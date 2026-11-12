Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Nvidia περνά σε μια νέα εποχή μετά την αιφνίδια αποχώρηση του συνιδρυτή και επί 33 χρόνια επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ. Στη θέση του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της, η οποία βρίσκεται στην Nvidia από το 2013.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ και την έρευνα που ξεκίνησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η Κρες θα διατηρήσει παράλληλα τη θέση της ως CFO, μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχος.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το CNN, η επιλογή της σηματοδοτεί μια προσπάθεια συνέχειας σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής για τον τεχνολογικό κολοσσό. Η Κρες γνωρίζει σε βάθος την οικονομική λειτουργία, τους πελάτες και τις δραστηριότητες της εταιρείας, ενώ επί περισσότερο από μία δεκαετία αποτελούσε ένα από τα βασικά πρόσωπα στις επαφές της με τους επενδυτές.

Ποια είναι η Κολέτ Κρες

Η Colette Kress είναι Αμερικανίδα οικονομική διευθύντρια και επιχειρηματικό στέλεχος. Εντάχθηκε στη Nvidia τον Σεπτέμβριο του 2013, αναλαμβάνοντας τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας. Έκτοτε βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής της εταιρείας, καθώς εκείνη εξελισσόταν από κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν από τη Nvidia, είχε ήδη διαγράψει μακρά πορεία στον τεχνολογικό κλάδο. Εργάστηκε για 13 χρόνια στη Microsoft, όπου ανέλαβε μεταξύ άλλων τη θέση της οικονομικής διευθύντριας του τμήματος Server and Tools. Στη συνέχεια πέρασε στην Cisco, όπου εργάστηκε για περίπου τρία χρόνια σε ανώτερες οικονομικές θέσεις.

Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε από την Texas Instruments. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, όπου σπούδασε Χρηματοοικονομικά, ενώ απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Cox School of Business του Southern Methodist University.

Όπως αναφέρει το επίσημο βιογραφικό της στη Nvidia, η Κρες διαθέτει σχεδόν 25 χρόνια εμπειρίας σε οικονομικές θέσεις μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων πριν ακόμη αναλάβει τη θέση της στη Nvidia.

Advertisement

REUTERS

Η δισεκατομμυριούχος της Nvidia

Η Κολέτ Κρες δεν είναι μόνο ένα από τα ισχυρότερα στελέχη της Nvidia, αλλά και δισεκατομμυριούχος χάρη στη συμμετοχή της στην εταιρεία.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της εκτιμήθηκε σε περίπου 1,2 δισ. δολάρια τον Ιούνιο του 2026, με βασική πηγή πλούτου τη μετοχική της συμμετοχή στη Nvidia. Η ίδια καταγράφηκε στη λίστα του περιοδικού με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Το Forbes σημειώνει επίσης ότι η Κρες είχε εργαστεί επί 13 χρόνια στη Microsoft και τρία χρόνια στην Cisco πριν ενταχθεί στη Nvidia. Η επαγγελματική της πορεία, επομένως, συνδέεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με τον χώρο της τεχνολογίας και των οικονομικών μεγάλων επιχειρήσεων.

Advertisement

Η ανάληψη της προσωρινής ηγεσίας της Nvidia αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς καλείται πλέον να διαχειριστεί όχι μόνο τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, αλλά και τη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική της σε μια κρίσιμη περίοδο.

Γιατί επιλέχθηκε για τη θέση της προσωρινής CEO

Η επιλογή της Κρες δεν θεωρείται τυχαία. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που γνωρίζει ήδη τις εσωτερικές λειτουργίες της Nvidia, έχει συμμετάσχει στη διαχείριση της εντυπωσιακής ανάπτυξής της και έχει τακτική επικοινωνία με τους μετόχους και τους επενδυτές.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, δήλωσε στην ανακοίνωση της εταιρείας ότι η Κρες έχει βαθιά γνώση της επιχείρησης, των πελατών, των λειτουργιών και της οικονομικής κατάστασης της Nvidia. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα έχει την υποστήριξη της υπάρχουσας διοικητικής ομάδας.

Advertisement

Η ίδια δήλωσε ότι στόχος της είναι να συνεχίσει την πορεία που έχει χαράξει η εταιρεία, δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της υπολογιστικής ισχύος και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως διευκρίνισε η επίσημη ανακοίνωση της Nvidia, η Κρες θα παραμείνει ταυτόχρονα εκτελεστική αντιπρόεδρος και CFO μέχρι να οριστεί μόνιμος διευθύνων σύμβουλος. Το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της εταιρείας.

Ποιος είναι ο Χάρβεϊ Τζόουνς, ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Παράλληλα με την αλλαγή στην ηγεσία, η Nvidia ανακοίνωσε τον διορισμό του Χάρβεϊ C. Τζόουνς ως πρώτου προέδρου του διοικητικού της συμβουλίου. Πρόκειται για πρόσωπο με μακρά παρουσία στην εταιρεία, καθώς συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο από την ίδρυσή της, το 1993.

Advertisement

Ο Τζόουνς είναι επιχειρηματίας και επενδυτής στον χώρο της τεχνολογίας, με σημαντική δραστηριότητα στον κλάδο των ημιαγωγών και του σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών. Στο παρελθόν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος της Synopsys, εταιρείας που αναπτύσσει λογισμικό για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Advertisement

Το 1981 συνίδρυσε την Daisy Systems, ενώ το 1997 συμμετείχε στην ίδρυση της Tensilica, εταιρείας που δραστηριοποιούνταν στην ανάπτυξη τεχνολογίας επεξεργαστών. Η Tensilica εξαγοράστηκε το 2013 από την Cadence Design Systems.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του στη Nvidia, ο Τζόουνς έχει πτυχίο στα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Georgetown και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση από το MIT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον χώρο των επενδύσεων μέσω της Square Wave Ventures.

Η περιουσία του Χάρβεϊ Τζόουνς

Ο Τζόουνς είναι επίσης δισεκατομμυριούχος, με την περιουσία του να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη συμμετοχή του στη Nvidia. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του εκτιμήθηκε σε περίπου 1,7 δισ. δολάρια στις 11 Νοεμβρίου 2026, ενώ κατέχει περίπου το 0,03% της εταιρείας.

Advertisement

Το περιοδικό επισημαίνει ότι ο Τζόουνς έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως χάρη στη μακρόχρονη παρουσία του στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και στην αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας.

Ο νέος του ρόλος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα έχει την ευθύνη της προεδρίας του διοικητικού συμβουλίου σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia καλείται να διαχειριστεί την αποχώρηση του ιδρυτή της και να επιλέξει τη νέα μόνιμη ηγεσία της.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, έχει διαβεβαιώσει ότι οι επιχειρησιακές της δραστηριότητες, οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και η πορεία ανάπτυξης των προϊόντων της θα συνεχιστούν κανονικά.