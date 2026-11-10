Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν αν η προσωπική σχέση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Άλις Χουάνγκ αποτέλεσε μέσο κινεζικής κατασκοπείας.

Η υπόθεση περιλαμβάνει ύποπτες συναλλαγές δεκάδων χιλιάδων επεξεργαστών μέσω της εταιρείας Megaspeed, οι οποίοι φέρεται να κατέληξαν παράνομα στην κινεζική αγορά παρά τους ισχύοντες περιορισμούς.

Η Nvidia διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για πιθανή διαρροή μυστικών, ενώ το διοικητικό συμβούλιο δηλώνει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, διερευνώνται οι στενές επαφές του επιχειρηματία με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση χαλάρωσε πρόσφατα τους εξαγωγικούς περιορισμούς για την πώληση προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα.

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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που συνδέει τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν πράκτορα της Κίνας.

Αυτό που αρχικά αποκαλύφθηκε ως εξωσυζυγική σχέση εξελίσσεται πλέον σε μια υπόθεση με πιθανές προεκτάσεις στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται ύποπτες συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, χιλιάδες προηγμένοι επεξεργαστές που δεν έχουν εντοπιστεί και οι στενές επαφές του επιχειρηματία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Η έρευνα εξετάζει εάν η προσωπική σχέση του 63χρονου δισεκατομμυριούχου με την Άλις Χουάνγκ χρησιμοποιήθηκε ως μέσο προσέγγισης ενός από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, με στόχο την απόκτηση πληροφοριών για την αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Η Nvidia έχει ήδη ανακοινώσει ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο επικεφαλής της αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης κατασκοπείας και εάν υπήρξε διαρροή εταιρικών ή κρατικών μυστικών. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της εθνικής ασφάλειας ή διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ και πώς γνώρισε τον ισχυρό άνδρα της Nvidia

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia. Στο παρελθόν εργάστηκε ως τηλεοπτική δημοσιογράφος στα κινεζικά μέσα CCTV και Hunan TV, προτού στραφεί στον επιχειρηματικό τομέα.

Η γνωριμία της με τον Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να έγινε στις αρχές του 2024, σε εκδήλωση της Nvidia στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί σε μπαρ στην Ταϊπέι, ενώ τον Μάιο του 2025 καταγράφηκαν σε δείπνο με άλλα επιχειρηματικά στελέχη στην Ταϊβάν.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει την Άλις να φιλά τον επικεφαλής της Nvidia στο μάγουλο, ενώ στη συνέχεια οι δυο τους αποχωρούν από εστιατόριο με το ίδιο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η γυναίκα είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Η αποστολή της φέρεται να ήταν η συλλογή πληροφοριών για την αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και η άσκηση επιρροής στις αποφάσεις της Nvidia σχετικά με τις εξαγωγές επεξεργαστών στην Κίνα.

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Ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση του με μήνυμα προς τους εργαζομένους της εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του. «Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθιά», ανέφερε.

Τα 50.000 τσιπ που δεν εντοπίστηκαν και η σύνδεση με την Alibaba

Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη της υπόθεσης αφορά τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, στην οποία η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει στέλεχος.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Megaspeed ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής επεξεργαστών της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται από τις αμερικανικές Αρχές κομβική για την πιθανή παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα.

Το 2025, οι αμερικανικές Αρχές ζήτησαν από τη Nvidia να ελέγξει τις συναλλαγές της με την εταιρεία της Σιγκαπούρης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παράνομη διοχέτευση επεξεργαστών στην κινεζική αγορά.

Από τον έλεγχο προέκυψε μια εντυπωσιακή απόκλιση. Η Megaspeed φέρεται να είχε εισαγάγει περίπου 50.000 περισσότερα τσιπ από όσα μπορούσε να αντιστοιχίσει η Nvidia στα κέντρα δεδομένων της εταιρείας. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί πού κατέληξαν οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές.

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Το Bloomberg αναφέρει ακόμη ότι εμπορικά αρχεία εμφανίζουν τη Megaspeed να εισάγει το 2023 προϊόντα αξίας μεγαλύτερης από 1.000 φορές τα διαθέσιμα μετρητά της. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο πρόγραμμα συνεργατών της Nvidia, αποκτώντας μια ιδιότητα που συνήθως διευκολύνει την πρόσβαση στα προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Financial Times, στις αρχές του 2025 η Άλις Χουάνγκ φέρεται να προωθούσε σε επενδυτές την πρόσβαση της Megaspeed σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο προσπάθειας εξασφάλισης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων, φέρεται να διαβεβαίωνε ότι η εταιρεία μπορούσε να εξασφαλίζει GPU χωρίς δυσκολία, παρουσιάζοντας την Alibaba ως πελάτη της.

