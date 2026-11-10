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Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια την εξωσυζυγική σχέση του, ενώ η Nvidia διενεργεί εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει αν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή ευαίσθητων τεχνολογικών πληροφοριών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του προς τον Χουάνγκ, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως ο διευθύνων σύμβουλος δεν γνώριζε για τις φερόμενες κατασκοπευτικές δραστηριότητες της συντρόφου του.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε προειδοποιήσει με απόρρητο υπόμνημα την κυβέρνηση για την εν λόγω σχέση, εκφράζοντας ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες και ως μία προσπάθεια δυσφήμησης της χώρας στο πλαίσιο του διεθνούς τεχνολογικού ανταγωνισμού.

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Στο μικροσκόπιο του FBI βρίσκεται η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Nvidia και έχει φέρει στο επίκεντρο τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ. Η παραδοχή του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών έχει προκαλέσει συναγερμό στην Ουάσινγκτον, καθώς υπάρχουν φόβοι για πιθανή διαρροή ευαίσθητων τεχνολογικών πληροφοριών.

Η υπόθεση αφορά την Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, πρώην επικεφαλής της Megaspeed στη Σιγκαπούρη, εταιρείας που διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με τη Nvidia. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα φέρεται να είχε στρατολογηθεί από την Κίνα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι εργαζόταν για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

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Το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές αντικείμενο και τον χρόνο έναρξής της. Παράλληλα, η Nvidia διεξάγει τη δική της εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρξε διαρροή εταιρικών μυστικών ή οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια των πληροφοριών της.

Η παρέμβαση Τραμπ και η επικοινωνία με τον Χουάνγκ

Μέσα στο κλίμα έντονης ανησυχίας, ο Τζένσεν Χουάνγκ επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε να τον στηρίζει δημόσια. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ότι συζήτησε μαζί του τις καταγγελίες και τον ρώτησε ευθέως εάν γνώριζε ότι η Άλις Χουάνγκ φερόταν να έχει σχέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Τον ρώτησα: Είχες ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος; Μου απάντησε ότι δεν είχε ιδέα και πραγματικά τον πιστεύω», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον επικεφαλής της Nvidia «έντιμο άνθρωπο», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τόσο την προσωπική κρίση όσο και τις αναταράξεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία του. «Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι υποφέρει πολύ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πότε ενημερώθηκε για τις καταγγελίες, ενώ εκτίμησε ότι το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί και από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην επόμενη συνάντησή τους.

Το απόρρητο υπόμνημα του Μάρκο Ρούμπιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποκαλύψεις των New York Times, σύμφωνα με τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε αποστείλει την άνοιξη του 2026 απόρρητο υπόμνημα σε ανώτατους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

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Στο έγγραφο φέρεται να προειδοποιούσε για τη στενή προσωπική σχέση του επικεφαλής της Nvidia με γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει διευθύνουσα σύμβουλος της Megaspeed, η οποία είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό.

Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί δημόσια την εξωσυζυγική σχέση του, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους της εταιρείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα».

Από την πλευρά της, η Nvidia υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να δείχνουν διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών ή κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

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TRUMP: "I believe he’s suffering greatly." President Trump expresses concern for NVIDIA CEO Jensen Huang following reports alleging the tech executive had an affair with a Chinese spy. Trump calls Huang an "amazing guy" and says he hopes there’s no problem, while suggesting the situation is especially difficult because of Huang’s family. — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

Γιατί η υπόθεση αφορά την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της θέσης που κατέχει η Nvidia στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι προηγμένοι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη συστημάτων AI, με την Ουάσινγκτον να αντιμετωπίζει την πρόσβαση της Κίνας σε αυτή την τεχνολογία ως ζήτημα στρατηγικής σημασίας.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος ίδρυσε τη Nvidia το 1993 μαζί με δύο ακόμη μηχανικούς, έχει επανειλημμένα εκφράσει τη διαφωνία του με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την κινεζική αγορά.

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Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την εξαγωγή επεξεργαστών H200 σε Κινέζους πελάτες, σε μια απόφαση που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ισορροπία ανάμεσα στα εμπορικά συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια.

Η Κίνα, από την πλευρά της, απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, με το υπουργείο Εξωτερικών να τις χαρακτηρίζει «εντελώς αβάσιμες», κάνοντας λόγο για απόπειρα δυσφήμησης της χώρας.

Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τις προσωπικές σχέσεις του επικεφαλής της Nvidia ή εάν υπάρχουν ευρύτερες διαστάσεις που σχετίζονται με την τεχνολογική αντιπαράθεση Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

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