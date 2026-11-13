Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου στην NVIDIA μετά την αιφνίδια παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας καλείται να διαχειριστεί την κρίσιμη μετάβαση και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προέκυψαν από τις προηγούμενες επιχειρηματικές πρακτικές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Κρες αναμένεται να ακολουθήσει μια πιο διπλωματική στάση απέναντι στους κυβερνητικούς περιορισμούς των εξαγωγών.

Η αγορά αντέδρασε με μεταβλητότητα στην αλλαγή ηγεσίας, ενώ η ίδια αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

Η διοίκηση της Κρες θα διαρκέσει μέχρι την επιλογή του μόνιμου διαδόχου, με το μέλλον του τεχνολογικού οράματος της NVIDIA να παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων.

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Μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του CEO της NVIDIA, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στην Κολέτ Κρες. Η 59χρονη οικονομική διευθύντρια (CFO) του αμερικανικού κολοσσού των μικροτσίπ αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία της εταιρείας, σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της.

Η Κρες ήταν «αντίβαρο» στις επιθετικές πολιτικές του Χουάνγκ

Εδώ και χρόνια, η Κρες αποτελούσε το μοναδικό κορυφαίο στέλεχος εντός της Nvidia που τολμούσε να βάλει «φρένο» στις τεράστιες και συχνά υψηλού ρίσκου φιλοδοξίες του Χουάνγκ. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες της εταιρείας και επικαλείται το Reuters, η Κρες και το οικονομικό της επιτελείο συγκρούστηκαν επανειλημμένα με τον πρώην CEO και την ομάδα πωλήσεων για τις επιθετικές συμφωνίες χρηματοδότησης πελατών και startups.

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Πρόκειται για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων —όπως στην OpenAI και σε εταιρείες υποδομών AI σαν τη Lambda— που, σύμφωνα με επικριτές στη Wall Street, τροφοδοτούσαν μια επικίνδυνη «κυκλική οικονομία» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παρέμβασής της ήταν ένα προτεινόμενο σχέδιο ύψους 250 δισ. δολαρίων για τη στήριξη ενός data center της OpenAI στο Οχάιο, το οποίο τελικά περιορίστηκε στα 120 δισ. δολάρια.

Στον αντίποδα του συχνά συγκρουσιακού στυλ του Χουάνγκ, όσοι συνεργάζονται με την Κρες την περιγράφουν ως μια ήρεμη, ρεαλιστική δύναμη. Έχοντας ενταχθεί στη Nvidia το 2013 —με προϋπηρεσία σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Microsoft, η Cisco και η Texas Instruments— η Κρες έσπευσε ήδη τις τελευταίες ημέρες να επικοινωνήσει με πελάτες και προμηθευτές.

Επιπλέον, αναλυτές εκτιμούν ότι υπό τη δική της καθοδήγηση η Nvidia θα αλλάξει στάση απέναντι στην Ουάσινγκτον. Αντί να συγκρούεται με την αμερικανική κυβέρνηση για τους περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ προς την Κίνα, αναμένεται να κινηθεί πιο διπλωματικά, χτίζοντας συμμαχίες, όπως κάνουν οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Nvidia turns to CFO Colette Kress to steady the ship as interim CEO, following Jensen Huang’s ouster. Norah Mulinda explains https://t.co/9315AsnOKe https://t.co/aYReJMKk1Z — Bloomberg (@business) November 12, 2026

Η αγορά αντέδρασε νευρικά στην είδηση της παραίτησης του Χουάνγκ, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει αρχικά βουτιά 14% —στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 16 μηνών— πριν περιορίσει τις απώλειες στο -4,3%. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένα αμιγώς οικονομικό στέλεχος μπορεί να διατηρήσει το τεχνολογικό όραμα που εκτόξευσε την εταιρεία στην κορυφή. Για τη μόνιμη διαδοχή, ήδη ακούγονται ονόματα όπως το στέλεχος της Nvidia, Ίαν Μπακ, η CEO της AMD, Λίσα σου, και ο επικεφαλής της Arm, Ρενε Χαας.

Η επόμενη μέρα

Η θητεία της Κρες ως προσωρινής CEO αναμένεται να είναι κρίσιμη για το μέλλον της εταιρείας. Καλείται να αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε η ίδια τόσο για τις πωλήσεις τσιπ μέσω μεσαζόντων στη Νοτιοανατολική Ασία (θέμα που ενδέχεται να απασχολήσει το αμερικανικό Κογκρέσο) όσο και για τις προσωπικές σχέσεις του Χουάνγκ που οδήγησαν στην πτώση του (συμπεριλαμβανομένης της σχέσης του με την αντιπρόεδρο του τομέα υγείας της εταιρείας, Κίμπερλι Πάουελ, αλλά και με την Άλις Χουάνγκ, η οποία ερευνάται από τις αμερικανικές αρχές ως ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου).

Παρά τις προκλήσεις, η Κρες, κάτοχος MBA και με περιουσία που υπολογίζεται στα 1,2 δισ. δολάρια χάρη στις μετοχές της στη Nvidia, αναλαμβάνει τον πιο κρίσιμο ρόλο της καριέρας της: να κρατήσει «όρθιο» τον γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος διάδοχος.

Πηγή: Reuters