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Η επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων σουηδών Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση ένα μήνα μετά τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Η Άντερσον λέει πως εξακολουθεί να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση

Στις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, ο κεντροαριστερός συνασπισμός της Άντερσον κέρδισε 176 έδρες, έναντι 173 για τον δεξιό συνασπισμό του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, όμως τα τέσσερα κόμματα της πλευράς των νικητών διαφωνούν για το ποιος θα συμμετάσχει σε μια νέα κυβέρνηση.

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Η Άντερσον μίλησε στους δημοσιογράφους αφού ανακοίνωσε στον πρόεδρο της βουλής την έκβαση της τελευταίας απόπειράς της να σχηματίσει κυβέρνηση. «Η διαδικασία δεν προχώρησε αρκετά», δήλωσε η Άντερσον. «Δεν εξασφάλισα συμφωνία με άλλα κόμματα».

Ο πρόεδρος της βουλής Αντρέας Νόρλεν εξακολουθεί ωστόσο να προγραμματίζει μια ψηφοφορία την Πέμπτη για το αν η Άντερσον μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.

Sweden has no government, a month after election. Opposition leader Magdalena Andersson, who previously served as prime minister, made clear today that she still cannot assemble a coalition. The four parties of the center-left bloc she leads have yet to decide which of them enter the government and which stay out. Reuters — Open Source Intel (@Osint613) October 13, 2026

Η Άντερσον δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κερδίσει την ψηφοφορία και ότι είναι λογικό ο Κρίστερσον να πάρει την εντολή από τον πρόεδρο της βουλής για να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Κρίστερσον, των δεξιών Μετριοπαθών, θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια πλειοψηφία και η εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης μπορεί έτσι να επιστρέψει αργότερα στην Άντερσον.

Ο πρόεδρος της βουλής μπορεί να δώσει τέσσερις φορές εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αν και η τέταρτη απόπειρα αποτύχει, πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές – μια προοπτική που δεν υποστηρίζεται από την κοινή γνώμη.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