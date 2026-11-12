Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επενδυτές της Nvidia προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών, οδηγώντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας σε σημαντική μείωση ύστερα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προσέλαβε δικηγορική εταιρεία για να διερευνήσει ισχυρισμούς περί κατασκοπείας, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χουάνγκ από την ηγεσία.

Η μετοχή της Nvidia δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τη δημοσιοποίηση προσωπικών σχέσεων του Χουάνγκ με στελέχη της εταιρείας και άτομα που συνδέονται με υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι συνολικές απώλειες κεφαλαιοποίησης ανέρχονται σε περίπου 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τη μετοχή να καταγράφει συνεχή πτώση τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

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Την «έξοδο» του Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia «δείχνουν» οι επενδυτές μετά τις μαζικές πωλήσεις μετοχών της εταιρείας τις τελευταίες ημέρες με την χρηματιστηριακή της αξία να έχει μειβθεί κατά 2 τρισ. δολάρια από τις αρχές Οκτωβρίου όπου βρισκόταν σε ηυψηλά επίπεδα.

Το ΔΣ της Nvidia προσέλαβε τη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς κατασκοπείας ενώ από χθες το βράδυ διερευνά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χουάνγκ εν μέσω ανησυχιών για το αποτύπωμα στην μετοχή.

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Ο Χουάνγκ, σε ένα εσωτερικό μήνυμα στην εταιρεία ζήτησε συγνώμη από τα παιδιά και τη σύζυγό του, Λόρι Χουάνγκ, με την οποία κατέχουν από κοινού τις περισσότερες μετοχές της Nvidia, περίπου 800 εκατομμύρια μετοχές. Ο Χουάνγκ κατέχει περίπου 70 εκατομμύρια μετοχές μόνος του και έχει περιορισμένο οικονομικό έλεγχο στην εταιρεία.

Χθες Πέμπτη η εταιρεία έχασε άλλα 360 δισ. δολάρια από την αξία της ανεβάζοντας τις απώλειες αυτής της εβδομάδας στα 640 δισ. δολάρια ή 14%.

Οι μετοχές της Nvidia υποχωρούσαν πάνω από 9% στις συναλλαγές της Wall Street χθες, μετά την είδηση ότι εξετάζεται αλλαγή στην ηγεσία του κολοσσού της Τεχνητής Νοημοσύνης όταν έγινε γνωστό από τους New York Times ότι ο Χουάνγκ είχε μια ρομαντική σχέση με την αντιπρόεδρο υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, Κίμπερλι Πάουελ.

Η αναφορά έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Χουάνγκ παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν Κινέζα κατάσκοπο.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει «βουτιά» στις μετοχές της Nvidia, οι οποίες είχαν φτάσει τον Οκτώβριο στην κορυφή των 243.37 δολαρίων. Δηλαδή, με 24,19 δισεκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία στον Nasdaq, η Nvidia φλέρταρε με κεφαλαιοποίηση 6 τρισ. δολαρίων.

Χθες η μετοχή βρέθηκε και κάτω από τα 165 δολάρια. Ωστόσο εμφανίστηκαν αγοραστές σε αυτά τα επίπεδα, με αποτέλεσμα να κλείσει υψηλότερα, στα 173,73 δολάρια. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται σε 4,2 τρισ. δολάρια έχοντας χάσει μέσα σε λίγες ημέρες 1,7 τρισ. δολάρια.

Η μετοχή βρίσκεται σε τροχιά για την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης, αντανακλώντας την ευρύτερη ανησυχία του επενδυτικού κοινού για τη βιωσιμότητα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταιρείες εμπορίας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, ανατροφοδοτώντας τους φόβους για δυσχέρειες στην κατασκευή κέντρων δεδομένων.