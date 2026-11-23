Viral ζευγάρι σε αγώνα φούτμπολ στις ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από τα νεύρα στα φιλιά μπροστά σε χιλιάδες θεατές - Πηγή: X

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Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση στον αγώνα κολεγιακού φούτμπολ ανάμεσα στο Georgia Tech και το Wake Forest στις ΗΠΑ, το περασμένο Σάββατο. Παρότι το Wake Forest επικράτησε με μεγάλη διαφορά, τα βλέμματα των τηλεθεατών στράφηκαν σε ένα ζευγάρι στις εξέδρες, το οποίο έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Η κάμερα του ESPN εντόπισε τον άνδρα και τη γυναίκα, που φορούσε κορδέλα στα χρώματα του Georgia Tech, κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου, στο στάδιο Bobby Dodd της Ατλάντα.

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Την έντονη μεταξύ τους συζήτηση παρατήρησε και ο δημοσιογράφος της μετάδοσης, Τζο Τεσιτόρε, ο οποίος έδωσε τον λόγο στον συμπαρουσιαστή του, Τζέσι Πάλμερ, πρώην παίκτη του NFL και παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής «The Bachelor».

No one better to break down this intense relationship conversation during Wake-GaTech than former Bachelor Jesse Palmer. https://t.co/T8eu08cMnc November 21, 2026

Από τον έντονο καβγά στα φιλιά μπροστά στην κάμερα

Οι δύο σχολιαστές δεν άφησαν ασχολίαστη τη σκηνή, περιγράφοντας με χιούμορ την ένταση ανάμεσα στους δύο θεατές. Ο Τεσιτόρε παρατήρησε ότι υπήρχε έντονη οπτική επαφή, ενώ ο άνδρας έμοιαζε να απαιτεί απαντήσεις, χωρίς να υποχωρεί.

Μάλιστα, ο Πάλμερ σχολίασε πως η κατάσταση έμοιαζε με μία από εκείνες τις στιγμές που κάποιος πρέπει να πει «συγγνώμη» και να αποχαιρετήσει τη σύντροφό του.

The Georgia Tech couple who appeared to be breaking up on live TV during the Wake Forest game have made up and are back together! https://t.co/H3d4nXqxxK — Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) November 21, 2026

Ωστόσο, η συνέχεια εξέπληξε τους πάντες. Λίγα λεπτά αργότερα, η κάμερα επέστρεψε στο ίδιο ζευγάρι, αυτή τη φορά να ανταλλάσσει φιλιά, σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα.

«Αγκαλιάστε την αγάπη, Αμερική!», σχολίασε ο Τεσιτόρε, με τον Πάλμερ να απαντά γελώντας: «Εντάξει, αλλά πηγαίνετε σε κανένα δωμάτιο!».