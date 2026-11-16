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Ένα τρομαγμένο γαϊδουράκι βρέθηκε να κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα και βαρέα οχήματα, σε έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο δρόμο, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και καταγράφηκε σε βίντεο που έστειλε ακροατής του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

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Στα πλάνα φαίνεται το ζώο να κινείται πανικόβλητο στο οδόστρωμα, ενώ γύρω του περνούν αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό, καθώς το τρομαγμένο γαϊδουράκι προσπαθεί να κινηθεί ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

Ευτυχώς, η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το γαϊδουράκι τελικά πιάστηκε και απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν την απομάκρυνσή του ανέλαβαν οι ιδιοκτήτες του ή άλλα άτομα.

Το περιστατικό εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς, ωστόσο ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί κάποιο ατύχημα.