Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Άλις Χουάνγκ βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών λόγω της συμμετοχής της σε επενδυτικές εταιρείες που συνδέονται με κέντρα δεδομένων στην Κίνα, τα οποία εξυπηρετούσαν τη Huawei.

Παράλληλα, η εταιρεία Megaspeed, της οποίας διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος, ερευνάται για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.

Οι αποκαλύψεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Χουάνγκ και την προσωπική της σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ οδήγησαν τον τελευταίο σε παραίτηση από την ηγεσία της Nvidia μετά από 33 χρόνια.

Αν και οι αρχές της Σιγκαπούρης επέβαλαν κυρώσεις στη Χουάνγκ για ανακριβείς δηλώσεις, δεν έχουν προκύψει αποδείξεις για κατασκοπεία ή παράνομη μεταφορά τεχνολογίας στη Huawei.

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Νέες διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη Nvidia, καθώς αποκαλύπτονται επιχειρηματικές διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ με εταιρείες που παρείχαν υπολογιστική ισχύ στη Huawei, έναν από τους σημαντικούς ανταγωνιστές της αμερικανικής εταιρείας στον τομέα των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Η 42χρονη Κινέζα επιχειρηματίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης λόγω της προσωπικής της σχέσης με τον πρώην πλέον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε συμμετοχή σε επενδυτικές εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη data centers στην Κίνα. Σύμφωνα με έρευνα της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών Tesari, την οποία παρουσίασε το CNBC, ένα από αυτά τα data centers είχε ως βασικό πελάτη τη Huawei Cloud.

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Η αποκάλυψη δημιουργεί νέα ερωτήματα για το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Χουάνγκ, αλλά και για το ενδεχόμενο να υπήρξαν διαδρομές μέσω των οποίων τεχνολογία της Nvidia θα μπορούσε να καταλήξει σε κινεζικές εταιρείες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι τσιπ της Nvidia μεταφέρθηκαν παράνομα στη Huawei ούτε ότι η ίδια η Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η διαδρομή από την επενδυτική εταιρεία στο data center που εξυπηρετούσε τη Huawei

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέτασε η Tesari και παρουσίασε το CNBC, η Άλις Χουάνγκ είχε από το 2016 συμμετοχή στη Shanghai Hexi, μια επενδυτική εταιρεία με δραστηριότητα στους τομείς της τεχνολογίας και των κέντρων δεδομένων.

Το 2021, η Hexi απέκτησε ποσοστό 27% στην Shanghai Century Longteng, εταιρεία ανάπτυξης data centers, το οποίο διατήρησε έως το 2024. Η Longteng, από την πλευρά της, είχε τον έλεγχο του 50,1% της Shenzhen Yifeng Technology, μιας εταιρείας διαχείρισης κέντρου δεδομένων στη Σενζέν. Σύμφωνα με την έρευνα, βασικός πελάτης της συγκεκριμένης μονάδας ήταν η Huawei Cloud.

Η σύνδεση δεν περιοριζόταν μόνο στη μετοχική συμμετοχή. Η Shanghai Hexi είχε επίσης εγγυηθεί δάνεια που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι και ο ρόλος του συζύγου της Άλις Χουάνγκ, Κανγκ Γουέι, ο οποίος είχε ιδρύσει τη Hexi. Το 2022 ανέλαβε θέση στη διοίκηση της Longteng και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συμμετείχε στην υπογραφή επιχειρηματικής συμφωνίας με τη Huawei.

Οι συγκεκριμένες εταιρικές σχέσεις δεν αποδεικνύουν από μόνες τους παράνομη δραστηριότητα. Ωστόσο, οι αναλυτές της Tesari εκτιμούν ότι η σύνθετη δομή των συμμετοχών αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν πραγματικό έλεγχο στις επιχειρήσεις και ποιοι επωφελούνταν από τις συναλλαγές.

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Ο ρόλος της Megaspeed και τα 7,5 δισ. δολάρια

Ένα δεύτερο κρίσιμο κομμάτι της υπόθεσης αφορά τη Megaspeed, εταιρεία cloud computing με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.

Η Άλις Χουάνγκ είχε αναλάβει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Megaspeed από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2023. Η εταιρεία νοικιάζει υπολογιστική ισχύ από συστήματα που χρησιμοποιούν επεξεργαστές της Nvidia και συγκαταλέγεται στους πελάτες της.

Το μέγεθος των δραστηριοτήτων της βρίσκεται πλέον υπό αυξημένο έλεγχο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, η Megaspeed φέρεται να συνέβαλε στη διευκόλυνση αποστολών τσιπ της Nvidia προς την Κίνα συνολικής αξίας τουλάχιστον 7,5 δισ. δολαρίων. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε περίπου 240.000 επεξεργαστές, μεταξύ των οποίων μοντέλα H100 και H200, καθώς και ορισμένα A100.

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Το συγκεκριμένο ποσό αφορά ισχυρισμούς για τη διακίνηση τσιπ μέσω του ευρύτερου επιχειρηματικού δικτύου και δεν αποδεικνύει ότι όλα τα προϊόντα κατέληξαν σε απαγορευμένους παραλήπτες. Ούτε έχει τεκμηριωθεί ότι η επιχειρηματική σχέση της Χουάνγκ με εταιρείες που συνδέονται με τη Huawei σχετίζεται άμεσα με τις συγκεκριμένες αποστολές.

Η ίδια η Nvidia έχει αναγνωρίσει τη Megaspeed ως συνεργάτη της στον τομέα των υπηρεσιών cloud. Παράλληλα, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους αμερικανικούς κανόνες εξαγωγών και ότι συνεργάστηκε με τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Τι αποκάλυψε η έρευνα στη Σιγκαπούρη

Νεότερα στοιχεία για την υπόθεση προέκυψαν στις 12 Νοεμβρίου από το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι αρχές είχαν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2025 έρευνα για τη Megaspeed και άλλες εταιρείες, εξετάζοντας πιθανές παραβάσεις που σχετίζονταν με αγορές και εξαγωγές εξοπλισμού υπολογιστών.

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Η Άλις Χουάνγκ ερευνήθηκε λόγω της θέσης που κατείχε τότε στη Megaspeed, ως διευθύνουσα σύμβουλος, πρόεδρος και ένα από τα πρόσωπα με σημαντικό έλεγχο στην εταιρεία. Το υπουργείο διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν αφορούσε υποψίες κατασκοπείας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν συγκεντρώθηκαν επαρκή στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί ότι η Χουάνγκ είχε διαπράξει αδίκημα σχετικά με τις υπό εξέταση δηλώσεις για τις αγορές εξοπλισμού. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας έδωσε στην αστυνομία πληροφορίες που γνώριζε ότι ήταν ανακριβείς, υποβαθμίζοντας τον ρόλο της στην εταιρεία.

Για τον λόγο αυτό της απευθύνθηκε αυστηρή προειδοποίηση και της απαγορεύτηκε η επανείσοδος στη Σιγκαπούρη. Το διαβατήριό της είχε κατασχεθεί προσωρινά το 2025, ενώ της επιστράφηκε τον Φεβρουάριο του 2026. Οι έρευνες για τη Megaspeed και έξι ακόμη πρόσωπα συνεχίζονται.

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Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ξεκαθαρίζει ότι οι έρευνες των αρχών της Σιγκαπούρης αφορούσαν πιθανές παραβάσεις της εγχώριας νομοθεσίας και όχι κατασκοπεία. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι έλαβε περιορισμένη βοήθεια από τις αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

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Γιατί η Huawei βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης

Η Huawei αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους βασικούς στόχους των αμερικανικών περιορισμών στην τεχνολογία. Τον Μάιο του 2019, η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ενέταξε την εταιρεία στη λίστα οντοτήτων του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές επιχειρήσεις να χρειάζονται ειδική άδεια για να της διαθέσουν συγκεκριμένα προϊόντα και τεχνολογίες.

Οι περιορισμοί επεκτάθηκαν το 2020, καλύπτοντας και ημιαγωγούς που κατασκευάζονταν με τη χρήση αμερικανικής τεχνολογίας. Η Huawei αντιμετώπισε έτσι σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση σε προηγμένους επεξεργαστές και στην προμήθεια εξοπλισμού από διεθνείς συνεργάτες.

Παρά τις πιέσεις, η κινεζική εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη δικών της λύσεων. Η σειρά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης Ascend αποτελεί βασικό μέρος αυτής της προσπάθειας, με τη Huawei να επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση της κινεζικής αγοράς από την αμερικανική τεχνολογία.

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Η ανταγωνιστική σχέση των δύο εταιρειών δεν είναι απλώς εκτίμηση των αναλυτών. Στην ετήσια έκθεσή της, η ίδια η Nvidia κατονομάζει τη Huawei μεταξύ των ανταγωνιστών της στον χώρο των επεξεργαστών και των λύσεων επιταχυνόμενης υπολογιστικής. Σε πρόσφατο δημοσίευμά του, το Reuters ανέφερε ότι η Huawei εντείνει τις προσπάθειές της να ανταγωνιστεί τη Nvidia στην κινεζική αγορά, αν και αντιμετωπίζει περιορισμούς στην παραγωγική της δυναμικότητα.

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ και η κατάθεση στο Κογκρέσο

Το σκάνδαλο έχει ήδη οδηγήσει σε μια από τις σημαντικότερες διοικητικές εξελίξεις στην ιστορία της Nvidia. Στις 12 Νοεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, έπειτα από 33 χρόνια στην ηγεσία της.

Τη θέση της προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς ορίστηκε ως ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στην ιστορία της Nvidia. Η ανακοίνωση της εταιρείας δεν έκανε αναφορά στις αποκαλύψεις που προηγήθηκαν της παραίτησης.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει γνωστές πληροφορίες για την προσωπική σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν και άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις του με πρόσωπα που εργάζονταν στην εταιρεία. Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει δημόσια ότι υπήρξε άπιστος προς τη σύζυγό του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις σχέσεις που του αποδίδονται.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο αμερικανικό Κογκρέσο. Σύμφωνα με το CBS News, Ρεπουμπλικανοί βουλευτές επιδιώκουν να καταθέσει ο Χουάνγκ σχετικά με τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ, τις επιχειρηματικές σχέσεις της Megaspeed και τα μέτρα ασφαλείας της Nvidia. Οι συζητήσεις για την εμφάνισή του ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών συνεχίζονται, ενώ βουλευτές ζητούν απαντήσεις και από τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Χουάνγκ τού είπε πως δεν γνώριζε ότι η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Από την πλευρά της, η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας ως αβάσιμες.

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποια ήταν η πραγματική έκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Άλις Χουάνγκ, αλλά και αν υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη μεταφορά τεχνολογίας προς την Κίνα.

Η έρευνα της Tesari για τις εταιρείες που συνδέονται με τη Huawei, οι αναφορές για τις αποστολές τσιπ μέσω της Megaspeed και οι έρευνες των αμερικανικών και ασιατικών αρχών συνθέτουν μια περίπλοκη υπόθεση με σημαντικές προεκτάσεις για την ασφάλεια της τεχνολογίας και τις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι η Άλις Χουάνγκ μετέφερε παράνομα επεξεργαστές της Nvidia στη Huawei ή ότι ενεργούσε ως πράκτορας του Πεκίνου. Το αν υπήρξε παραβίαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές θα κριθεί από τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο που καλούνται πλέον να διερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από CNBC, Reuters , CBS News