Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Ιωάννα Κωστούλα, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την τελετή και τη γαμήλια δεξίωση.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ δεν έδωσε, ωστόσο, λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία ή την τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος.

Advertisement

Advertisement

Οι φωτογραφίες από τον γάμο και η ανάρτηση

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας εμφανίζεται στο πλευρό της συζύγου του μέσα στην εκκλησία, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο οι νεόνυμφοι χορεύουν στη δεξίωση, έχοντας γύρω τους αγαπημένα πρόσωπα και καλεσμένους.

«Πάντα ερωτευμένος», ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του.

Ο προηγούμενος γάμος με την Εύα Αντωνοπούλου

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας είχε στο παρελθόν παντρευτεί τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου. Το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους τον Νοέμβριο του 2023, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Οι δυο τους είχαν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου το καλοκαίρι του 2013, πραγματοποιώντας πολιτική τελετή στη Νέα Υόρκη, την οποία είχαν επιλέξει να κρατήσουν μακριά από τη δημοσιότητα.