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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα από τις συναντήσεις του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ σήμερα στη Ρωσία και ότι στηρίζει τις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του Κιέβου, της Ουάσινγκτον και της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ στο Όσλο μία ημέρα νωρίτερα ήταν παραγωγικές και ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για διπλωματία. Ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της παροχής πληροφοριών και δήλωσε πως ελπίζει ότι σύντομα θα αρθούν οι περιορισμοί στις δορυφορικές υπηρεσίες Starlink και Starshield.

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«Ελπίζω ότι…σε –δεν ξέρω κάποιες ώρες— θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, πρώτα ο Θεός, θετικό», δήλωσε.

🚨🇺🇦🇷🇺 Zelensky tells Fox News he would ACCEPT a peace deal that FREEZES the war along the current frontlines, saying it’s a realistic way to stop the fighting. "We call it ceasefire or stop killing like President Trump called it. Freeze and stop. And of course this is minimum what we need from Russia today." Ukraine would then seek security guarantees from Trump and EU allies to ensure peace… if Putin agrees. Writer: Michael https://t.co/K4doJl6g5i October 21, 2026

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σημαντικό να ‘παγώσουν’ οι συγκρούσεις και να υπάρξει μια στροφή προς τη διπλωματία και προς μία συμφωνία που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, χαιρετίζοντας το κάλεσμα του Τραμπ σε εκεχειρία.

«Είναι σημαντικό να διαπραγματευτούμε τριμερώς» με τον ίδιο, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Fox News, προσθέτοντας ότι θα είναι καλύτερο να συμπεριληφθούν και οι ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