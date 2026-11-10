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Σε ένα υποθετικό σενάριο διαζυγίου, η σύζυγός του, Λόρι Χουάνγκ, θα μπορούσε να διεκδικήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η νομοθεσία της Καλιφόρνιας θεωρεί τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου ως κοινή περιουσία, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διανομή των μετοχών της εταιρείας.

Παρά την έντονη φημολογία, δεν υπάρχουν δημόσιες ενδείξεις ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να τερματίσει τον γάμο του μετά από 40 χρόνια κοινής πορείας.

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Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ενός από τα πιο ακριβά διαζύγια παγκοσμίως θα μπορούσε να βρεθεί ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για την εξωσυζυγική του σχέση με γυναίκα που φέρεται να έχει διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Όπως αναφέρει ανάλυση του Forbes, σε περίπτωση που ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του, Λόρι Χουάνγκ, αποφάσιζαν να τερματίσουν τον γάμο τους, εκείνη θα μπορούσε να διεκδικήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας που ενδέχεται να ξεπερνούν τα 75 δισ. δολάρια. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα υποθετικό σενάριο, καθώς δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια ένδειξη ότι το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, σχεδιάζει να χωρίσει.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο για την προσωπική ζωή του επικεφαλής της Nvidia όσο και για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις ενός διαζυγίου. Ιδιαίτερη διάσταση δίνουν οι αναφορές στην Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο, την οποία οι αμερικανικές Αρχές φέρονται να εξετάζουν ως πιθανή συνεργάτιδα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, καθώς και η φερόμενη παραδοχή της απιστίας από τον ίδιο τον επιχειρηματία.

Η περιουσία των 155 δισ. δολαρίων και η πιθανή διεκδίκηση της συζύγου του

Ο Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, με τη θέση του στη σχετική κατάταξη να παρουσιάζει διακυμάνσεις εξαιτίας της πορείας της μετοχής της Nvidia. Τη Δευτέρα, μάλιστα, η πτώση της μετοχής είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί προσωρινά εκτός της πρώτης δεκάδας.

Με βάση τα στοιχεία του Forbes, η περιουσία του αποτιμήθηκε σε περίπου 155,2 δισ. δολάρια στις 16:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ τη συγκεκριμένη ημέρα.

Το ενδεχόμενο ενός διαζυγίου φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα της κατανομής αυτής της περιουσίας. Καθοριστικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η νομοθεσία της Καλιφόρνιας, όπου τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του γάμου αντιμετωπίζονται κατά κανόνα ως κοινή συζυγική περιουσία και μοιράζονται ισόποσα σε περίπτωση διαζυγίου.

Εξαιρέσεις μπορούν να ισχύουν εφόσον υπάρχουν ειδικές νομικές συμφωνίες ή αποδεικτικά στοιχεία ότι συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία ενός από τους δύο συζύγους.

Στην περίπτωση του Χουάνγκ, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Nvidia ιδρύθηκε το 1993, αρκετά χρόνια μετά τον γάμο του με τη Λόρι. Επομένως, εάν η συμμετοχή του στην εταιρεία και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία χαρακτηριστούν ως κοινή περιουσία, η σύζυγός του θα μπορούσε να διεκδικήσει περίπου το 50%, δηλαδή περισσότερα από 75 δισ. δολάρια, ανάλογα και με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

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Παραμένει, πάντως, άγνωστο εάν οι δύο σύζυγοι έχουν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο ή κάποια άλλη συμφωνία που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τον τρόπο διανομής της περιουσίας.

Η γνωριμία στο πανεπιστήμιο και η κοινή πορεία πριν από τη Nvidia

Η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με τη σύζυγό του ξεκίνησε πολύ πριν από την ίδρυση της εταιρείας που εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους ομίλους τεχνολογίας στον κόσμο.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και παντρεύτηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Εκείνη την περίοδο, ο Χουάνγκ δεν είχε ακόμη ιδρύσει τη Nvidia ούτε είχε αποκτήσει την τεράστια περιουσία που διαθέτει σήμερα.

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Η Λόρι στάθηκε δίπλα του από τα πρώτα στάδια της επαγγελματικής του διαδρομής, με τον ίδιο να έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη συμβολή της στην πορεία της εταιρείας. Σε παλαιότερη δήλωσή του είχε τονίσει χαρακτηριστικά ότι η σύζυγός του αποτελούσε μέρος της Nvidia σε κάθε βήμα της εξέλιξής της.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα έχουν γίνει γνωστά για τον ρόλο της στη διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο επικεφαλής της Nvidia είχε αναφέρει σε συνεργάτες του ότι η σύζυγός του αναλάμβανε σχεδόν όλες τις προσωπικές και οικονομικές του υποθέσεις, από την υπογραφή εγγράφων μέχρι τη διευθέτηση των οικογενειακών οικονομικών.

Μάλιστα, είχε αστειευτεί ότι δεν γνώριζε ούτε τη διεύθυνση της κατοικίας του, ενώ δεν ασχολούνταν ο ίδιος με την πληρωμή των λογαριασμών.

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Παράλληλα, στην ενημέρωση της Nvidia προς τους μετόχους για το 2026 αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών που αποδίδονται στον Χουάνγκ βρίσκεται σε καταπιστεύματα (trusts), στα οποία τόσο ο ίδιος όσο και η Λόρι εμφανίζονται ως συνδιαχειριστές.

Το ποσοστό στη Nvidia και οι πιθανές αλλαγές στην ιδιοκτησία

Ο Τζένσεν Χουάνγκ διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο του 3,5% στη Nvidia, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο της εταιρείας. Η συγκεκριμένη συμμετοχή αντιπροσωπεύει και το σημαντικότερο μέρος της προσωπικής του περιουσίας.

Όπως επισημαίνει το Forbes, σε περίπτωση που ξεκινούσε διαδικασία διαζυγίου, οι μετοχές της Nvidia θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα από τα βασικά ζητήματα της οικονομικής διευθέτησης μεταξύ των δύο πλευρών.

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Μια ενδεχόμενη μεταβίβαση μέρους της συμμετοχής του στη σύζυγό του θα μπορούσε να μεταβάλει την κατανομή της ιδιοκτησίας στην εταιρεία. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας διακανονισμός θα περιλάμβανε υποχρεωτικά την απευθείας μεταβίβαση μετοχών, καθώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι διευθέτησης των περιουσιακών απαιτήσεων.

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Σε κάθε περίπτωση, η τεράστια οικονομική επιφάνεια του επικεφαλής της Nvidia καθιστά ακόμη και ένα υποθετικό διαζύγιο υπόθεση με ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς η αξία των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο μιας τέτοιας διαδικασίας ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.