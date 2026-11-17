Πειραιάς, 15 Νοεμβρίου 2026 Η επίσκεψη του USS Mount Whitney στον Πειραιά ενισχύει τη συνεργασία Ελλάδας–Η.Π.Α. στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας Το USS Mount Whitney (LCC 20), πλοίο διοίκησης και ελέγχου κλάσης Blue Ridge και ναυαρχίδα του 6ου Στόλου των Η.Π.Α., ολοκλήρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο λιμάνι του Πειραιά

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πλοίο διοίκησης USS Mount Whitney ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο λιμάνι του Πειραιά στις 15 Νοεμβρίου 2026.

Η παρουσία της ναυαρχίδας του 6ου Στόλου των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τους μακροχρόνιους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίσκεψη ανέδειξε την κοινή προσήλωση των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ στη διατήρηση της θαλάσσιας ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μεσόγειο.

Η συνεργασία του Αμερικανικού και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των συμμαχικών δυνάμεων μέσω κοινών ασκήσεων και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης.

Τα μέλη του πληρώματος του πλοίου συμμετείχαν σε δράσεις για την ανάπτυξη δεσμών με την τοπική κοινωνία και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης.

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Επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά ολοκλήρωσε στις 15 Νοεμβρίου 2026 το USS Mount Whitney (LCC 20), πλοίο διοίκησης και ελέγχου της κλάσης Blue Ridge και ναυαρχίδα του 6ου Στόλου των ΗΠΑ. Η παρουσία του στον Πειραιά επιβεβαιώνει τους μακροχρόνιους δεσμούς συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον ναυτικό τομέα.

Η επίσκεψη ανέδειξε την κοινή προσήλωση των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη θαλάσσια ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Οι δύο χώρες διατηρούν στενή αμυντική συνεργασία, που ενισχύεται μέσω κοινών ασκήσεων και ανταλλαγών στελεχών και εμπειρογνωμοσύνης. Η συνεργασία του Αμερικανικού και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού συμβάλλει στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των συμμαχικών δυνάμεων και στην ικανότητά τους να επιχειρούν από κοινού.

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«Η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και έναν ιδιαίτερα σημαντικό εταίρο στον ναυτικό τομέα στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Αντιναύαρχος Τζ. Τ. Άντερσον, Διοικητής του 6ου Στόλου των ΗΠΑ και των Ναυτικών Δυνάμεων Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ. «Οι σχέσεις μας στηρίζονται σε κοινές αξίες, αμοιβαία εμπιστοσύνη και μακροχρόνια κοινή δέσμευση για την ασφάλεια στην περιοχή. Δράσεις όπως αυτή μας δίνουν την ευκαιρία να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μας και να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε από κοινού τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συμμαχία».

Για την ίδια επίσκεψη, ο α.α. Επιτετραμμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Τζος Χακ, τόνισε: «Η επίσκεψη του USS Mount Whitney στον Πειραιά αναδεικνύει την ισχύ της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη στενή συνεργασία με τους Έλληνες συμμάχους μας, με στόχο την προώθηση της κοινής μας ασφάλειας και ευημερίας».

Κατά την παραμονή του πλοίου, τα μέλη του πληρώματος γνώρισαν από κοντά τον ελληνικό πολιτισμό και ανέπτυξαν δεσμούς με την τοπική κοινωνία. «Είναι ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια για το πλήρωμά μας που βρισκόμαστε στον Πειραιά, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας», δήλωσε ο κυβερνήτης, Πλοίαρχος Χάρι Κ. Έβανς ο τρίτος. «Η θερμή φιλοξενία των Ελλήνων οικοδεσποτών μας και οι προσωπικές σχέσεις που δημιουργούμε ενισχύουν τους δεσμούς ανάμεσα στο πολεμικό ναυτικό των δύο χωρών μας. Τέτοιες επαφές καλλιεργούν την αμοιβαία κατανόηση και μας υπενθυμίζουν ότι στο επίκεντρο κάθε επιτυχημένης συνεργασίας βρίσκονται οι άνθρωποι».

Το USS Mount Whitney λειτουργεί ως πλωτό κέντρο διοίκησης των Ναυτικών Δυνάμεων Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ και υποστηρίζει ναυτικές επιχειρήσεις και πολυεθνική συνεργασία στην Ευρώπη και την Αφρική. Έχει ως βάση τη Γκαέτα της Ιταλίας και στελεχώνεται από μικτό πλήρωμα ναυτών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και πολιτών ναυτικών της Διοίκησης Στρατιωτικών Θαλάσσιων Μεταφορών (Military Sealift Command).

Ο 6ος Στόλος των ΗΠΑ, με έδρα τη Νάπολη, πραγματοποιεί ευρύ φάσμα διακλαδικών και ναυτικών επιχειρήσεων, συχνά σε συνεργασία με συμμάχους και άλλους κυβερνητικούς φορείς, για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη και την Αφρική.