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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι “κάτι θετικό” θα μπορούσε να προκύψει από τη συμμετοχή του, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι “δεν γνωρίζει αν η ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων είναι εφικτή στην Ουκρανία. Αυτό προσπαθούμε να διαπιστώσουμε. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ που να ισχυρίζεται ότι είμαστε κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων”.

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🇺🇦 🇺🇸 NEWS: Rubio leaves open an invitation to Zelenskiy for December G20 leaders summit, says decision rests with Trump — World in Motion (@WorldInMotionHQ) October 31, 2026

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε ότι είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα της Τζόρτζια, σε σχέση με την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα, στη σύνοδο κορυφής του APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στην πόλη Σεντζέν.

Σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα για τη διευκόλυνση μιας περιορισμένης κατάπαυσης του πυρός στη θαλάσσια αυτή περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά ενεργειακών πόρων και σιτηρών από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν προτάσεις της Τουρκίας και της Ινδίας για τη μεταφορά των αποστολών με τα σιτηρά. “Αυτό απειλεί την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και ένα μέρος της ενεργειακής ασφάλειας επίσης”, υπογράμμισε. “Θα θέλαμε να το επιτύχουμε. Αυτό δεν λύνει το θέμα του πολέμου, αλλά τουλάχιστον λύνει μια πτυχή του”.

Όσον αφορά το Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με το αν θα επαναλάβει μια στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Τόνισε επίσης πως δεν γνωρίζει εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Κατάρ και έχουν στόχο την επίλυση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι Ιρανοί αξιωματούχοι συναντώνται με διαμεσολαβητές από το Κατάρ στη Ντόχα.

Σε σχέση με τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε “άμεση εμπλοκή” στη φυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου, πρώην συντηρητικού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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“Ενημερωθήκαμε για την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διέθετε ήδη μία θεώρηση εισόδου και ο πρόεδρος πήρε την απόφαση να εγκρίνει την είσοδό του στη χώρα” αλλά “η αμερικανική κυβέρνηση δεν ενεπλάκη άμεσα στις ενέργειες στις οποίες προέβη” ο Φλάβιο Μπολσονάρου για να φύγει από τη χώρα του, τόνισε.

Σε σχέση με την Quad, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συνάντηση των ηγετών της Quad στη Μανίλα των Φιλιππίνων “ελπίζουμε” να ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε τη δήλωση αυτή μετά τη συνάντησή του με τους ομολόγους του από τα άλλα κράτη-μέλη της τετραμερούς συμμαχίας: την Ιαπωνία, την Αυστραλία και την Ινδία.

O Ζελένσκι δηλώνει ότι συζήτησε για τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν για τις επικείμενες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας με στόχο την ειρήνη.

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An important and substantive meeting with President of Türkiye @RTErdogan. It’s symbolic that our meeting is taking place on International Black Sea Day, and a significant part of our discussion focused on issues concerning the Black Sea. President Erdoğan and I discussed some new ideas and proposals that can help. This includes food security, and today President Erdoğan and I agreed to work on a Black Sea grain corridor – to ensure that the corridor exists and operates effectively. We are preparing new joint industrial and other economic projects. The Free Trade Agreement between our countries has entered into force, opening up new opportunities for Ukrainian and Turkish businesses. We have significant potential in energy and infrastructure, which we also discussed. We met with representatives of Turkish energy companies, and we expect supplies of generators and other energy equipment to increase as early as next week. I’m grateful to President Erdoğan for our clear and substantive cooperation and for Türkiye’s readiness to support all promising ideas that can bring us closer to real peace and security. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2026

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο θέλει να συμπεριλάβει την Ευρώπη και ενδεχομένως την Τουρκία στις συζητήσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε ώστε η Τουρκία να αυξήσει την υποστήριξή της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας καθώς η χώρα του είναι αντιμέτωπη με εντεινόμενα ρωσικά πλήγματα.

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