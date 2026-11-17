Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα βίντεο σε αργή κίνηση με μαζορέτες των UCLA Bruins κατά τη διάρκεια αγώνα συγκέντρωσε περισσότερες από τριάντα εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε αρχικά από σελίδα φιλάθλων και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον για τις τρεις κοπέλες που εμφανίζονται στα πλάνα.

Η Κιλάν Κασέμ, η Χάιλεϊ Λιού και η Σαρλίζ Τρου Τρουχίλο αποτελούν μέλη της ομάδας χορού του πανεπιστημίου και απασχόλησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Χάιλεϊ Λιού αναμένεται να εργαστεί ως αναλύτρια, ενώ η Σαρλίζ Τρου Τρουχίλο έχει στεφθεί Μις Καλιφόρνια και ασχολείται επαγγελματικά με τη δημιουργία περιεχομένου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μπορεί η ομάδα φούτμπολ των UCLA Bruins να διανύει μια εξαιρετική αγωνιστική περίοδο, με 10 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και την τέταρτη θέση στην εθνική κατάταξη των ΗΠΑ, ωστόσο τα βλέμματα του διαδικτύου έχουν στραφεί αλλού: στις τσιρλίντερ της ομάδας.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο σε αργή κίνηση (slow motion), στο οποίο καταγράφονται μαζορέτες του πανεπιστημίου να χορεύουν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα με το Illinois. Οι Bruins επικράτησαν με 22-14 το περασμένο Σάββατο, όμως τα πλάνα των τσιρλίντερ ήταν εκείνα που έκλεψαν την παράσταση, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 30 εκατομμύρια προβολές.

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά από σελίδα φιλάθλων των Ohio State Buckeyes, με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Μεταγραφή στο UCLA», η οποία έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έκταση στο viral στιγμιότυπο.

Μέσα σε λίγες ώρες, τρεις από τις κοπέλες που εμφανίζονται στο βίντεο βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τα ονόματά τους να γίνονται γνωστά σε χιλιάδες χρήστες των social media.

Transferring to UCLA pic.twitter.com/Z2ed3jAGMT — Buckeye HQ (@RealisticBuck) November 14, 2026

Ποιες είναι οι τρεις τσιρλίντερ που έγιναν viral

Κιλάν Κασέμ

Η Κιλάν Κασέμ εντάχθηκε στην ομάδα χορού του UCLA το 2025, ενώ παράλληλα συμμετέχει στο παράρτημα της φοιτητικής αδελφότητας Alpha Phi που λειτουργεί στο πανεπιστήμιο.

Advertisement

Χάιλεϊ Λιού

Η Χάιλεϊ Λιού είναι επίσης μέλος της ομάδας χορού του UCLA. Εκτός από τις πανεπιστημιακές της δραστηριότητες, έχει ήδη κάνει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, καθώς ανακοίνωσε πρόσφατα ότι την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει να εργάζεται στην Deloitte στο Λος Άντζελες, ως αναλύτρια στρατηγικής επιχειρηματικής τεχνολογίας.

Advertisement

Σαρλίζ Τρου Τρουχίλο

Η τρίτη κοπέλα που ξεχώρισε στα πλάνα είναι η κοκκινομάλλα Σαρλίζ Τρου Τρουχίλο, η οποία έχει έναν ακόμη τίτλο στο βιογραφικό της: το 2026 στέφθηκε Miss California. Ασχολείται επαγγελματικά με τη δημιουργία περιεχομένου από το 2016, ενώ παράλληλα σπουδάζει στο UCLA.

Advertisement