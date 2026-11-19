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Ένας σκύλος έκλεψε την παράσταση σε αγώνα Brazilian Jiu-Jitsu στη Χιλή, όταν μπήκε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο και έσπευσε να προστατεύσει τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος και πάλευε με τον αντίπαλό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Campeonato Nacional Open, που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Brazilian Jiu-Jitsu της Χιλής, στην πόλη Βαλπαραΐσο.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο, δύο αθλητές βρίσκονται στο τατάμι και αναμετρώνται, όταν ένας σκύλος με σκούρο τρίχωμα εμφανίζεται από το πλάι και κατευθύνεται προς το μέρος τους. Χωρίς να δείχνει επιθετική διάθεση, πλησιάζει τον αθλητή που βρίσκεται ξαπλωμένος ανάσκελα και ξαπλώνει πάνω του, σαν να θέλει να τον προστατεύσει από τον αντίπαλό του.

Η απρόσμενη παρέμβασή του διακόπτει προσωρινά τον αγώνα, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν έκπληκτοι και στη συνέχεια ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Ο διαιτητής πλησιάζει, σηκώνει προσεκτικά τον τετράποδο εισβολέα στην αγκαλιά του και τον απομακρύνει από το τατάμι, ώστε η αναμέτρηση να συνεχιστεί. Οι αθλητές αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χαμόγελα, όπως και το κοινό, που φαίνεται να απολαμβάνει την απρόσμενη εμφάνιση του σκύλου.

Το βίντεο καταγράφηκε από τη Φρανσίσκα Σιλουέτα, η οποία βρισκόταν στις κερκίδες, και δημοσιεύτηκε αρχικά από τη σχολή Dojo Ronin. Όπως ανέφερε αργότερα η ίδια στο The Dodo, η προσοχή όλων στράφηκε ξαφνικά στον σκύλο, με τους αθλητές να σταματούν και το κοινό να χειροκροτεί. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν σαν ο σκύλος να είχε κερδίσει την πρώτη θέση.

Το στιγμιότυπο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την προσπάθεια του σκύλου να υπερασπιστεί τον άνθρωπό του.