Η Megaspeed έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

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Οι πιέσεις της Nvidia στις αμερικανικές Αρχές

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι χειρισμοί της Nvidia κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη Megaspeed. Σύμφωνα με τους New York Times, η αμερικανική εταιρεία φέρεται να άσκησε πιέσεις στο υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, προκειμένου να σταματήσει η έρευνα για την πιθανή παράνομη διακίνηση επεξεργαστών μέσω της εταιρείας της Σιγκαπούρης.

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Δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι ο νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, είχε επικοινωνήσει το καλοκαίρι του 2025 με τον υφυπουργό Εμπορίου Τζέφρι Κέσλερ, ο οποίος εποπτεύει τους περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ.

Αντικείμενο της επικοινωνίας ήταν να διαπιστωθεί εάν η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία είχε εμπλακεί στην κράτηση της Άλις Χουάνγκ από τις αρχές της Σιγκαπούρης. Η τελευταία είχε κληθεί για ανάκριση και της είχε απαγορευτεί να εγκαταλείψει τη χώρα.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας BIS φέρονται να αντιμετώπισαν ασυνήθιστους περιορισμούς στην επικοινωνία τους με τη Nvidia για την υπόθεση. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις επηρέασαν την εξέλιξη της έρευνας.

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Το απόρρητο υπόμνημα του Ρούμπιο και οι επτά συναντήσεις με τον Τραμπ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το πολιτικό παρασκήνιο της υπόθεσης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε ενημερωθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν ηλεκτρονικά την Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τους New York Times, την άνοιξη του 2026 ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέβλεψε τη σύνταξη ενός άκρως απόρρητου υπομνήματος για κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Το έγγραφο περιέγραφε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, με αποστολή να προσεγγίσει τον επικεφαλής της Nvidia.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες φέρονται να είχαν εντοπίσει επικοινωνίες της με Αμερικανό πολίτη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο Τζένσεν Χουάνγκ. Αξιωματούχοι που γνώριζαν το περιεχόμενο των πληροφοριών εκτίμησαν ότι οι δύο τους διατηρούσαν ερωτική σχέση.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο λόγω των στενών επαφών του επικεφαλής της Nvidia με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί τουλάχιστον επτά φορές από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ. Ο Χουάνγκ έχει ταξιδέψει με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ενώ ο πρόεδρος έχει επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεών τους βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.

Οι αποφάσεις Τραμπ για τα τσιπ και το διακύβευμα για την εθνική ασφάλεια

Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν αυστηρούς περιορισμούς στην πώληση προηγμένων ημιαγωγών, επιδιώκοντας να εμποδίσουν το Πεκίνο να αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής.

Η Κίνα, ωστόσο, αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες αγορές της Nvidia, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της κατά την περίοδο 2020-2022.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η αμερικανική πολιτική άρχισε να αλλάζει. Τον Αύγουστο του 2025 ο πρόεδρος επέτρεψε στη Nvidia να διαθέσει στην Κίνα συγκεκριμένους επεξεργαστές που προηγουμένως υπόκειντο σε απαγορεύσεις, με αντάλλαγμα το 15% των σχετικών εσόδων για το αμερικανικό κράτος.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ακολούθησε νέα απόφαση, με την οποία επιτράπηκε η εξαγωγή των ισχυρότερων επεξεργαστών H200 στην Κίνα, έναντι ποσοστού 25% επί των εσόδων.

Αυτό είναι και το στοιχείο που μετατρέπει μια προσωπική υπόθεση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών και η Άλις Χουάνγκ λειτουργούσε πράγματι για λογαριασμό του Πεκίνου, θα μπορούσε μέσω της σχέσης της με τον επικεφαλής της Nvidia να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον σχετικά με τις εξαγωγές τσιπ και τις στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόκειται για πληροφορίες τεράστιας αξίας για την Κίνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα έναντι του Πεκίνου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι υπήρξε διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών ή ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε οποιαδήποτε πιθανή σχέση της Άλις Χουάνγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.