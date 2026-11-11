Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ έλαβε απόρρητο υπόμνημα σχετικά με τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με άτομο που θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε υπό την επίβλεψη του Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιούσε για πιθανούς κινδύνους εθνικής ασφαλείας εν μέσω εγκρίσεων εξαγωγής αμερικανικών μικροτσίπ σε κινεζικές εταιρείες.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση, ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε τη σχέση και αναμένεται να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών.

Παράλληλα, νομοθέτες ζητούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Εμπορίου για τις διαδικασίες έγκρισης εξαγωγών σε οντότητες με δεσμούς στην Κίνα.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε σημαντική πτώση στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας Nvidia, εν μέσω εντεινόμενων ερευνών από το αμερικανικό Κογκρέσο.

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Ο αμερικανός Υπουργόσ Εμπορίου, Χάουαρντ Λουτνικ φέρεται να είχεχ λάβει ένα ένα άκρως απόρρητο υπόμνημα, το οποίο προειδοποιούσε για τη σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ —άτομο που θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας— σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο Axios πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Λουτνικ προΐσταται της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με το να εμποδίζει την πρόσβαση των αντιπάλων των ΗΠΑ σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία. Η προειδοποίηση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς το Υπουργείο αξιολόγησε τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας, όταν ενέκρινε την πώληση προηγμένων τσιπ της Nvidia σε οντότητες που συνδέονται με την Κίνα.

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Σύμφωνα με τους New York Times, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέβλεψε τη σύνταξη του υπομνήματος, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ —την οποία οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Το υπόμνημα —το οποίο βασίστηκε σε στοιχεία από την παρακολούθηση της γυναίκας και σε έρευνα για λαθρεμπόριο τσιπ μέσω της εταιρείας της, Megaspeed— κυκλοφόρησε πριν από το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα, το διάστημα 13–15 Μαΐου.

Ο Ρούμπιο προειδοποίησε επίσης τον Τραμπ απευθείας, ενώ βρίσκονταν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One), πριν από μια στάση ανεφοδιασμού στο Άνκορατζ, όπου ο Τζένσεν Χουάνγκ προσχώρησε στην αποστολή. Όπως ανέφεραν οι Times την Τρίτη, ο Χουάνγκ δεν είχε αρχικά προσκληθεί να συμμετάσχει. Στις 14 Μαΐου, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι το Υπουργείο Εμπορίου είχε δώσει το «πράσινο φως» σε περίπου 10 κινεζικές εταιρείες για την αγορά των τσιπ H200 της Nvidia. Ορισμένες από τις εγκρίσεις εξαγωγής είχαν δοθεί πριν από την προειδοποίηση.

Η Nvidia αποκάλυψε τον Φεβρουάριο ότι είχε λάβει άδεια εξαγωγής για τα H200, ενώ τον Μάρτιο ο Χουάνγκ δήλωσε στο Axios ότι η εταιρεία διέθετε άδειες που κάλυπταν Κινέζους πελάτες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς αυτές οι εγκρίσεις μεταφράστηκαν τελικά σε πωλήσεις, καθώς η κινεζική κυβέρνηση έχει αναστείλει ορισμένες αγορές τσιπ, παρά τις εγκρίσεις που δόθηκαν από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με διάφορα μέσα ενημέρωσης, η Megaspeed προχώρησε σε αγορές τσιπ της Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Tραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι πιθανό οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών να του είχαν δείξει το έγγραφο, αλλά ο ίδιος δεν το θυμάται: «Σίγουρα, δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση».

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Το Υπουργείο Εμπορίου δεν προέβη σε σχόλιο.

Η Nvidia κλονίστηκε από το σκάνδαλο, χάνοντας περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τη στιγμή που οι ΝΥΤ αποκάλυψαν για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη σχέση. Ωστόσο, μέρος αυτής της πτώσης αποδίδεται επίσης στην εκλογή —κατά τις ενδιάμεσες εκλογές— ενός μεγάλου αριθμού Δημοκρατικών, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers) για την τεχνητή νοημοσύνη.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την ύπαρξη σχέσης, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας. Το συμβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως διακυβεύτηκαν μυστικά εθνικής ασφάλειας.

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Σχεδόν καθημερινά έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τη σχέση που αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia. Νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν δεσμευτεί να διεξάγουν έρευνες και έχουν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης του Χουάνγκ —η οποία θα δοθεί κεκλεισμένων των θυρών— την επόμενη εβδομάδα.

Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν επίσης εξηγήσεις από τον Λουτνικ σχετικά με τις εγκρίσεις της κυβέρνησης για τη διάθεση μικροτσίπ, «συμπεριλαμβανομένων εγκρίσεων προς εταιρείες με ανησυχητικούς δεσμούς με την Κίνα, εν μέσω μάλιστα ανησυχητικών αναφορών για πιθανές διασυνδέσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ , με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών».

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