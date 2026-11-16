Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότερα από 165.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών και εργαζομένων της Nvidia, υπέγραψαν επιστολή ζητώντας την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε έπειτα από αποκαλύψεις για προσωπικές του σχέσεις, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα για πιθανή παραβίαση των εξαγωγικών περιορισμών της εταιρείας προς την Κίνα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε τη διεξαγωγή ριζικής αναδιοργάνωσης στην Nvidia και την επιλογή νέας ηγεσίας εκτός της εταιρείας για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας πιέζουν για την επαναφορά του Χουάνγκ, υποστηρίζοντας ότι τα προσωπικά του σφάλματα δεν δικαιολογούν την απομάκρυνσή του από την ηγεσία.

Η Nvidia κλήθηκε από τις αμερικανικές αρχές να δώσει εξηγήσεις για τη συμμόρφωσή της με τους περιορισμούς εξαγωγών και για την εσωτερική έρευνα της υπόθεσης.

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Στο πλευρό του Τζένσεν Χουάνγκ τάσσονται χιλιάδες στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, επενδυτές και εργαζόμενοι της Nvidia, ζητώντας την επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας. Ανάμεσα σε όσους υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με αυτό το αίτημα βρίσκεται και ο Έλον Μασκ, ενώ ο συνολικός αριθμός των υπογραφών έχει ξεπεράσει τις 165.000, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι υπογράφοντες καλούν το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επανεξετάσει την αποχώρηση του συνιδρυτή της και να τον επαναφέρει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση που οδήγησε στην παραίτησή του.

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Ο Χουάνγκ αποχώρησε την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από 33 χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας που συνίδρυσε και η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Η παραίτησή του ήρθε μετά τις αποκαλύψεις για τουλάχιστον δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, εκ των οποίων η μία φέρεται να αφορούσε γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και η δεύτερη εργαζόμενη στην εταιρεία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, με Αμερικανούς νομοθέτες και από τα δύο κόμματα να ζητούν την παρουσία του Χουάνγκ και εκπροσώπων της Nvidia στο Κογκρέσο, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν τέθηκαν σε κίνδυνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο – Reuters

Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο – Reuters

Το παρασκήνιο της εκστρατείας για την επιστροφή του

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Χουάνγκ έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος. Μάλιστα, συνεργάτες του φέρονται να οργανώνουν μια συντονισμένη προσπάθεια στο εσωτερικό της Silicon Valley, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αλλά και να εξασφαλιστεί υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ των γνωστών ονομάτων που συνυπογράφουν την επιστολή βρίσκονται ο Τιμ Σουίνι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, και ο Γκάρι Ταν, επικεφαλής της Y Combinator, ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στο Σαν Φρανσίσκο.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει επίσης ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Καλάνικ, ο οποίος υπερασπίστηκε τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, σημειώνοντας ότι «έκανε λάθος, ναι – το να σφάλλεις είναι ανθρώπινο – αλλά δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε έχει κάνει φτάνει στο σημείο να δικαιολογεί τον αποχωρισμό του από την εταιρεία του».

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή εργαζομένων της Nvidia, καθώς περισσότεροι από 7.500 υπογράφοντες δήλωσαν ότι εργάζονται στην εταιρεία, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του προσωπικού της.

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Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο – Reuters

Η πίεση από την Ουάσιγκτον και το ζήτημα της Κίνας

Την ώρα που στη Silicon Valley ενισχύονται οι φωνές υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ, από την αμερικανική κυβέρνηση διατυπώνεται διαφορετική προσέγγιση. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι η Nvidia θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός της εταιρείας, κάνοντας λόγο για ανάγκη «ριζικής αναδιοργάνωσης».

Ο ίδιος ζήτησε, παράλληλα, να δοθούν εξηγήσεις για το εάν η Nvidia επέτρεψε εν γνώσει της τη διάθεση των πλέον προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Όπως τόνισε, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει μεγαλύτερη σημασία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ από την προσωπική ζωή του Χουάνγκ.

Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές των ισχυρότερων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα έναντι του Πεκίνου. Στα τέλη του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ επέτρεψε την πώληση των τσιπ H200 της Nvidia στην κινεζική αγορά, όχι όμως και των πλέον προηγμένων επεξεργαστών.

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«Τίποτα πέρα από τα H200 δεν μπορεί να πωληθεί στους Κινέζους», δήλωσε ο Μπέσεντ, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η εταιρεία διέθετε επαρκείς μηχανισμούς συμμόρφωσης με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Παράλληλα, έδωσε στη Nvidia προθεσμία δέκα ημερών για να παρουσιάσει απαντήσεις σχετικά με την εσωτερική έρευνα για τη συμπεριφορά του Χουάνγκ.

Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο – Reuters

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και άλλα στελέχη της Nvidia έχουν συμφωνήσει να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί ημερομηνία.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τεχνολογική βιομηχανία, καθώς υπό τη διοίκησή του η Nvidia εξελίχθηκε σε κεντρικό χρηματοδότη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε data centers και νεοφυείς επιχειρήσεις. Η επιρροή της στην αγορά ήταν τόσο μεγάλη, ώστε απέκτησε το προσωνύμιο «κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης».

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Ωστόσο, η εταιρεία έχει δεχθεί και επικρίσεις για τη συμβολή της στην ενίσχυση μιας πιθανής επενδυτικής φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Χουάνγκ είχε βρεθεί σε αντιπαράθεση με στελέχη εταιρειών όπως η Anthropic σχετικά με την ανάγκη περιορισμών στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

(Με πληροφορίες από Guardian)

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