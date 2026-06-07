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Μια ιδιαίτερα αμήχανη συνάντηση είχαν η Χάλι Μπέρι και ο πρώην σύντροφός της Γκέιμπριελ Όμπρι κατά την αποφοίτηση της 18χρονης κόρης τους, Νάλα, από το λύκειο.

Παρά το κοινό τους παρελθόν και τις πολυετείς δικαστικές διαμάχες που ακολούθησαν τον χωρισμό τους, οι δύο γονείς βρέθηκαν στην ίδια τελετή για να γιορτάσουν ένα σημαντικό ορόσημο στη ζωή της κόρης τους. Ωστόσο, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η παρουσία τους στον ίδιο χώρο συνοδεύτηκε από εμφανή αμηχανία.

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Η 59χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, μουσικό Βαν Χαντ. Από την άλλη πλευρά, ο Γκέιμπριελ Όμπρι εθεάθη να αποχωρεί μόνος του από την τελετή, όπως ανέφερε το Page Six.

Η πολυτάραχη σχέση και η κοινή επιμέλεια

Η Χάλι Μπέρι και ο Γκέιμπριελ Όμπρι υπήρξαν ζευγάρι από το 2005 έως το 2010 και απέκτησαν μαζί τη Νάλα. Μετά τον χωρισμό τους, ακολούθησε μια μακρά δικαστική διαμάχη για ζητήματα επιμέλειας και οικονομικής στήριξης της κόρης τους.

Από το 2012 οι δύο πλευρές διατηρούν καθεστώς κοινής επιμέλειας, ωστόσο οι διαφωνίες τους δεν σταμάτησαν εκεί.

Halle Berry and ex Gabriel Aubry awkwardly reunite at daughter’s graduation years after heated child support battle https://t.co/322gMcc8CH pic.twitter.com/GVW0JG2GD7 — Page Six (@PageSix) June 6, 2026

Η δικαστική διαμάχη για τη διατροφή

Η σχέση τους σημαδεύτηκε από μια σκληρή δικαστική διαμάχη για τη διατροφή. Το 2014, δικαστήριο στο Λος Άντζελες υποχρέωσε την Μπέρι να καταβάλλει στον Όμπρι 16.000 δολάρια μηνιαίως, ποσό που μειώθηκε σε 8.000 δολάρια το 2021.

Παράλληλα, η βραβευμένη ηθοποιός όφειλε να πληρώνει επιπλέον ποσοστό 4,3% από εισοδήματα που ξεπερνούσαν τα 1,95 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

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Στα πρώτα χρόνια της δικαστικής διαμάχης είχε σημειωθεί και έντονο επεισόδιο μεταξύ του Όμπρι και του τότε συζύγου της Μπέρι, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, γεγονός που είχε απασχολήσει εκτενώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι δικαστικές διαμάχες συνεχίστηκαν

Η Χάλι Μπέρι παντρεύτηκε τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ το 2013 και το ζευγάρι χώρισε το 2015. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον 12χρονο Μασέο.

Ωστόσο, η ηθοποιός βρέθηκε αργότερα αντιμέτωπη με νέα δικαστική διαμάχη, αυτή τη φορά με τον Μαρτίνεζ, σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού τους. Μάλιστα, το 2024 κατέθεσε αίτημα για αποκλειστική επιμέλεια, επικαλούμενη δυσκολίες στη συνεννόηση με τον πρώην σύζυγό της.

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Παρά τις εντάσεις του παρελθόντος, τόσο η Μπέρι όσο και ο Όμπρι βρέθηκαν στην αποφοίτηση της κόρης τους για να μοιραστούν μαζί της μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της, έστω και αν η μεταξύ τους συνάντηση δεν πέρασε απαρατήρητη.