Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το άκρως απόρρητο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνιών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) στο Μέριλαντ, προκαλώντας προβλήματα στην ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων της υπηρεσίας, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN.
Το CNN, το οποίο επικαλείται έξι πρόσωπα με γνώση της κατάστασης, το δίκτυο που ονομάζεται NSA Net έχει παρουσιάσει διακοπή λειτουργίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προσπαθούν να εξακριβώσουν την έκταση και τα αίτια του προβλήματος.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.
Το NSA Net αποτελεί εσωτερικό δίκτυο της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, επιτρέποντας στο προσωπικό της να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες υψηλής διαβάθμισης.
Η διακοπή της λειτουργίας του έχει οδηγήσει την υπηρεσία στην εφαρμογή προσωρινών μέτρων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αποτίμησης του προβλήματος.