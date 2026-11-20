Μπροστά σε έναν κίνδυνο που θα έκανε τους περισσότερους να τρέξουν μακριά, μια μητέρα στην Κολομβία έκανε ακριβώς το αντίθετο: μπήκε στην αρένα ταυρομαχιών για να σώσει τον γιο της από έναν ταύρο! Με ένα ξύλινο ραβδί στο χέρι και χωρίς να δείχνει να υπολογίζει τον κίνδυνο, έτρεξε προς το μέρος του παιδιού της και κατάφερε να το απομακρύνει εγκαίρως.
Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από θεατές και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.
Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να εισβάλλει στον χώρο, ενώ ο ταύρος κινείται μέσα στην αρένα και αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται κοντά του. Ο γιος της, ο οποίος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, είχε βρεθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη θέση.
Η μητέρα, κρατώντας σφιχτά το αυτοσχέδιο «όπλο» της, κατευθύνεται αποφασιστικά προς το παιδί της, με μοναδικό στόχο να το βγάλει από εκεί.
Μόλις φτάνει κοντά του, τον πιάνει από το χέρι και τον οδηγεί έξω από την αρένα, χωρίς να τον αφήσει στιγμή, ενώ εξακολουθεί να κρατά το ξύλο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Νοεμβρίου, στην περιοχή Σαν Μαρτίν ντε Λόμπα, στην επαρχία Μπολιβάρ της Κολομβίας.
Ευτυχώς, παρά τις επικίνδυνες στιγμές που καταγράφηκαν, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το βίντεο, πάντως, έγινε viral, με τη μητέρα να κερδίζει τον θαυμασμό πολλών χρηστών για την αποφασιστικότητά της.