Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Άλις Χουάνγκ, η οποία κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, φέρεται να διατηρούσε γνωριμία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εδώ και αρκετά χρόνια.

Η πρώτη επαφή τους πραγματοποιήθηκε μέσω του τότε συζύγου της, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον τομέα των εξαγορών επιχειρήσεων και διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με την Nvidia.

Η Άλις Χουάνγκ φέρεται να αξιοποίησε τη στενή της σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia για να προωθήσει επιχειρηματικές συμφωνίες, χρησιμοποιώντας την πρόσβαση αυτή ως πλεονέκτημα.

Παράλληλα, η εταιρεία Megaspeed, με την οποία συνεργαζόταν, ερευνάται για την παράνομη διοχέτευση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ερευνών από το FBI και την ίδια την εταιρεία του, λόγω των καταγγελιών για τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τις διασυνδέσεις μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των κρίσιμων γεωπολιτικών συμφερόντων.

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Σχεδόν δέκα χρόνια πριν γίνει γνωστή η φερόμενη εξωσυζυγική σχέση της με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φαίνεται πως είχε γνωρίσει τον ισχυρό άνδρα της τεχνολογικής εταιρείας η Άλις Χουάνγκ, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρισμών περί κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του της New York Post, η πρώτη γνωριμία των δύο φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω του τότε συζύγου της Άλις, Κανγκ Γουέι, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον χώρο των επιθετικών εξαγορών επιχειρήσεων. Πηγή που γνωρίζει το ζευγάρι ανέφερε στο αμερικανικό μέσο ότι ο επικεφαλής της Nvidia είχε αναπτύξει επιχειρηματικές σχέσεις με τον Κανγκ κατά τη δεκαετία του 2010, όταν εκείνος προχωρούσε σε εξαγορές κινεζικών εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών.

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Την περίοδο εκείνη, η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών αποτελούσε έναν από τους βασικούς παράγοντες ζήτησης για τα προηγμένα και ισχυρά τσιπ της Nvidia. Πρόκειται για την εποχή πριν από τη ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η οποία εκτόξευσε την εταιρεία σε έναν τεχνολογικό κολοσσό με χρηματιστηριακή αξία που αναφέρεται στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι παλαιότερες γνωριμίες και οι φωτογραφίες με τον Τζένσεν Χουάνγκ

Προηγούμενα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η Άλις Χουάνγκ ήρθε σε επαφή με τον CEO της Nvidia στις αρχές του 2024, όταν άρχισε να λειτουργεί ως διαμεσολαβήτρια για την προμήθεια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία.

Ωστόσο, κινεζικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι η Άλις και ο σύζυγός της αξιοποιούσαν τις επαφές τους με τον Τζένσεν Χουάνγκ ήδη από αρκετά χρόνια νωρίτερα, προκειμένου να προωθήσουν τις επιχειρηματικές τους επιδιώξεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κανγκ φέρεται να χρησιμοποιούσε τη σχέση της συζύγου του με τον επικεφαλής της Nvidia ως επιχείρημα στις επαφές του με πελάτες. Από την πλευρά της, η Άλις δημοσίευε στο WeChat φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν μαζί με τον Τζένσεν, απολαμβάνοντας κρασί σε εστιατόρια.

Chinese ‘spy’ Alice Huang met Nvidia CEO years earlier – and was introduced through her tycoon husband https://t.co/8hsrRw1twF https://t.co/axbRaAvLHj — New York Post (@nypost) November 11, 2026

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η στενή προσωπική της σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia φέρεται να αποτελούσε το σημαντικότερο πλεονέκτημά της στην προσπάθεια εξασφάλισης επιχειρηματικών συμφωνιών στην κινεζική αγορά. Ο Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έρευνας του FBI, καθώς και εσωτερικής έρευνας από την ίδια την εταιρεία.

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Η Megaspeed και οι συναλλαγές δισεκατομμυρίων με τη Nvidia

Οι πιο πρόσφατες επιχειρηματικές επαφές της Άλις Χουάνγκ με τον Τζένσεν φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω της Megaspeed, μιας εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία είχε συνάψει συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Nvidia.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες, καθώς φέρεται να διοχέτευε παράνομα προηγμένα τσιπ στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η πληροφορία ότι, στο πλαίσιο ελέγχου, διαπιστώθηκε πως έλειπαν 50.000 τσιπ. Η Megaspeed, ωστόσο, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τηρεί όλους τους σχετικούς κανόνες. Παράλληλα, η κινεζική πρεσβεία απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.

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Η προηγούμενη δραστηριότητα στην επενδυτική εταιρεία Shanghai Hexi Investment

Πριν από την εμπλοκή της στη Megaspeed, η Άλις Χουάνγκ είχε αναλάβει υψηλόβαθμο ρόλο στην επενδυτική εταιρεία Shanghai Hexi Investment, στην οποία διέθετε επίσης μετοχική συμμετοχή. Η εταιρεία είχε απασχολήσει τις ρυθμιστικές αρχές, αντιμετωπίζοντας κυρώσεις για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Το 2018, η εταιρεία του συζύγου της τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Στον ίδιο τον Κανγκ επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 60.000 δολαρίων για παραβάσεις που αφορούσαν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, καθώς και για παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά τη διάρκεια περιόδου περιορισμών που σχετιζόταν με την εξαγορά της Huiqiu Technology.

Οι κυρώσεις για τη Shanghai Hexi Investment δεν σταμάτησαν εκεί. Το 2025, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με νέα χρηματική ποινή, ύψους 350.000 δολαρίων, καθώς δεν είχε γνωστοποιήσει τη συμμετοχή προσώπου με εσωτερική πληροφόρηση σε εταιρεία την οποία είχε εξαγοράσει.

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Οι φωτογραφίες στα κινεζικά social media και οι συναντήσεις σε διάφορες χώρες

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσαν φωτογραφίες που δημοσίευσε η The Post, στις οποίες η Άλις Χουάνγκ εμφανίζεται να προβάλλει τη στενή πρόσβασή της στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia. Η ίδια φέρεται να αναρτούσε επανειλημμένα στιγμιότυπα μαζί του σε κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε από τον χώρο της τηλεόρασης, προτού στραφεί στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, πριν από το 2023 δεν διέθετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, φέρεται να ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία της Megaspeed, αξιοποιώντας τις στενές σχέσεις που υποστήριζε ότι διατηρούσε με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι δύο τους είχαν συναντηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Σαγκάη, τα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σίλικον Βάλεϊ, ένα γήπεδο γκολφ στην Καλιφόρνια, καθώς και η Ταϊβάν.

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Τέλος, εργαζόμενος στο τμήμα πωλήσεων της Nvidia στην Κίνα υποστήριξε ότι η Άλις Χουάνγκ είχε δώσει το «παρών» και στην ετήσια εκδήλωση που διοργανώνει η εταιρεία για τους τοπικούς πελάτες της στην κινεζική αγορά.

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Οι αποκαλύψεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης για τις επαφές της Άλις Χουάνγκ με τον επικεφαλής της Nvidia, τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και τις συναλλαγές της Megaspeed συνεχίζουν να τροφοδοτούν ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις επιχειρήσεων, τεχνολογίας και γεωπολιτικών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από The New York Post

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