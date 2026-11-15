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Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το ίδρυμα έκρινε τον φοιτητή ένοχο για σεξουαλική επίθεση και τον απέβαλε, αδυνατώντας ωστόσο να ανακαλέσει τον ήδη αποκτηθέντα τίτλο σπουδών.

Ο καταγγελθείς συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Washington and Lee University, η οποία τον έθεσε σε άδεια μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Τον Νοέμβριο του 2026, ο 25χρονος δήλωσε ένοχος για σωματική και σεξουαλική επίθεση, αποδεχόμενος συμφωνία με την εισαγγελία που του επέβαλε τριετή επιτήρηση.

Το Πανεπιστήμιο Tulane προχώρησε σε αλλαγή των εσωτερικών του κανονισμών, απαγορεύοντας πλέον την αποφοίτηση φοιτητών για τους οποίους εκκρεμούν πειθαρχικές έρευνες σοβαρών αδικημάτων.

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Μια υπόθεση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο τα αμερικανικά πανεπιστήμια διαχειρίζονται καταγγελίες σεξουαλικής βίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τη Washington Post. Το Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας Ορλεάνης των ΗΠΑ χορήγησε πτυχίο σε φοιτητή ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη πειθαρχική έρευνα σε βάρος του για καταγγελία βιασμού. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, το ίδρυμα τον έκρινε υπεύθυνο και αποφάσισε την οριστική αποβολή του, χωρίς όμως να μπορεί να ανακαλέσει τον τίτλο σπουδών που είχε ήδη αποκτήσει.

Πρόκειται για τον 25χρονο Τέιτ Γουέστον, ο οποίος, παρά την πειθαρχική απόφαση, κατάφερε να συνεχίσει την ακαδημαϊκή του πορεία και να γίνει δεκτός στη Νομική Σχολή του Washington and Lee University στη Βιρτζίνια.

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An accused student’s path through three universities highlights what experts say are gaps in college disciplinary systems. https://t.co/xp9rQLWvOm — S. Daniel Carter (@sdccampussafety) November 15, 2026

Η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και η έρευνα του Tulane

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν η τότε 21χρονη Κάμερον Λιούις κατήγγειλε τον Γουέστον, συμφοιτητή της στο Tulane, για βιασμό. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο νεαρός επισκέφθηκε το σπίτι της και προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, ασκώντας παράλληλα σωματική βία και πίεση στον λαιμό της.

Η φοιτήτρια κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγα λεπτά μετά την αποχώρησή του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και συλλέχθηκε βιολογικό υλικό. Η πανεπιστημιακή έρευνα ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2022, αφού προηγουμένως χρειάστηκαν μήνες για την ταυτοποίηση του καταγγελλόμενου.

Ο Γουέστον αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές τους ήταν συναινετικές. Η εσωτερική διαδικασία του πανεπιστημίου ανεστάλη προσωρινά λόγω της παράλληλης αστυνομικής έρευνας.

Πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ – Πηγή: iSTOCK

Πώς κατάφερε να αποφοιτήσει ενώ εκκρεμούσε η έρευνα

Παρά τους περιορισμούς που του είχε επιβάλει το Tulane, ο Γουέστον βρήκε τρόπο να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Του απέμεναν μόλις εννέα πιστωτικές μονάδες και, αντί να περιμένει την επανέναρξη της φοίτησής του, παρακολούθησε μαθήματα στο Texas State University, κοντά στο Όστιν.

Στη συνέχεια ζήτησε τη μεταφορά των πιστωτικών μονάδων στο Tulane, αίτημα που έγινε δεκτό. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2022, η Κάμερον Λιούις ενημερώθηκε ότι ο άνθρωπος που είχε καταγγείλει είχε ήδη αποφοιτήσει, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις του πανεπιστημίου ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί όσο εκκρεμούσε η έρευνα.

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Η εξέλιξη ανέδειξε ένα σημαντικό διοικητικό κενό, καθώς οι υπηρεσίες που χειρίζονταν την πειθαρχική διαδικασία δεν είχαν αρμοδιότητα στην έκδοση των πτυχίων. Με άλλα λόγια, οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στον φοιτητή δεν εμπόδισαν την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων.

Πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ – Πηγή: iSTOCK

Αποβολή για σεξουαλική επίθεση, αλλά το πτυχίο παρέμεινε σε ισχύ

Τον Απρίλιο του 2023 ολοκληρώθηκε η πειθαρχική έρευνα του Tulane. Η ερευνήτρια που εξέτασε την υπόθεση κατέληξε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία υποστήριζαν την καταγγελία της Λιούις και έκρινε τον Γουέστον υπεύθυνο για σεξουαλική επίθεση, επιβάλλοντάς του την αυστηρότερη προβλεπόμενη κύρωση: την οριστική αποβολή.

Ωστόσο, το πανεπιστήμιο δεν μπορούσε να ανακαλέσει το πτυχίο του, καθώς η τότε πολιτική του επέτρεπε κάτι τέτοιο μόνο σε περιπτώσεις ακαδημαϊκής παραβατικότητας, όπως η απάτη και η λογοκλοπή.

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Ο Γουέστον άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης, η οποία απορρίφθηκε. Στις 30 Μαΐου 2023 ενημερώθηκε επίσημα για την οριστική αποβολή του, ενώ η σχετική κύρωση καταγράφηκε στον ακαδημαϊκό του φάκελο. Ο τίτλος σπουδών του, ωστόσο, παρέμεινε κανονικά σε ισχύ.

Έγινε δεκτός σε Νομική Σχολή παρά την πειθαρχική απόφαση

Τον Απρίλιο του 2024 ο Γουέστον έγινε δεκτός στη Νομική Σχολή του Washington and Lee University στη Βιρτζίνια. Σύμφωνα με την Washington Post, το πανεπιστήμιο γνώριζε ότι είχε αποβληθεί από το Tulane έπειτα από πειθαρχική έρευνα για σεξουαλική επίθεση, αλλά δεν προχώρησε σε πρόσθετη διερεύνηση πριν από την εισαγωγή του.

Η Κάμερον Λιούις επικοινώνησε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους με στελέχη της Νομικής Σχολής, αποστέλλοντας τα πορίσματα της έρευνας και εκφράζοντας ανησυχίες για την παρουσία του στο ίδρυμα. Παρά την παρέμβασή της, ο Γουέστον συνέχισε τις σπουδές του.

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Η κατάσταση άλλαξε τον Νοέμβριο του 2026, όταν, μετά από ερωτήματα της Washington Post, το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι τον θέτει σε άδεια και αναθέτει σε εξωτερική δικηγορική εταιρεία τη διερεύνηση της υπόθεσης και των διαδικασιών εισαγωγής.

Η δικαστική εξέλιξη και η συμφωνία με την εισαγγελία

Η ποινική έρευνα προχώρησε με σημαντική καθυστέρηση. Η εξέταση του βιολογικού υλικού ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025, ενώ στη συνέχεια οι αρχές έλαβαν δείγμα DNA από τον Γουέστον, το οποίο ταυτοποιήθηκε με το γενετικό υλικό της υπόθεσης.

Ο 25χρονος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025 και το 2026 αντιμετώπισε κατηγορία για βιασμό δεύτερου βαθμού. Ωστόσο, στις 12 Νοεμβρίου 2026 δήλωσε ένοχος, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία, για δύο διαφορετικά αδικήματα: σωματική επίθεση δεύτερου βαθμού και πλημμεληματική σεξουαλική επίθεση.

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Το δικαστήριο του επέβαλε τρία χρόνια επιτήρησης, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων. Οι δικηγόροι του υπογράμμισαν ότι εξακολουθεί να αρνείται πως διέπραξε βιασμό.

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Οι αλλαγές στο Tulane και η αντίδραση της καταγγέλλουσας

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το Tulane ανακοίνωσε ότι αλλάζει τις διαδικασίες του, απαγορεύοντας πλέον την αποφοίτηση φοιτητών όταν εκκρεμεί σε βάρος τους έρευνα που ενδέχεται να οδηγήσει σε αποβολή. Παράλληλα, εξετάζει την αναθεώρηση της πολιτικής του για την ανάκληση πτυχίων.

Η Κάμερον Λιούις, η οποία σήμερα συνεχίζει τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου πανεπιστημίου, περιέγραψε τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η υπόθεση στη ζωή και στην καθημερινότητά της. Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ενώ κατηγόρησε τα ιδρύματα στα οποία απευθύνθηκε ότι δεν την προστάτευσαν.

Η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά στον συντονισμό μεταξύ των πανεπιστημιακών πειθαρχικών διαδικασιών και των δικαστικών ερευνών, αλλά και τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν ένας φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του ή να μετακινηθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν κριθεί οριστικά η υπόθεσή του.

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(Με πληροφορίες από Washington Post)