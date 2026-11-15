Το σκάνδαλο Nvidia φέρνει κρίση στην κυβέρνηση Τραμπ – Στο μάτι του κυκλώνα ο υπουργός Εμπορίου – Οι σχέσεις με τον Χουάνγκ και η Κίνα - Πηγή: Wikimedia Commons, Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από το Κογκρέσο και την κυβέρνηση λόγω της άρνησής του να επιβάλει περιορισμούς στην εταιρεία Nvidia.

Η έρευνα εξετάζει την πιθανή διοχέτευση προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ στην Κίνα μέσω της εταιρείας Megaspeed, η οποία συνδέεται με στενό πρόσωπο του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Λάτνικ κατηγορείται για τη διαμόρφωση στενών σχέσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της ηγεσίας της Nvidia, επηρεάζοντας κρίσιμες αποφάσεις για την εθνική ασφάλεια.

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την εταιρεία κορύφωσε την πολιτική αντιπαράθεση, με ορισμένους συμβούλους να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του υπουργού Εμπορίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπόθεση της Nvidia απειλεί πλέον να εξελιχθεί σε σοβαρή πολιτική κρίση για την κυβέρνηση Τραμπ, με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων, σύμφωνα με το CNN. Η απόφασή του να μην προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών σε εταιρεία που ερευνάται για πιθανή διοχέτευση προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ στην Κίνα προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της κυβέρνησης όσο και στο Κογκρέσο, από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του CNN, η οποία βασίζεται σε περισσότερες από δώδεκα πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση και τον τεχνολογικό κλάδο, ο Λάτνικ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στενής σχέσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζένσεν Χουάνγκ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Advertisement

Advertisement

Η συγκεκριμένη σχέση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς διαύλους επικοινωνίας του Λευκού Οίκου με τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης, επηρεάζοντας κρίσιμες αποφάσεις για τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών, τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και τον τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ακούει τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, κατά τη διάρκεια της συνόδου των υπουργών Καινοτομίας της G20, στο Τσάπελ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας, στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Jonathan Drake/Φωτογραφία αρχείου, Reuters

Η Megaspeed, η Άλις Χουάνγκ και οι προειδοποιήσεις για την εθνική ασφάλεια

Η θέση του υπουργού Εμπορίου γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς την ώρα που εκείνος ενίσχυε τους διαύλους επικοινωνίας με τη Nvidia, άλλες αμερικανικές υπηρεσίες εξέφραζαν ανησυχίες για ενδεχόμενους κινδύνους στην εθνική ασφάλεια.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η Megaspeed International, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη και σημαντικός πελάτης της Nvidia, η οποία εξετάζεται για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην εταιρεία είχε εργαστεί στο παρελθόν η Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματίας που φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Η ίδια βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, εξαιτίας πιθανών διασυνδέσεων με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ από τη Nvidia την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου έφερε την υπόθεση στο προσκήνιο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, μάλιστα, ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν αρχίσει να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Λάτνικ από το υπουργείο Εμπορίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μαζί με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, στην έκθεση COMPUTEX 2024 στην Ταϊπέι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 2 Ιουνίου 2024, όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ αγκαλιάζει την Άλις Χουάνγκ μετά την ολοκλήρωση της κεντρικής ομιλίας του – Reuters

Από την πρώτη τηλεφωνική κλήση στην πρόσβαση στον Τραμπ

Η σχέση Λάτνικ και Χουάνγκ άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις αρχές της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Χουάνγκ είχε περιγράψει τον περασμένο Δεκέμβριο, στην εκπομπή του Τζο Ρόγκαν, το πρώτο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Λάτνικ, όταν ο τελευταίος ετοιμαζόταν να αναλάβει το υπουργείο Εμπορίου.

Advertisement

Σύμφωνα με τον τότε επικεφαλής της Nvidia, ο Λάτνικ τον χαρακτήρισε «εθνικό θησαυρό», όπως και την εταιρεία του, και του ξεκαθάρισε ότι μπορούσε να επικοινωνεί με την κυβέρνηση όποτε χρειαζόταν. «Όποτε χρειάζεστε πρόσβαση στον πρόεδρο ή στην κυβέρνηση, να μας τηλεφωνείτε», ήταν το μήνυμα που, σύμφωνα με την αφήγηση του Χουάνγκ, είχε λάβει.

