Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Χάιντι Κλουμ γιόρτασε την 25η επέτειο του ετήσιου αποκριάτικου πάρτι της στη Νέα Υόρκη, εντυπωσιάζοντας με μια ευφάνταστη μεταμφίεση σε γιγαντιαίο κομμένο χέρι.

Η περίπλοκη κατασκευή απαίτησε αρκετές ώρες προετοιμασίας και συνεργασία με ειδικούς στα κινηματογραφικά εφέ για να επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πλήθος διασήμων, οι οποίοι παρουσίασαν επίσης τις δικές τους ιδιαίτερες μεταμφιέσεις, αντλώντας έμπνευση από τον κινηματογράφο και την ποπ κουλτούρα.

Το πάρτι της Κλουμ παραμένει ένα από τα πιο αναμενόμενα κοσμικά γεγονότα, με την ίδια να επενδύει συστηματικά σε καλλιτεχνικές παραγωγές για τις ετήσιες εμφανίσεις της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για ακόμη μία χρονιά, η Χάιντι Κλουμ επιβεβαίωσε τον τίτλο της «βασίλισσας του Halloween», διοργανώνοντας το καθιερωμένο ετήσιο πάρτι της στη Νέα Υόρκη και φροντίζοντας, όπως πάντα, να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω της. Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε με μία από τις πιο ανατριχιαστικές και ευφάνταστες μεταμφιέσεις που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα: ένα τεράστιο, αιματοβαμμένο, κομμένο χέρι.

Heidi Klum revelou sua fantasia de Halloween em sua festa anual em NYC da forma mais performática já vista.



pic.twitter.com/ZKDCcY48g4 Advertisement Advertisement November 1, 2026

Η φετινή διοργάνωση είχε μάλιστα επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπλήρωσε 25 χρόνια από την έναρξη του θεσμού που έχει καθιερώσει η Κλουμ και κάθε χρόνο συγκεντρώνει διάσημους από τον χώρο της μουσικής, της μόδας, της τηλεόρασης και του θεάματος.

Το τεράστιο κομμένο χέρι και οι λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά

Η μεταμφίεση της Κλουμ δεν ήταν ένα οποιοδήποτε κομμένο χέρι. Η ίδια επέλεξε να αναπαραστήσει το δικό της αριστερό χέρι σε γιγαντιαία κλίμακα, με μακριά κόκκινα νύχια, φλέβες, γραμμές στην παλάμη, αλλά και τα κοσμήματα που φορά στην πραγματική της ζωή.

Heidi Klum arrives as a severed human hand at her Halloween party in New York City pic.twitter.com/NrjMIFyFPC — Variety (@Variety) November 1, 2026

Ανάμεσά τους ξεχώριζαν το δαχτυλίδι των αρραβώνων της και η βέρα της, ενώ στο παράμεσο είχε προστεθεί ακόμη και το τατουάζ με το όνομα του συζύγου της, Τομ Κάουλιτζ. Ο τελευταίος δεν κατάφερε να βρίσκεται στο πλευρό της φέτος, καθώς είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις και περιοδεία, ωστόσο η Κλουμ φρόντισε να τον συμπεριλάβει με έναν ιδιαίτερο τρόπο στη μεταμφίεσή της.

Όπως εξήγησε η ίδια, η ιδέα γεννήθηκε όταν κοίταξε το αριστερό της χέρι και αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το σώμα της μέσα σε αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν μία κατασκευή που επέτρεπε στο μοντέλο να κινείται, με τα πόδια της να τοποθετούνται μέσα στα δάχτυλα και το σώμα της να βρίσκεται στην περιοχή της παλάμης.

Advertisement

Η προετοιμασία για να φορέσει τη στολή διήρκεσε περίπου πέντε με έξι ώρες, ενώ η δημιουργία της απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για ακόμη μία φορά συνεργάστηκε με τον ειδικό στα κινηματογραφικά εφέ και τις προσθετικές κατασκευές Μάικ Μαρίνο, ο οποίος έχει επιμεληθεί αρκετές από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να κουβαλά τη βαριά κατασκευή, ενώ το πρόσωπό της ήταν σχεδόν ολόκληρο καλυμμένο, αφήνοντας ορατά κυρίως τα μάτια και το στόμα της.

