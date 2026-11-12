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Την επιθυμία να προσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, εάν το Δ.Σ αποφασίσει να τον «απολύσει», δήλωσε ο ‘Ελον Μάσκ λέγοντας ότι θα αποτελούσε «τιμή» για αυτόν.

Την ιδέα φαίνεται ότι έδωσε στον ιδρυτής της SpaceX και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, το οικονομικό site Zerohedge το οποίο σε ανάρτησή του έγραψε στο X: «Elon, σε παρακαλώ, προσέλαβε τον Jensen», με τον Musk να απαντά: «Θα ήταν τιμή μου».

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Η ανάρτηση έρχεται μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal αλλά και των New York Times, που ανέφεραν ότι ο Huang διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις του ισχυρού άνδρα της Nvidia, ανάμεσα στις οποίες είναι και υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia, γεγονός που προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στο εωτερικό της εταιρείας η οποία θα συζητήσει πιθανότατα σήμερα, το μέλλον του Huang στην εταιρεία.

Οπως αναφέρει το CNBC, ο επικεφαλής της Nvidia προσπάθησε να διατηρήσει μια εικόνα «κανονικότητας» κατά την επιστροφή του στο γραφείο μετά τις αποκαλύψεις, παρά το γεγονός ότι πολλοί του ζητούν να παραιτηθεί.

Ο Γερουσιαστής Kevin Cramer (Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Ντακότα), μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, επανέλαβε χθες Τετάρτη το αίτημά του για παραίτηση του Huang. Στο αίτημα αυτό συντάσσονται επίσης ο Βουλευτής Suhas Subramanyam (Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια), μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και ο Βουλευτής Don Bacon (Ρεπουμπλικανός από τη Νεμπράσκα), ο οποίος αποχωρεί από το Κογκρέσο.

«Για λόγους συνείδησης, θα έπρεπε να παραιτηθεί», δήλωσε ο Cramer στο CNBC.