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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέτει ως απαραίτητους όρους για την ειρηνευτική συμφωνία τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και τη δεκαετή χρηματοδότηση του ουκρανικού στρατού.

Η ρωσική πλευρά επιδιώκει μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις ασφαλείας για αμφότερες τις χώρες, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο μιας προσωρινής παύσης των εχθροπραξιών στο πεδίο.

Οι επικείμενες συζητήσεις πραγματοποιούνται υπό την αμερικανική μεσολάβηση, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών.

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Τριημερή συνάντηση σε επίπεδο διαπραγματευτικών ομάδων μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι κατά το πρώτο μισό του Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε επικοινωνία την Παρασκευή με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, μετά τη συνάντησή τους με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

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Οι όροι του Κιέβου για μια ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδότησης για περίοδο δέκα ετών, προκειμένου να διατηρηθεί ο ουκρανικός στρατός.

Οι επικείμενες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι εντάσσονται στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση, με τις εγγυήσεις ασφαλείας και τη μακροπρόθεσμη αμυντική υποστήριξη της Ουκρανίας να αποτελούν βασικά ζητήματα για το Κίεβο.

Η ανακοίνωση ακολούθησε τις συναντήσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο την Τρίτη και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη την Τετάρτη. Στη συνέχεια, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με αμερικανική μεσολάβηση, οι οποίες παραμένουν σε αδιέξοδο από τις αρχές του έτους.

«Στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το ζήτημα της διασφάλισης της ασφάλειας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας… στο πλαίσιο μιας οριστικής συμφωνίας, όχι έπειτα από κάποια σύντομη παύση των εχθροπραξιών», δήλωσε ο Πούτιν στη ρωσική κρατική τηλεόραση την Πέμπτη.

Οι διαφορές για τους όρους της συμφωνίας

Οι σχεδιαζόμενες συνομιλίες αναδεικνύουν τις αποκλίσεις ως προς τους όρους μιας ενδεχόμενης διευθέτησης. Η Μόσχα δίνει έμφαση σε μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις ασφαλείας και όχι σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, έχει ζητήσει οι διαπραγματεύσεις να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν.

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Η διπλωματική κινητικότητα εκδηλώνεται ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μετά τη συνάντηση Πούτιν–Γουίτκοφ. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, υποστήριξε την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν 808 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας. Κανένας από τους δύο ισχυρισμούς δεν τεκμηριώνει άμεση σύνδεση των επιθέσεων με τις διπλωματικές συζητήσεις.

Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας και το ευρύτερο πλαίσιο τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες μάχες υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αμερικανική μεσολάβηση.

Παράλληλα, η απόφαση του ΝΑΤΟ την Πέμπτη να επιτρέψει στην Ουκρανία να αγοράζει όπλα μέσω της κεντρικής υπηρεσίας προμηθειών του αναδεικνύει την προσπάθεια ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Κιέβου.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο εάν θα επιβεβαιωθεί επισήμως η συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι και κατά πόσον οι τρεις πλευρές θα μπορέσουν να περιορίσουν τις διαφορές τους ως προς τις προϋποθέσεις μιας διαρκούς διευθέτησης.