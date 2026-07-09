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Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, υπέγραψε την Πέμπτη 9 Ιουλίου προεδρικό διάταγμα με το οποίο προκηρύσσονται βουλευτικές εκλογές για τις 28 Νοεμβρίου. Εφόσον πραγματοποιηθούν, θα πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχαν διεξαχθεί το 2006, όταν η Χαμάς επικράτησε της Φατάχ, του κόμματος του Μαχμούντ Αμπάς, το οποίο μέχρι τότε κυριαρχούσε στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή. Μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής, δεν έχει συνεδριάσει από το 2007.

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Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, το προεδρικό διάταγμα καλεί τον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να συμμετάσχει σε ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να εκλεγούν τα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, ηλικίας 90 ετών, εξελέγη πρόεδρος στις τελευταίες προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2005, με τετραετή θητεία, η οποία κανονικά θα έληγε το 2009. Ωστόσο, η θητεία του παρατάθηκε και έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί νέες προεδρικές εκλογές, με τον Αμπάς να συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέσω προεδρικών διαταγμάτων.

Τον Απρίλιο του 2025, οι Παλαιστίνιοι προσήλθαν στις κάλπες για την εκλογή των επικεφαλής των δημοτικών συμβουλίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην πρώτη εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Με πληροφορίες από Al Arabiya English