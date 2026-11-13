Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε ανεπιτυχώς να αποτρέψει την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, παρά τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών για επαφές του με δίκτυο κατασκοπείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε προσωπικά τον Χουάνγκ, θεωρώντας τον πολύτιμο σύμβουλο για την τεχνητή νοημοσύνη και κρίσιμο παράγοντα για την αμερικανική οικονομία, παρά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η στενή συνεργασία των δύο ανδρών περιλάμβανε τον σχεδιασμό επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διαμόρφωση πολιτικής για τις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα, παρά τις έντονες αντιδράσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Η παραίτηση του Χουάνγκ σηματοδοτεί το τέλος μιας στρατηγικής συμμαχίας, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές αντιφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με την προτεραιότητα των επιχειρηματικών συμφερόντων έναντι των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια.

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Μέχρι και την τελευταία στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αποτρέψει την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις επαφές του με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με κινεζικό δίκτυο κατασκοπείας.

Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του την Τρίτη (10/11), ζητώντας του να υπερασπιστεί τη θέση του. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

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Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η οποία επικαλείται δύο πρόσωπα που γνώριζαν το περιεχόμενο της συνομιλίας, ο Τραμπ παρενέβη προσωπικά υπέρ του Χουάνγκ. Ο τελευταίος είχε εξελιχθεί σε έναν από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου, αλλά και σε σημαντικό σύμβουλό του για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η υποστήριξη του Τραμπ συνεχίστηκε ακόμη και μετά τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο, η οποία φέρεται να είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Η πρώτη σχετική ενημέρωση του Αμερικανού προέδρου έγινε στα τέλη του 2025, ενώ ακολούθησε και δεύτερη προειδοποίηση την άνοιξη του 2026. Παρά τις πληροφορίες αυτές, ο Τραμπ δεν προχώρησε σε κάποια ενέργεια. Αντιθέτως, συμπεριέλαβε τον επικεφαλής της Nvidia στην αμερικανική αποστολή που τον συνόδευσε στην Κίνα τον Μάιο.

Ακόμη και όταν η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο πρόεδρος δεν έκρυψε τη στήριξή του, αποκαλώντας τον Χουάνγκ «θρύλο» την Πέμπτη.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του πρώην επικεφαλής της Nvidia δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε ο ίδιος ο Τραμπ απάντησαν στα ερωτήματα σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Γιατί ο Τραμπ επέλεξε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις

Όπως αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον του, ο Τραμπ φέρεται να αντιμετώπισε την υπόθεση κυρίως ως προσωπικό και οικογενειακό σκάνδαλο, υποβαθμίζοντας τις πιθανές προεκτάσεις της για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

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Αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών είχαν εκφράσει έντονο προβληματισμό για τις επαφές του Χουάνγκ με Κινέζους επιχειρηματίες και τοπικούς αξιωματούχους. Ορισμένοι τον θεωρούσαν, στην καλύτερη περίπτωση, αφελή και απρόσεκτο, ενώ άλλοι αμφισβητούσαν κατά πόσο αγνοούσε τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, έβλεπε στον ιδρυτή της Nvidia έναν σύγχρονο Χένρι Φορντ, θεωρώντας παράλληλα την εταιρεία του κομβικής σημασίας για την αμερικανική οικονομία.

Το βασικό ζήτημα για τον πρόεδρο ήταν οι πιθανές οικονομικές συνέπειες μιας αποχώρησης του Χουάνγκ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Wall Street. Όταν ενημερώθηκε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξέταζε το ενδεχόμενο αντικατάστασής του, φέρεται να ρωτούσε τους συνεργάτες του πώς θα αντιδρούσαν οι αγορές, εκφράζοντας τον φόβο ότι η μετοχή της εταιρείας θα μπορούσε να υποστεί σημαντική πτώση.

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Η Nvidia, μία από τις ισχυρότερες εταιρείες παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία, είχε αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχέδιο του Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής υπεροχής στην τεχνητή νοημοσύνη και την αντιμετώπιση του τεχνολογικού ανταγωνισμού από την Κίνα.

Πώς οικοδομήθηκε η στενή σχέση Χουάνγκ – Τραμπ

Η προσέγγιση των δύο ανδρών ενισχύθηκε ουσιαστικά τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, ο Χουάνγκ δεν είχε ιδιαίτερη παρουσία στην Ουάσιγκτον, ούτε συμμετείχε ενεργά σε πολιτικές χρηματοδοτήσεις και δραστηριότητες άσκησης πίεσης. Μάλιστα, απουσίαζε και από τη δεύτερη ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν τον οδήγησαν σταδιακά να ασχοληθεί περισσότερο με την αμερικανική πολιτική σκηνή. Ωστόσο, εξακολουθούσε να διατηρεί χαμηλότερο προφίλ σε σύγκριση με άλλους επικεφαλής μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

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Ο ίδιος ο Τραμπ έχει περιγράψει με χαρακτηριστικό τρόπο την αρχική του αντίδραση όταν άκουσε για πρώτη φορά το όνομα του επιχειρηματία. «Ποιος διάολο είναι αυτός; Πώς τον λένε;», φέρεται να είχε πει, ενώ όταν ενημερώθηκε ότι πρόκειται για τον επικεφαλής της Nvidia, ρώτησε: «Τι διάολο είναι η Nvidia;».

