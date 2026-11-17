Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia μετά την πρόσφατη απομάκρυνσή του.

Η αποχώρησή του προκλήθηκε από σκάνδαλο εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με επιχειρηματία που ερευνάται για διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες.

Ο πρώην επικεφαλής αναλαμβάνει την ευθύνη για τα λάθη του και δηλώνει διατεθειμένος να επιστρέψει εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο.

Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου την 1η Δεκεμβρίου σχετικά με την υπόθεση που προκάλεσε ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση.

Προς το παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του στα καθήκοντά του, παρά τις εκκλήσεις υποστηρικτών του.

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Την πρόθεσή του να επιστρέψει στο τιμόνι της Nvidia, εξέφρασε ο Τζένσεν Χουάνγκ, μιλώντας για πρώτη φορά μετά την απομάκρυνσή του από τον τεχνολογικό κολοσσό, εξαιτίας του σκανδάλου που προκάλεσαν οι εξωσυζυγικές του σχέσεις, μία εκ των οποίων ενδέχεται να είναι πράκτορας της Κίνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Χουάνγκ δηηλώνει ότι θα ήταν τιμή για τον ίδιο να επιστρέψει ως διοικητικός σύμβουλος «εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, της εταιρείας και των ΗΠΑ».

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«Δημιούργησα προβλήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου. Από την αποχώρησή μου και μετά, έχω δεχθεί ένα τεράστιο κύμα εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες, οι οποίοι ζητούν να επιστρέψω στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO)».

Η αποχώρησή του ήρθε έπειτα από μια σοβαρή κρίση που συγκλόνισε τον τεχνολογικό κολοσσό. Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα των αμερικανικών αρχών για πιθανές διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν πληροφορίες για επιπλέον προσωπικές σχέσεις του Χουάνγκ με εργαζόμενες της Nvidia, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση προς τη διοίκηση.

Θα καταθέσει στο Κογκρέσο την 1η Δεκέμβρη

Η υπόθεση προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και την ασφάλεια ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ οι σχετικές καταγγελίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί στο σύνολό τους.

Μάλιστα, όπως γνωστοποιήθηκε, ο ίδιος θα εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση.

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Μετά την αποχώρησή του, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε την αναζήτηση μόνιμου διαδόχου. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι και επενδυτές εξέφρασαν τη στήριξή τους στον πρώην επικεφαλής, ζητώντας την επιστροφή του.

Ωστόσο, παρά τις πιέσεις και τη δημόσια στήριξη, η επιστροφή του δεν θεωρείται δεδομένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εξετάζει προς το παρόν την επαναφορά του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Το μέλλον του Χουάνγκ παραμένει αβέβαιο, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

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