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Η Nvidia θα πρέπει να αναζητήσει διάδοχο για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου «εκτός της εταιρείας» — και μάλιστα χωρίς να περιμένει πολύ, δήλωσε ο Ανερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent.

Ο ιδρυτής Jensen Huang, όπως είναι γνωστό, δεν είχε μεριμνήσει για τη διαδοχή του, και το διοικητικό συμβούλιο οφείλει τώρα να προχωρήσει σε μια «ριζική αναδιάρθρωση», ανέφερε ο Bessent μιλώντας στον Larry Kudlow, την Κυριακή, στην εκπομπή «Sunday Morning Futures» του δικτύου Fox News.

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Η εταιρεία, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, καλείται επίσης να δώσει απαντήσεις στην κυβέρνηση Τραμπ εντός 10 ημερών, σχετικά με το αν αποκόμισε κέρδη από την πώληση τσιπ που υπόκεινται σε απαγόρευση.