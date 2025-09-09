Σάλο έχουν προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δηλώσεις της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για έναν ανήλικο θαυμαστή της, τις οποίες αρκετοί χαρακτήρισαν «ανάρμοστες» και «ανατριχιαστικές».

Η 55χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις εμβληματικές ταινίες «Η Μάσκα του Ζορό» και «Σικάγο», αλλά και πιο πρόσφατα για τον ρόλο της Μορτίσια Άνταμς στη σειρά Wednesday του Netflix, εμφανίστηκε στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers την περασμένη Παρασκευή, όπου μίλησε για τη νέα γενιά θαυμαστών της.

«Πρόσφατα ήμουν στο γήπεδο γκολφ με τον Μάικλ (Ντάγκλας), προπονούμασταν, και ένα πολύ γλυκό 12χρονο αγόρι ήρθε και μου ζήτησε αυτόγραφο», διηγήθηκε. «Ήταν πραγματικά γλυκός» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως σκέφτηκε: «Χα χα! Όταν εγώ θα είμαι 70, αυτό το αγοράκι θα είναι 33».

Ο παρουσιαστής την ρώτησε, σε πιο χιουμοριστικό τόνο, αν ο 80χρονος σύζυγός της αντιλαμβάνεται πότε κάνει τέτοιου είδους σκέψεις, με την ηθοποιό να επιχειρεί να αιτιολογήσει το σχόλιό της, υπενθυμίζοντας ότι η ίδια είναι κατά 25 χρόνια νεότερη από τον Ντάγκλας.

Έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η ιστορία που μοιράστηκε η Ζέτα-Τζόουνς προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτήρισαν τα λόγια της «ανησυχητικά» και «ακατάλληλα».

«Μπορεί να είναι παντρεμένη με έναν πολύ μεγαλύτερό της, αλλά αυτό ήταν δική της επιλογή ως ενήλικη. Το να μιλά έτσι για ένα παιδί είναι απαράδεκτο. Σοκαρίστηκα που το θεώρησε χαριτωμένη ιστορία για να μοιραστεί», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit.

Άλλοι σημείωσαν: «Είναι ανατριχιαστικό. Ποιος κάνει τέτοιες σκέψεις όταν συναντά ένα 12χρονο;» Επίσης, πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο Σεθ Μέγερς «συνέχισε τη συζήτηση σαν να μην συνέβη τίποτα», ενώ αρκετοί τόνισαν ότι, αν ένας άνδρας ηθοποιός είχε κάνει αντίστοιχο σχόλιο για ανήλικη, θα είχε ήδη «αποκλειστεί» από τον χώρο του θεάματος.

Σύμφωνα με το Page Six, οι εκπρόσωποι της Ζέτα-Τζόουνς δεν έχουν απαντήσει ακόμα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: Pagesix