Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ιδρυτής και επί 33 χρόνια επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας μετά από αποκαλύψεις για προσωπικές του σχέσεις.

Περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο να επανεξετάσει την απόφαση και να δώσει στον Χουάνγκ μια δεύτερη ευκαιρία.

Η αποχώρηση προκλήθηκε από τις αντιδράσεις για τη σχέση του με Κινέζα υπήκοο που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις κατασκοπείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε προσωπικά τη στήριξή του προς τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, προτρέποντάς τον να διεκδικήσει την παραμονή του.

Τα καθήκοντα της προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Μαρί Κρες.

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Nvidia η αιφνιδιαστική παραίτηση του ιδρυτή και επί 33 χρόνια επικεφαλής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ. Περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του, ζητώντας από το διοικητικό συμβούλιο να επανεξετάσει την απόφασή του και να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.

Η αποχώρηση του συνιδρυτή της Nvidia, η οποία ανακοινώθηκε την Πέμπτη, ήρθε έπειτα από τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του. Μία από αυτές φέρεται να συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο που βρίσκεται στο επίκεντρο υποψιών για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Silicon Valley, ενώ στο εσωτερικό της εταιρείας διαμορφώνεται ένα ισχυρό κύμα υποστήριξης προς τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο.

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Nvidia: Το εσωτερικό κίνημα για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ

Πολλοί εργαζόμενοι εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του Χουάνγκ αποτελεί λανθασμένη επιλογή για το μέλλον της Nvidia και ζητούν την επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του περιοδικού Wired, η κινητοποίηση ξεκίνησε πριν ακόμη γίνει επίσημη η παραίτησή του.

Συγκεκριμένα, ένας παλαιός μηχανικός της Nvidia δημοσίευσε μήνυμα στο εσωτερικό σύστημα προτάσεων και σχολίων της εταιρείας, καλώντας το διοικητικό συμβούλιο να λάβει υπόψη τη γνώμη των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη ανάρτηση συγκέντρωσε έκτοτε περισσότερα από 1.600 σχόλια, με τη μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων να υποστηρίζει την επιστροφή του Χουάνγκ.

«Όποιος πιστεύει στην αποστολή της Nvidia, ας φέρει πίσω το αφεντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας ανώνυμος εργαζόμενος. Άλλος σχολιαστής τόνισε ότι η σημερινή θέση της εταιρείας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Χουάνγκ, εκφράζοντας φόβους για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η απουσία του.

Στο ίδιο πνεύμα, ένας ακόμη εργαζόμενος υπογράμμισε ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, επισημαίνοντας πως ο Χουάνγκ έχει προσφέρει πολλά στην εταιρεία και αξίζει να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ίδρυσε τη Nvidia το 1993 και, μέσα σε 33 χρόνια, κατάφερε να μεταμορφώσει την εταιρεία από έναν κατασκευαστή τσιπ γραφικών σε κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών για την τεχνητή νοημοσύνη. Υπό την ηγεσία του, η Nvidia εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ AI παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας παράλληλα μία από τις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των πολυτιμότερων εταιρειών στον κόσμο.

Μετά την παραίτησή του από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντα της προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια (CFO) της Nvidia, Κολέτ Μαρί Κρες.

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Η παρέμβαση Τραμπ και η προσωπική στήριξη στον πρώην CEO της Nvidia

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση δίνει και η στάση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε προσωπικά την υποστήριξή του προς τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ο Τραμπ προέτρεψε τον πρώην επικεφαλής της Nvidia να μην εγκαταλείψει τη μάχη για τη θέση του και να διεκδικήσει την παραμονή του στην εταιρεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατήρησε τη στήριξή του προς τον Χουάνγκ, παρά τα συμπεράσματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την υποτιθέμενη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ. Η τελευταία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι Κινέζα υπήκοος που φέρεται να είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

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Οι εξελίξεις γύρω από την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ έχουν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη Nvidia και ευρύτερα στη Silicon Valley, με το μέλλον της διοίκησης του τεχνολογικού κολοσσού να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.