Η προσέγγιση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν γνώριζε καλά ούτε τη Nvidia ούτε τον ιδρυτή της όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Όπως είχε παραδεχθεί αργότερα, αρχικά αναρωτιόταν ποιος ήταν ο Χουάνγκ και τι ακριβώς έκανε η εταιρεία του.

Η πρώτη συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε μόλις έντεκα ημέρες μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, στις αρχές του 2025. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Χουάνγκ απέκτησε ολοένα μεγαλύτερη πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο, με τη μεσολάβηση του Λάτνικ να παίζει κεντρικό ρόλο.

Advertisement

Δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο με εισιτήριο ένα εκατομμύριο δολάρια

Κομβικό σημείο στην προσέγγιση του Τζένσεν Χουάνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε ένα δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο, τον Απρίλιο του 2025. Όπως αποκαλύπτει το CNN, ο Χάουαρντ Λάτνικ βοήθησε να εξασφαλιστεί η παρουσία του επικεφαλής της Nvidia σε εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης της πολιτικής οργάνωσης MAGA Inc., όπου κάθε συμμετοχή κόστιζε ένα εκατομμύριο δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χουάνγκ επιχείρησε να μεταπείσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας να μην επιβληθούν περιορισμοί στις πωλήσεις των επεξεργαστών H20 στην Κίνα. Η Nvidia υποστήριζε ότι ο αποκλεισμός της από την κινεζική αγορά θα έδινε πλεονέκτημα στους τοπικούς ανταγωνιστές και θα επιτάχυνε την ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών. Μάλιστα, ο Χουάνγκ είχε υπολογίσει τις απώλειες της εταιρείας από τους περιορισμούς σε περίπου 15 δισ. δολάρια.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και οι επαφές με τον Λευκό Οίκο

Παρά τις παρεμβάσεις, η Ουάσιγκτον προχώρησε τελικά στην επιβολή ειδικού καθεστώτος αδειοδότησης για τις εξαγωγές των H20. Αυτό, ωστόσο, δεν ανέκοψε τις προσπάθειες του επικεφαλής της Nvidia να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση.

Advertisement

Η συμφωνία για τα τσιπ, το 15% των εσόδων και η δωρεά των 25 εκατ. δολαρίων στον Λευκό Οίκο

Νέα ώθηση στις προσπάθειες της Nvidia να επιστρέψει στην κινεζική αγορά έδωσε η συνάντηση του Τζένσεν Χουάνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, τον Ιούλιο του 2025. Στο πλευρό του επικεφαλής της εταιρείας βρίσκονταν ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη, Ντέιβιντ Σακς. Ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι η διατήρηση της πρόσβασης της Κίνας σε αμερικανικά τσιπ θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να διατηρήσουν την τεχνολογική τους υπεροχή και την επιρροή τους στην παγκόσμια αγορά.

Πέντε ημέρες αργότερα, η Nvidia ανακοίνωσε ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις για την επανέναρξη των εξαγωγών των επεξεργαστών H20 στην Κίνα. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο, με την προσωπική παρέμβαση του Τραμπ, και προέβλεπε ότι η εταιρεία θα απέδιδε στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των εσόδων από τις συγκεκριμένες πωλήσεις. Η ρύθμιση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς επικριτές της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι η πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο οικονομικού ανταλλάγματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Washington Post, η Nvidia δεσμεύτηκε να διαθέσει 25 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τη δωρεά, διευκρινίζοντας ότι δεν συνδεόταν με επιχειρηματικά συμφέροντα. Παρότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η χρηματοδότηση επηρέασε κυβερνητικές αποφάσεις, η χρονική συγκυρία και οι παράλληλες διευκολύνσεις στις εξαγωγές τσιπ ενίσχυσαν την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη σχέση της Nvidia με την κυβέρνηση Τραμπ.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

(Με πληροφορίες από CNN)