Οι διάσημοι καλεσμένοι και οι μεταμφιέσεις τους

Όπως κάθε χρόνο, το πάρτι της Χάιντι Κλουμ συγκέντρωσε πλήθος γνωστών προσώπων, με τους καλεσμένους να επιστρατεύουν τη φαντασία τους για να παρουσιάσουν τις δικές τους ξεχωριστές μεταμφιέσεις.

Advertisement

Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Μπάρτκα, επέλεξαν να μεταμορφωθούν στα ανατριχιαστικά δίδυμα από την ταινία «Η Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, με γαλάζια φορέματα, περούκες και φακούς επαφής.

Ο Τζέιμς Τσαρλς εμφανίστηκε ως η κακιά αυτοκράτειρα Γιζμά από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Αυτοκράτορας έχει Κέφια», αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε περίπου επτάμισι ώρες για να ολοκληρώσει τη μεταμόρφωσή του, με τη βοήθεια προσθετικών και μακιγιάζ.

Advertisement

Ανάμεσά στους καλεσμένου ήταν το μοντέλο Μπάρμπαρα Πάλβιν και ο ηθοποιός σύζυγός της Ντίλαν Σπράους, που εμφανίστηκαν μαζί. Στους καλεσμένους περιλαμβάνονταν επίσης η Τζέιντ Θίργουολ των Little Mix, η Πάρις Τζάκσον, η Μάντισον Μπέιλι, η Μάντλεϊν Πέτς, ο Κουέστλαβ, ο Όφσετ και η Τέιλορ Μόμσεν, η οποία εμφανίστηκε ως Άνγκους Γιανγκ των AC/DC. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της πρώην μοντέλου Κάρεν Μούλντερ, που τίμησε τον αείμνηστο σχεδιαστή Καρλ Λάγκερφελντ φορώντας αυθεντικά ρούχα και γυαλιά από την προσωπική του συλλογή.

Barbara Palvin and Dylan Sprouse pose at their Halloween party in Los Angeles. pic.twitter.com/AWYcwkeP6j — Variety (@Variety) November 1, 2026

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ακόμη ο Κάιλ ΜακΛάχλαν, η κόρη της οικοδέσποινας Λένι Κλουμ και τα παιδιά της, Λου και Γιόχαν Σάμουελ, καθώς και ο ράπερ Offset.

leni klum at heidi klum’s halloween party pic.twitter.com/TyblAEAFiq — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) November 1, 2026

Από το σκουλήκι στη Μέδουσα: Οι μεταμορφώσεις που έγραψαν ιστορία

Η Χάιντι Κλουμ έχει καταφέρει να μετατρέψει το Halloween πάρτι της σε ένα από τα πιο αναμενόμενα celebrity events κάθε χρονιάς, κυρίως χάρη στις μεταμφιέσεις της, τις οποίες αντιμετωπίζει ως ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές παραγωγές.

Το 2022 είχε προκαλέσει αίσθηση όταν εμφανίστηκε ως ένα τεράστιο σκουλήκι, με τη στολή να την καλύπτει σχεδόν ολόκληρη και να την αφήνει να κινείται στο κόκκινο χαλί με ιδιαίτερα περιορισμένο τρόπο. Το 2023 επέλεξε να μεταμορφωθεί σε παγώνι, πλαισιωμένη από χορευτές που σχημάτιζαν τα φτερά του, ενώ το 2024 εμφανίστηκε μαζί με τον Τομ Κάουλιτζ ως εξωγήινοι από την ταινία «E.T.».

Πέρυσι, το ζευγάρι είχε επιλέξει τη μυθολογική Μέδουσα και έναν πετρωμένο στρατιώτη αντίστοιχα, με την Κλουμ να εντυπωσιάζει με τα κινούμενα φίδια που είχε στο κεφάλι της.

Με τη φετινή εμφάνιση ως ένα γιγαντιαίο, κομμένο χέρι, η Κλουμ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν σκοπεύει να επαναλαμβάνεται, διατηρώντας το πάρτι της ως ένα από τα πιο θεαματικά ραντεβού του Halloween.