμπάς να συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέσω προεδρικών διαταγμάτων.

Με πληροφορίες από France 24