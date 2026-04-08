Στα 56 της χρόνια, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη φρεσκάδα και τη φυσική της κομψότητα. Η λαμπερή επιδερμίδα και η καλοσχηματισμένη σιλουέτα της δεν είναι αποτέλεσμα υπερβολών, αλλά μιας ισορροπημένης καθημερινότητας που συνδυάζει σωστές επιλογές και μικρές απολαύσεις.

Η ίδια φαίνεται να έχει αποδεχτεί πλήρως το πέρασμα του χρόνου, διατηρώντας μια σταθερή ρουτίνα μέσα στην εβδομάδα, ενώ τα Σαββατοκύριακα επιλέγει να χαλαρώνει και να απολαμβάνει περισσότερο τον χρόνο με την οικογένειά της. Βασικό της «όπλο» είναι η ισορροπημένη διατροφή, χωρίς αυστηρούς περιορισμούς.

Τα πρωινά της ξεκινούν ήρεμα, συνήθως με έναν καφέ πριν βγάλει τον σκύλο της βόλτα. Το πρωινό παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά της και διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή. Τους πιο κρύους μήνες προτιμά ζεστά γεύματα όπως porridge με φρούτα, ενώ το καλοκαίρι στρέφεται σε πιο δροσερές επιλογές όπως γιαούρτι με granola και μούρα.

Ακολουθεί το μοτίβο των τριών βασικών γευμάτων μέσα στην ημέρα, χωρίς να αποκλείει μικρά σνακ ενδιάμεσα. Ένα τσάι με ένα μπισκότο ή λίγη σοκολάτα είναι από τις μικρές της απολαύσεις που δεν στερείται.

Το μεσημεριανό της είναι συνήθως ελαφρύ αλλά θρεπτικό, με σαλάτες που συνοδεύονται από πηγές πρωτεΐνης όπως κοτόπουλο ή ψάρι. Το δείπνο διατηρείται επίσης ισορροπημένο και νωρίς, με επιλογές που περιλαμβάνουν λαχανικά, σαλάτες ή κάποιο ελαφρύ πιάτο κρέατος. Παράλληλα, δεν λείπουν και πιο comfort γεύσεις, όπως παραδοσιακά φαγητά που της θυμίζουν τα παιδικά της χρόνια.

Όσον αφορά τα γλυκά, δεν κάνει εκπτώσεις: απολαμβάνει παγωτό και αγαπά ιδιαίτερα τα σπιτικά επιδόρπια, όπως η μηλόπιτα.

Τα Σαββατοκύριακα έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς δίνει έμφαση στον οικογενειακό χρόνο. Το brunch αποτελεί βασική συνήθεια, με πλούσιες επιλογές που συνδυάζουν αγγλικές και αμερικανικές επιρροές.

Συνολικά, η φιλοσοφία της βασίζεται στη συνέπεια και την ισορροπία, αποδεικνύοντας ότι η υγιεινή ζωή δεν απαιτεί στερήσεις αλλά σωστό μέτρο.