Μέχρι τα τέλη του 2024, ωστόσο, είχε πλέον αντιληφθεί την τεράστια σημασία της εταιρείας, η οποία ήλεγχε τουλάχιστον το 80% της αγοράς επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Καθοριστικό σημείο για την ανάπτυξη της σχέσης τους αποτέλεσε το δείπνο που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Μαρ-α-Λάγκο. Εκεί συμμετείχαν ο Χουάνγκ και η σύζυγός του, Λόρι, μαζί με τον Τραμπ και ισχυρούς δωρητές από τους κλάδους της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων.

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Έκτοτε, η σχέση τους έγινε ακόμη πιο στενή. «Κατακτάς τον κόσμο, Τζένσεν», φέρεται να έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος στον επιχειρηματία.

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Παράλληλα, ο Χουάνγκ παρουσίασε ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, ύψους έως και 500 δισ. δολαρίων, για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ενισχύοντας το σχέδιο του Τραμπ για την ανασυγκρότηση της αμερικανικής βιομηχανίας.

Ο πρόεδρος έβλεπε πλέον στα κέντρα δεδομένων, στις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες τους και στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οικονομίας. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες της πρώτης του θητείας για αναζωογόνηση παραδοσιακών βιομηχανιών, όπως ο άνθρακας και ο χάλυβας, αυτή τη φορά διέκρινε έναν νέο, δυναμικό τομέα ανάπτυξης.

Ο Χουάνγκ, από την πλευρά του, φρόντιζε να ενισχύει δημόσια τη σχέση του με τον πρόεδρο, εκφράζοντας επανειλημμένα τον θαυμασμό του. «Το μοναδικό πλεονέκτημα της Αμερικής, που καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να έχει, είναι ο πρόεδρος Τραμπ», είχε δηλώσει τον Ιούλιο του 2025.

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Είχε επίσης συμμετάσχει στην περιοδεία του Αμερικανού προέδρου στον Περσικό Κόλπο, τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, κατά την οποία ανακοινώθηκαν συμφωνίες για την πώληση επεξεργαστών της Nvidia στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι εξαγωγές τσιπ στην Κίνα και η αντιπαράθεση με το στρατόπεδο MAGA

Η επιρροή του Χουάνγκ στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου έγινε ιδιαίτερα εμφανής στο ζήτημα των εξαγωγών προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.

Ο επικεφαλής της Nvidia υποστήριζε ότι η αμερικανική εταιρεία έπρεπε να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, ώστε η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως να βασίζεται σε αμερικανική τεχνολογία και όχι σε κινεζικές εναλλακτικές λύσεις.

Με τη συνδρομή του Ντέιβιντ Σακς, συμβούλου του Λευκού Οίκου για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, κατάφερε να πείσει τον Τραμπ να εγκρίνει ορισμένες εξαγωγές προς την κινεζική αγορά.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του κινήματος MAGA. Πρόσωπα όπως ο Στιβ Μπάνον υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να επιβληθεί καθολική απαγόρευση στις πωλήσεις προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Υπέρ της θέσης του Χουάνγκ τάχθηκαν, ωστόσο, και άλλοι ισχυροί εκπρόσωποι της τεχνολογικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων στελέχη των OpenAI, Meta και SpaceX.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η αμερικανική κυβέρνηση θα λάμβανε αρχικά το 15% των εσόδων από συγκεκριμένες πωλήσεις επεξεργαστών στην Κίνα. Στη συνέχεια, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 25%.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προκάλεσε έντονες νομικές αντιδράσεις, ενώ διατυπώθηκαν προειδοποιήσεις ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα ενδέχεται να τίθενται πάνω από ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξέφραζαν κατ’ ιδίαν την έκπληξή τους για τον βαθμό επιρροής που είχε αποκτήσει ο Χουάνγκ στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η στάση απέναντι στην Κίνα και την Ταϊβάν

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, η αντιμετώπιση της υπόθεσης Χουάνγκ από τον Τραμπ αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη γενικότερη πολιτική του απέναντι στην Κίνα.

Παρότι κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016 είχε κατηγορήσει το Πεκίνο ότι «βιάζει» την αμερικανική οικονομία, η αντιπαράθεσή του με την Κίνα επικεντρώθηκε κυρίως στο εμπορικό πεδίο. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, έδειχνε να προτιμά την επίτευξη συμφωνιών με τον Σι Τζινπίνγκ αντί μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Παρόμοια στάση είχε υιοθετήσει και στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν το 2020 ρωτήθηκε γιατί δεν επέβαλε κυρώσεις στην Κίνα για τη μαζική κράτηση Ουιγούρων στη Σιντζιάνγκ, απάντησε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμασταν στη μέση μιας μεγάλης εμπορικής συμφωνίας».

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Τραμπ έχει εκφράσει ιδιωτικά αμφιβολίες ακόμη και για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ σε περίπτωση πολέμου για την Ταϊβάν.

Μάλιστα, φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα κουταλάκι του γλυκού για να περιγράψει το μικρό μέγεθος του νησιού, λέγοντας σε συνδαιτυμόνες του: «Αυτή είναι η Ταϊβάν».

Η αποχώρηση του Χουάνγκ, παρά την προσωπική προσπάθεια του Τραμπ να τον μεταπείσει, σηματοδότησε το τέλος μιας ιδιαίτερα στενής συμμαχίας, η οποία είχε αποκτήσει στρατηγική σημασία για την οικονομική και τεχνολογική πολιτική του Λευκού Οίκου.

Ταυτόχρονα, η υπόθεση ανέδειξε τις αντιφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς από τη μία πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων και από την άλλη καλείται να διαχειριστεί τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανούς κινδύνους στην εθνική ασφάλεια.