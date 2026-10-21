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Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης υποδέχθηκαν την είδηση με έμφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορικό βήμα για τις τουρκικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από την Άγκυρα ως σημαντική ενίσχυση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στην περιοχή.

Παράλληλα, τα δημοσιεύματα υπογραμμίζουν την πιθανή μεταβολή των περιφερειακών ισορροπιών και την έντονη αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στη συγκεκριμένη συμφωνία.

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Με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωπολιτική σημασία της απόφασης για την Ανατολική Μεσόγειο υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις πληροφορίες του Reuters περί έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης, κάνοντας λόγο για σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις Άγκυρας – Βεγγάζης και για το τέλος μιας σχεδόν επταετούς εκκρεμότητας.

Η συμφωνία είχε υπογραφεί το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης, ωστόσο δεν είχε κυρωθεί από το κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ και βρίσκεται σε μακροχρόνια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

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Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, με τα μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν την έγκριση ως σημαντικό βήμα για τις επιδιώξεις της Άγκυρας στην περιοχή, αλλά και ως εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

«Ιστορικό βήμα» και «Γαλάζια Πατρίδα»

Το τουρκικό μέσο Akşam κάνει λόγο για ένα «ιστορικό βήμα» στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δημοσιεύοντας τον τίτλο «Ιστορικό βήμα στην ανατολική Μεσόγειο! Η Λιβύη εγκρίνει τη συμφωνία με την Τουρκία».

Στο δημοσίευμά του αναφέρει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη το 2019 μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Όπως σημειώνει, σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρθηκε ότι το σώμα συνεδρίασε στη Βεγγάζη.

Από την πλευρά του, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk χαρακτηρίζει την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς και για τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν σε αυτό.

Το δίκτυο δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΟ: Υπογραφές για τη Γαλάζια Πατρίδα! Η Λιβύη ενέκρινε τη συμφωνία με την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες», υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή.

«Η συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων και των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Στο ίδιο πλαίσιο, το TRT Haber αναφέρεται στην έγκριση του μνημονίου με τίτλο «Έγκριση της συμφωνίας θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας». Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε το μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας και της Τουρκίας σχετικά με τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η στάση της Ελλάδας και η αλλαγή πλεύσης της ανατολικής Λιβύης

Η Yeni Şafak παρουσιάζει την εξέλιξη ως μια πολυαναμενόμενη συμφωνία που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είχε εναντιωθεί στο μνημόνιο.

Η Cumhuriyet, από την πλευρά της, εστιάζει στη σημαντική αλλαγή στάσης της ανατολικής Λιβύης, επιχειρώντας να αναλύσει τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη μετατόπιση, αλλά και τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα αντιτίθεται στη συμφωνία.

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Η Milliyet, αφού αναμεταδίδει την είδηση από τα πρακτορεία Reuters και Anadolu, χαρακτηρίζει το μνημόνιο «κρίσιμη συμφωνία» για την Άγκυρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Hürriyet εστιάζει στον σκοπό της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι αποβλέπει στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας και της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο. Επαναλαμβάνει, επίσης, την εκτίμηση ότι το μνημόνιο έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τις περιφερειακές ισορροπίες.

Η Daily Sabah βλέπει ενίσχυση της τουρκικής επιρροής

Στην αντίδραση της Αθήνας επικεντρώνει το ενδιαφέρον της η Daily Sabah, εκτιμώντας ότι η συμφωνία ενδέχεται να προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην Ελλάδα, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό τόσο για την εξασφάλιση οικονομικών ωφελημάτων όσο και για τη διεύρυνση των θαλάσσιων δικαιωμάτων τους.

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Παράλληλα, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η έγκριση του μνημονίου ενισχύει το αποτύπωμα και την επιρροή της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Η τουρκική πλευρά αντιμετωπίζει, επομένως, την εξέλιξη ως μια ευκαιρία ενίσχυσης της θέσης της στην περιοχή, ενώ τα δημοσιεύματα αναδεικνύουν τις πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

«Κατέρρευσαν οι υπολογισμοί της Ελλάδας», υποστηρίζει το OdaTV

Σε ακόμη πιο πανηγυρικούς τόνους κινούνται η εφημερίδα Akşam και το ειδησεογραφικό δίκτυο OdaTV, αποδίδοντας στη συμφωνία χαρακτήρα «ιστορικού ορόσημου» για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Το OdaTV υιοθετεί ακόμη πιο αιχμηρή ρητορική, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως καθοριστική ανατροπή των περιφερειακών ισορροπιών και υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι «κατέρρευσαν οι μονομερείς υπολογισμοί της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο».

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Συνολικά, τα τουρκικά δημοσιεύματα προβάλλουν την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου ως εξέλιξη με ιδιαίτερη πολιτική και γεωστρατηγική σημασία για την Άγκυρα. Η «Γαλάζια Πατρίδα», η ενίσχυση της τουρκικής επιρροής, η στάση της Ελλάδας και η μετατόπιση της ανατολικής Λιβύης βρίσκονται στο επίκεντρο της κάλυψης, με αρκετά μέσα να υιοθετούν πανηγυρικούς τόνους και να παρουσιάζουν τη συμφωνία ως παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή.