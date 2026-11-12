Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia μετά από 33 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία.

Η Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση της εταιρείας, ενώ το διοικητικό συμβούλιο αναζητά τον διάδοχο του απερχόμενου ηγέτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε δημόσια τον Τιμ Κουκ της Apple ως τον κατάλληλο άνθρωπο για να αντικαταστήσει τον Χουάνγκ στην ηγεσία.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση μετά την ανακοίνωση, εν μέσω ανησυχιών για τις σχέσεις της εταιρείας με κινεζικές οντότητες.

Η αποχώρηση ενδέχεται να αυξήσει τις πιέσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης προς την κινεζική αγορά.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη τη δική του πρόταση για τον άνθρωπο που θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, υποδεικνύοντας τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ.

«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!».

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Η παρέμβαση του Τραμπ έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή 33 ετών στην κορυφή της εταιρείας που συνίδρυσε.

Μέχρι τον ορισμό μόνιμου διαδόχου, χρέη προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια της Nvidia, η οποία θα διατηρήσει παράλληλα και τα σημερινά της καθήκοντα. Το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της εταιρείας.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην ηγεσία ενός από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 4 τρισ. δολάρια. Η ανακοίνωση προκάλεσε αναταράξεις και στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί κατά 5,44%, έχοντας καταγράψει ενδοσυνεδριακά απώλειες που έφτασαν έως και το 11%.

Οι επιπτώσεις για την Κίνα και τη βιομηχανία AI

Πέρα από τις διοικητικές αλλαγές, η αποχώρηση του Χουάνγκ ενδέχεται να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές και επιχειρηματικές συνέπειες, ιδιαίτερα για την κινεζική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, η κρίση που περιβάλλει τον πρώην επικεφαλής της Nvidia συνδέεται με καταγγελίες για φερόμενες σχέσεις με πρόσωπα που εξετάζονται για πιθανή κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, αλλά και με ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένα μικροτσίπ της αμερικανικής εταιρείας.

Στοιχεία που επικαλείται το The Information αναφέρουν ότι η σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, διευκόλυνε την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε μικροτσίπ της Nvidia αξίας τουλάχιστον 7,5 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία της, Megaspeed International, φέρεται να είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος αγοραστής μικροτσίπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Τόσο η Nvidia όσο και η Megaspeed έχουν αρνηθεί ότι προέβησαν σε παράνομες ενέργειες.

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Οι εξελίξεις ενδέχεται να ενισχύσουν την πίεση προς την Ουάσιγκτον για αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά κινεζικές επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται από την αμερικανική τεχνολογία, παρά τις προσπάθειες ανάπτυξης εγχώριων εναλλακτικών λύσεων.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Huawei, η οποία, παρά τις φιλοδοξίες της να ανταγωνιστεί τη Nvidia, έχει παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να καλύψει την εγχώρια ζήτηση για προηγμένους επεξεργαστές. Την ίδια στιγμή, κινεζικές εταιρείες όπως η Moonshot, δημιουργός του μοντέλου Kimi K3, εξακολουθούν να αναζητούν πρόσβαση σε ισχυρά μικροτσίπ για την ανάπτυξη των συστημάτων τους.

Ο Χουάνγκ υπήρξε, άλλωστε, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της διατήρησης εμπορικών δεσμών με την Κίνα, αλλά και της ανάπτυξης ανοιχτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (open-weight AI). Είχε επίσης υπερασπιστεί την τεχνική της απόσταξης (distillation), μέσω της οποίας ένα μοντέλο εκπαιδεύεται αξιοποιώντας τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα ενός άλλου.

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Η αποχώρησή του ενδέχεται να αποδυναμώσει μία από τις ισχυρότερες φωνές υπέρ της συνεργασίας και της ανοιχτής τεχνολογικής ανάπτυξης, ενισχύοντας όσους ζητούν αυστηρότερο έλεγχο της πρόσβασης κινεζικών εταιρειών σε αμερικανικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το Bloomberg εκτιμά ότι η υπόθεση μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την τεχνολογική κυριαρχία. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες τους για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν από το κλίμα δυσπιστίας που διαμορφώνεται.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη επαγγελματική κίνηση του Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς ο Έλον Μασκ έχει ήδη εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να τον προσλάβει, δηλώνοντας ότι «θα ήταν τιμή» του να συνεργαστούν.

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Με πληροφορίες από Ndtv