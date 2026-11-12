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Η εταιρεία ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστώσει αν ο επικεφαλής της αποτέλεσε στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών που απειλούν την ασφάλεια.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν σημαντική υποχώρηση της μετοχής της Nvidia, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τη διαδοχή του Χουάνγκ και τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.

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Νέες αποκαλύψεις για ακόμη μία εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την κινέζα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία, αποκαλύπτει η Wall Street Journal, που υποστηρίζει ότι το Δ.Σ της Nvidia εξετάζει την απομάκρυνση του ιδρυτή της εταιρείας από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Την ίδια ώρα, οι New York Times αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για δεύτερη σχέση του ισχυρού άνδρα της Nvidia με την Kimberly Powell, υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής τεχνολογίας, ενώ οι εξελίξεις προκαλούν πιέσεις στη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών.

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Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των εξελίξεων και επικαλείται η Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προετοιμάζεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Nvidia από την ίδρυσή της το 1993.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η συνεδρίαση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και εντός της ημέρας, καθώς η πίεση προς τον Χουάνγκ αυξάνεται μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και τις πιθανές συνέπειές τους στην εταιρική διακυβέρνηση και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ερωτήματα για τη διαδοχή του – Κατέρρευσε η μετοχή

Ο ίδιος ο Huang έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του και τους εργαζομένους της εταιρείας.

Η Nvidia ανακοίνωσε στις 8 Νοεμβρίου την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο επικεφαλής της αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λόγους να πιστεύει πως παραβιάστηκαν εταιρικά απόρρητα ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στη Wall Street. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, ενώ οι απώλειες της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας μέσα στην εβδομάδα υπολογίζονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πιθανή απομάκρυνση του Huang δημιουργεί τεράστια ερωτήματα για τη διαδοχή του, καθώς θεωρείται ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Nvidia σε παγκόσμιο ηγέτη των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόθεση αποκτά και γεωπολιτικές διαστάσεις, καθώς η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του τεχνολογικού ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.