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Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Θάνος Πετρέλης ένα σχόλιο που δέχτηκε για την εξωτερική του εμφάνιση κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και όταν δημοσιογράφος τού είπε πως «ασχολείστε και με τη γυμναστική, βλέποντάς σας είστε σαν αρχαίος Έλληνας», εκείνος απάντησε χαμογελώντας: «Τα παραλές, αλλά θα δεχτώ το κοπλιμέντο».

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Νίνο και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο τραγουδιστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες οι δύο καλλιτέχνες ποζάρουν μαζί.

«Κάναμε πλάκα, βρεθήκαμε γιατί μένουμε σχετικά κοντά και θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά. Λέγαμε για το κομμάτι μου, που έχει κάνει αυτή την αναβίωση και στο τέλος μου είπε να βγάλουμε μία φωτογραφία, να κάνουμε κάτι για πλάκα», εξήγησε ο Θάνος Πετρέλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίνο ανάρτησε τη Δευτέρα δύο κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα: «Βάλτε λεζάντα εσείς».