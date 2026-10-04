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Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφει βίντεο από την Αίγυπτο, στο οποίο ένας άνδρας καταφέρνει να σώσει ένα παιδί που πέφτει από τον δεύτερο όροφο κατοικίας, χάρη στην άμεση αντίδρασή του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στη γειτονιά Ard El-Lewa. Ο Άχμεντ Ραγκάμπ βρισκόταν έξω από το μαγαζί του όταν άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει και ένα παιδί να δείχνει προς το απέναντι κτίριο. Όταν σήκωσε το βλέμμα του, είδε ένα παιδί να πέφτει από τον δεύτερο όροφο.

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Η πτώση ανακόπηκε προσωρινά από τα σκοινιά για το άπλωμα των ρούχων που ήταν στερεωμένα στο παράθυρο του πρώτου ορόφου. Ο Άχμεντ έτρεξε αμέσως προς το σημείο και κατάφερε να αρπάξει το παιδί λίγο πριν αυτό φτάσει στο έδαφος.

«Ήμουν σε σοκ όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί»

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κοιτάζει γύρω του προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει μόλις συμβεί. Λίγο αργότερα κάθεται σε ένα στρώμα στην άκρη του δρόμου, κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά του.

Μιλώντας στο CNN, ο ίδιος περιέγραψε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ όταν αντιλήφθηκε πως είχε μόλις σώσει το παιδί. Στη συνέχεια έμεινε μαζί του, του έδωσε νερό και κούνησε τα πόδια του για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά.

Το παιδί, που έχει καταγωγή από το Σουδάν, δεν φαίνεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Ο Άχμεντ χαρακτηρίστηκε «ήρωας» από τους κατοίκους της περιοχής, ενώ ο ίδιος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους γονείς, καλώντας τους να προσέχουν περισσότερο τα παιδιά τους και να μην τα αφήνουν χωρίς επίβλεψη, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται κοντά σε μπαλκόνια.