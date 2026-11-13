Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων αφορά πρόσωπο που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ανέλαβε προσωρινά τη διοίκηση, ενώ η μετοχή του ομίλου παρουσίασε σημαντική πτώση στις χρηματιστηριακές αγορές.

Ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας και ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, κλήθηκαν να καταθέσουν στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και προστασίας ευαίσθητων τεχνολογιών.

Ο Λάτνικ κατηγορείται ότι δεν έλαβε μέτρα κατά εταιρειών που διοχέτευαν τσιπ στην Κίνα, παρά τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Χουάνγκ έχει ήδη δεχθεί να εμφανιστεί ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, που παραιτήθηκε χθες, Πέμπτη, από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας Nvidia, κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, δήλωσε Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, ο οποίος πρόσθεσε ότι το ίδιο ζητήθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Ενώπιον του Κογκρέσου ο Τζένσεν Χουάνγκ

«Πρόσφατες πληροφορίες εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική μας ασφάλεια και την προστασία ευαίσθητων αμερικανικών τεχνολογιών. Ζητώ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής της Γερουσίας που είναι αρμόδια για τις τράπεζες», δήλωσε ο πρόεδρός της Τιμ Σκοτ στο Χ.

Advertisement

Advertisement

Breaking: Jensen Huang has agreed to testify in front of Congress before the US Thanksgiving holiday, House Foreign Affairs Chairman Brian Mast tells reporters. Live updates: https://t.co/CcK6OvIIFB — Bloomberg (@business) November 12, 2026

Ο Χουάνγκ, ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), παραιτήθηκε χθες από επικεφαλής της Nvidia, της οποίας ήταν και ιδρυτής, μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με μία γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Το διοικητικό συμβούλιο της μεγαλύτερης παγκοσμίως εταιρείας τσιπ για την AI ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ παραιτείται από τη θέση του προέδρου, του γενικού διευθυντή και από μέλος του διοικητικού συμβουλίου με άμεση ισχύ χωρίς να εξηγήσει τους λόγους.

Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia Κολέτ Κρες θα εκτελεί χρέη προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου μέχρι το διοικητικό συμβούλιο να βρει μόνιμο αντικαταστάτη.

Η αιφνιδιαστική πτώση του ισχυρού επικεφαλής της Nvidia δεν αφορά μόνο την τύχη της ίδιας της εταιρείας, η οποία έχει εξελιχθεί σε βασικό επενδυτή στη Σίλικον Βάλεϊ. Αξιοποιώντας τα τεράστια κέρδη της για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή κέντρων δεδομένων για τους πελάτες της, καθώς και για να στηρίξει πλήθος νεοφυών επιχειρήσεων, ο όμιλος απέκτησε το προσωνύμιο «η κεντρική τράπεζα της ΑΙ», αν και παράλληλα δέχεται επικρίσεις ότι τροφοδοτεί μια κερδοσκοπική φούσκα.

Η ετυμηγορία της αγοράς ήταν ξεκάθαρη: οι μετοχές της Nvidia, που είχαν ήδη χάσει περίπου το ένα τέταρτο της αξίας τους μέσα σε έναν μήνα εν μέσω αναστάτωσης στον τεχνολογικό κλάδο, σημείωσαν βουτιά 13% με το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, προτού περιορίσουν τις απώλειές τους στο -4,3% στο κλείσιμο των συναλλαγών.

Advertisement

Η πτώση του Χουάνγκ, ο οποίος έδινε μάχη για να μην τεθούν περιορισμοί στην ανάπτυξη της ΑΙ, υπερασπιζόταν τα ανοικτά μοντέλα της AΙ – περιλαμβανομένων των κινεζικών—και τασσόταν υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ, ενδέχεται επίσης να αναβιώσει την εμπορική ένταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Ήδη ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει δεχθεί να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στο Κογκρέσο πριν τις 26 Νοεμβρίου και την Ημέρα των Ευχαριστιών, ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μπράιαν Μαστ, πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

NEW: Jensen Huang is heading to Capitol Hill — and he’s agreed to testify before Congress before Thanksgiving. A source tells Fox News the former Nvidia CEO will testify as questions mount over his reported relationship with a woman suspected of ties to Chinese intelligence. Huang’s departure comes as Nvidia investigates whether national security or company secrets were compromised. Follow the latest updates on this developing story with the Fox News app or at https://t.co/4HIEkxByeM. Advertisement November 12, 2026

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ: σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Λάτνικ εμπόδισε τρεις φορές να ληφθούν μέτρα κατά εταιρειών που φέρονταν να προσφέρουν τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Μεταξύ των εταιρειών ήταν και η Megaspeed, στέλεχος της οποίας είναι η Άλις Χουάνγκ, η γυναίκα με την οποία είχε εξωσυζυγική σχέση ο Τζένσεν Χουάνγκ και η οποία φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Εξάλλου ο Axios πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εμπορίου είχε ενημερωθεί από τις αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών για τη σχέση του Χουάνγκ με μια γυναίκα που φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας και δεν ενήργησε για την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές τσιπ, παρά την πίεση που του ασκούταν από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Τραμπ.

«Ο υπουργός Λάτνικ πήρε την πρωτοβουλία να παρουσιαστεί εθελοντικά στην επιτροπή αρμόδια για τις τράπεζες για να απαντήσει στις ερωτήσεις της», δήλωσε στο NBC News η Κρίστεν Άιχαμερ, εκπρόσωπος του Λάτνικ.

Advertisement

Ποιος θα τον διαδεχθεί

Την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση το διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, η εφημερίδα New York Times ανέφερε σε άρθρο της ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε και άλλη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με υφιστάμενή του στην εταιρεία, την Κίμπερλι Πάουελ.

Χθες, Πέμπτη, το Reuters αναφέρθηκε και σε άλλη σχέση του με άλλη εργαζόμενη. Ο Τραμπ, που είχε ορίσει τον Τζένσεν Χούανγκ άτυπο σύμβουλο για την AI, έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του προς τον πρώην επικεφαλής της Nvidia μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.

«Του μίλησα χθες. Ζει μια κόλαση. Νιώθει κυρίως άσχημα για τη σύζυγό του και την οικογένειά του», δήλωσε χθες στον Στίβεν Σμιθ του τηλεοπτικού δικτύου ESPN, εκτιμώντας ότι ο Χουάνγκ «θα προσγειωθεί στα πόδια του».

Advertisement

«Αυτή η γυναίκα ήταν κατάσκοπος; Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι, αν όντως αποδειχθεί αυτό, η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia θα είναι δικαιολογημένη.

Advertisement

Εξάλλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι αυτός που θα πρέπει να αναλάβει τα ηνία της Nvidia είναι ο Τιμ Κουκ. «Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!» πρόσθεσε.

Εκτός από τον Κουκ, έχουν ακουστεί τα ονόματα του Ίαν Μπακ, στελέχους της Nvidia, της Λίσα Σου, επικεφαλής της ανταγωνίστριας εταιρείας AMD, όπως και του Ρενέ Χάας, πρώην στελέχους της Nvidia που σήμερα ηγείται της βρετανικής εταιρείας Arm, ως πιθανών αντικαταστατών του Χουάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Advertisement