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Ο Ουκρανός πρόεδρος προγραμματίζει βιντεοκλήση με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για τον καθορισμό των λεπτομερειών της συνάντησης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκατέστησαν την παροχή κρίσιμων μυστικών πληροφοριών προς την Ουκρανία για την άμυνα κατά των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη επίσημη στήριξη του Βλαντίμιρ Πούτιν από την Ουάσινγκτον θα αποτελούσε ένα τεράστιο ιστορικό λάθος.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τη διοργάνωση μιας νέας συνάντησης για την ειρήνη, ενδεχομένως ακόμα και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, όπως μετέδωσε την Κυριακή (18/10), το Bloomberg News, επικαλούμενο συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στο Bloomberg News ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης.

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Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου NBC, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ επανέφεραν την παροχή κρίσιμων μυστικών πληροφοριών στην Ουκρανία, οι οποίες βοηθούν στην άμυνα έναντι των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, έπειτα από μια σύντομη διακοπή της παροχής των πληροφοριών αυτών.

Ζελένσκι: Ιστορικό λάθος αν πάρουν οι ΗΠΑ το μέρος του Πούτιν

Την έντονη ανησυχία του για τις τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας με δηλώσεις του την Κυριακή (18.10.2026), προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επίσημη στήριξη της Ουάσινγκτον στον Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποτελούσε «ιστορικό λάθος».

Zelensky: If the U.S. supports Putin, I mean, it’s unbelievable. It’s a tragedy, a historic mistake and a big tragedy. If the U.S. officially takes the side of Russia, of course we will not prevail. We will not be able to stand. https://t.co/orMhjmT5aS — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

Η Ουκρανία βασίζεται σε αμερικανικές μυστικές πληροφορίες για τον εντοπισμό των βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας, τους οποίους η Ρωσία εκτοξεύει κατά κύματα εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είχε διακοπεί, αλλά στη συνέχεια «ξεμπλοκαρίστηκε». «Είμαστε πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό», δήλωσε. «Τώρα λειτουργεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθούσε να μοιράζεται μυστικές πληροφορίες, παρά τις αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων ότι ορισμένες ρωσικές επιθέσεις είχαν συμβεί χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