Viral πελαργός «μαζεύει αύρα»: Η απίθανη πόζα που έχει κατακλύσει τα social media - Πηγή: X

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα βίντεο με έναν ασιατικό αναστόμο που στέκεται επιβλητικά πάνω σε έναν στύλο με ανοιχτά φτερά έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χρήστες του διαδικτύου παρομοίασαν τη στάση του πτηνού με χαρακτήρα βιντεοπαιχνιδιού ή υπερήρωα, δημιουργώντας πολυάριθμα χιουμοριστικά σχόλια και memes.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά, γνωστή ως T-pose, εξυπηρετεί πρακτικές ανάγκες όπως το στέγνωμα των φτερών και τη θερμορύθμιση του σώματος.

Η έκθεση των φτερών στον ήλιο βοηθά επίσης το πτηνό στην απομάκρυνση παρασίτων και βακτηρίων που αναπτύσσονται από την υγρασία των υγροτόπων.

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Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή έναν πελαργό έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια στα social media.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί με τον τίτλο «aura farming» («μαζεύει αύρα»), δείχνει ένα εντυπωσιακό πτηνό να στέκεται στην κορυφή ενός στύλου, έχοντας τα φτερά του ορθάνοιχτα και υιοθετώντας μια σχεδόν επιβλητική στάση.

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Πρωταγωνιστής είναι ένας ασιατικός αναστόμος (Anastomus oscitans), είδος πελαργού που κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα των χρηστών του διαδικτύου.

😎 A stork has gone viral for AURA FARMING — standing right on top of a pole in an impressive pose You won’t see anything cooler today. November 18, 2026

Από πελαργός σε… υπερήρωας

Το βίντεο γνώρισε μεγάλη απήχηση σε πλατφόρμες όπως το Reddit και το X (πρώην Twitter), συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες θετικές ψήφους και εκατομμύρια προβολές.

Η χαρακτηριστική στάση του πτηνού έγινε αμέσως αφορμή για χιουμοριστικά σχόλια και memes. Πολλοί χρήστες παρομοίασαν τον πελαργό με υπερήρωα, πρωταγωνιστή anime ή ακόμη και με τον τελικό αρχηγό ενός βιντεοπαιχνιδιού («final boss»).

Έτσι, μια απλή εικόνα από την καθημερινότητα ενός πουλιού μετατράπηκε σε ένα από τα πιο ξεχωριστά viral στιγμιότυπα, με τον πελαργό να κερδίζει επάξια τον τίτλο του πιο… cool πρωταγωνιστή της ημέρας.

هذا الطير شقاعد يسوي 😂.. https://t.co/jhS94oO37c Advertisement November 17, 2026

Γιατί οι πελαργοί παίρνουν αυτή την στάση

Οι ορνιθολόγοι και οι παρατηρητές πουλιών στο εξηγούν ότι αυτή η θεατρική στάση (γνωστή και ως T-pose) εξυπηρετεί πρακτικούς σκοπούς:

Στέγνωμα φτερών: Οι ασιατικοί αναστόμοι αναζητούν την τροφή τους σε υγροτόπους και ρηχά νερά. Ανοίγοντας διάπλατα τα φτερά τους, επιτρέπουν στον αέρα και τον ήλιο να στεγνώσουν το βρεγμένο τους πτέρωμα.

23K UPVOTES ON REDDIT IN JUST 4H HELLO???! This bird called a Stork is going GIGAA VIRAL on Reddit for literally the most insane Aura Farming pose ever! Everyone in the comments is replying with endless memes about its pose and calling it the "Aura Farming Bird" This is legit the most memeable bird on the internet rn! Stork – Aura Farming Bird, Dex and comm at 20K https://t.co/B0A00SGxbo Advertisement November 17, 2026

Θερμορύθμιση: Το άνοιγμα του μεγάλου ανοίγματος των φτερών τους βοηθά να απορροφήσουν τη ζέστη του ήλιου και να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους αφού περπατήσουν σε κρύα νερά.

Έλεγχος παρασίτων: Η έκθεση της κάτω πλευράς των φτερών στο άμεσο ηλιακό φως βοηθά στην απομάκρυνση των βακτηρίων και των παρασίτων που αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας.

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