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Η φιλάνθρωπος και σύζυγος του Μάικλ Ντελ συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση Τραμπ για το πρόγραμμα που παρέχει αρχικό κεφάλαιο σε παιδιά.

Η πρόσφατη εμφάνιση της Σούζαν Ντελ στον Λευκό Οίκο προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εξωτερική της εικόνα.

Χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν αρνητικά τις κινήσεις και τις εκφράσεις της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για το πρόγραμμα.

Το ζευγάρι διατηρεί μακροχρόνια φιλανθρωπική δράση μέσω του ιδρύματος Michael & Susan Dell, ενώ η ίδια έχει διακριθεί για την επαγγελματική της πορεία.

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Η Σούζαν Ντελ έχει γίνει viral τις τελευταίες μέρες, όχι τόσο για τη συνεργασία της με τη διακυβέρνηση Τραμπ, όσο για την εξωτερική της εμφάνιση.

Η σύζυγος του Μαικλ Ντελ, ιδρυτή της Dell Technologies, δώρισε την Τετάρτη (7/10) 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια στην πρωτοβουλία Trump Accounts, προωθώντας φορολογικά προνομιούχους επενδυτικούς λογαριασμούς για ανηλίκους. Απευθυνόμενη σε οικογένειες, η 62χρονη τις παρακίνησε να εγγραφούν στο πρόγραμμα.

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Ποια είναι η Σούζαν Ντελ

Η 62χρονη φιλάνθρωπος είναι παντρεμένη με τον CEO της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, από το 1989 και μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Είναι επίσης συνιδρύτρια και πρόεδρος του Michael & Susan Dell Foundation, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 «για να επιταχύνει τις ευκαιρίες για τις οικογένειες και να δημιουργήσει δρόμους που μπορούν να αλλάξουν ζωές σε όλο τον κόσμο».

Το ζευγάρι έχει καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και χρόνια. Ωστόσο, εδώ και σχεδόν έναν χρόνο συνεργάζονται στενά με τον Αμερικανό πρόεδρο για το πρόγραμμα «Trump Accounts», το οποίο προβλέπει τη χορήγηση από την κυβέρνηση 1.000 δολαρίων ως αρχικού κεφαλαίου σε επενδυτικούς λογαριασμούς που θα δημιουργηθούν για παιδιά τα οποία θα γεννηθούν μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Σούζαν ξεκίνησε την καριέρα της ως σχεδιάστρια μόδας, ιδρύοντας τρεις επωνυμίες ρούχων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας. Το 2001, σχεδίασε τα φορέματα που φόρεσαν οι δίδυμες Barbara Bush και Jenna Bush Hager στην πρώτη ορκωμοσία του προέδρου Μπους. Η ομώνυμη σειρά ρούχων της διακόπηκε το 2003, ενώ το 2003 ίδρυσε την πολυτελή μάρκα Phi, η οποία έκλεισε το 2009.

Στις αρχές του 2025, εισήχθη στο Texas Women’s Hall of Fame ως μέλος της τάξης του 2018, μαζί με προσωπικότητες όπως η πρώην Πρώτη Κυρία Λάρα Μπους και η Ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλις. Το 2025, το ζευγάρι τιμήθηκε με το History Making Texan Award από το Texas State History Museum Foundation για τη φιλανθρωπική τους δράση.

Οι αντιδράσεις στα social media

Αμέσως μετά την ομιλία της στον Λευκό Οίκο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με σχόλια για την εμφάνιση της και συγκεκριμένα για τις εκφράσεις του προσώπου της, την άκαμπτη στάση του σώματός της και τις αλλόκοτες κινήσεις της. Ορισμένοι σχολίασαν ότι «δεν είναι αληθινή».

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Ella parece una reptiliana… ¿Por qué mueve su mano para tocar al tío Don, como si estuviera presionando o marcando para que diga o no diga algo? #TeoríasConspiranoicas https://t.co/3mqNrmOWrf — ⭒Я⭒ (@R0SSYB00P) October 8, 2026

People are now saying Susan Dell is an alien for her incredible weird look and actions during an interview at the White House 👀 Do you support this ? https://t.co/2it4Jjd4W4 — John F. Kennedy jr (@JF_ken1) October 9, 2026

Susan Dell a fait couler beaucoup d’encre sur la toile depuis son apparition à la Maison Blanche…Elle parait tellement irréelle https://t.co/njTrQUpFIC Advertisement October 9, 2026

Wow, what a very real human woman. https://t.co/MsPV5EGLOB — Dissident Media (@DissidentMedia) October 7, 2026

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