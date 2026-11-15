Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια βλάβη στο δίκτυο επικοινωνιών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκάλεσε πανεθνική αναστολή απογειώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες για πάνω από τέσσερις ώρες.

Η αναστάτωση επηρέασε χιλιάδες πτήσεις και εγκλώβισε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόμια, ενώ περίπου 4.000 αεροσκάφη που βρίσκονταν στον αέρα υποχρεώθηκαν να προσγειωθούν με ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας εκπαιδευόμενος πιλότος έλαβε οδηγίες από ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για να ολοκληρώσει με ασφάλεια την πρώτη του σόλο πτήση.

Παρά το γενικευμένο χάος, ορισμένοι επιβάτες σε πτήση που βρισκόταν ήδη στον αέρα παρακολούθησαν μια αυτοσχέδια συναυλία από μουσικά συγκροτήματα που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

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Ο εκπαιδευόμενος πιλότος βρισκόταν μόνος στο πιλοτήριο κατά τη διάρκεια της πρώτης του σόλο πτήσης μεγάλων αποστάσεων (cross-country), όταν ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας τού έδωσε μια οδηγία που ποτέ δεν περίμενε να ακούσει: είχε επιβληθεί απαγόρευση απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο και έπρεπε να προσγειωθεί.

«Κυρία μου, είμαι εκπαιδευόμενος πιλότος. Ειλικρινά, είναι η πρώτη φορά που κάνω σόλο πτήση μεγάλων αποστάσεων και δεν ξέρω τι να κάνω», είπε στον ελεγκτή.

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Ο διάλογος που έλαβε χώρα πάνω από το Τέξας την Παρασκευή προσέφερε μια εικόνα της σύγχυσης που επικράτησε στους αιθέρες, αφότου μια βλάβη στο δίκτυο επικοινωνιών ανάγκασε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να αναστείλει τις απογειώσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερες από τέσσερις ώρες. Οι αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να επανέλθουν στο κανονικό τους πρόγραμμα πριν από σήμερα το απόγευμα.

Ο πιλότος, όπως αναφέρει το Reuters, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χικς, κοντά στο Φορτ Γουόρθ. Ο ελεγκτής, διατηρώντας την ψυχραιμία του, άρχισε να τον καθοδηγεί για την επιστροφή του, υποδεικνύοντάς του πώς να αποφύγει άλλα αεροσκάφη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέρων.

Καθώς πλησίαζε στο αεροδρόμιο, ο πιλότος ζήτησε διαβεβαίωση ότι η επιστροφή του ήταν ασφαλής. «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Χικς;» ρώτησε. Ο ελεγκτής τον διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και συνέχισε να τον καθοδηγεί κατά τη διαδικασία προσέγγισης. Το αεροσκάφος του προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

An unusual scene in US airports following the nationwide grounding of flights. https://t.co/v9Tw2635Sx — Sprinter Report (@SprinterReport) November 14, 2026

Η δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε ο πιλότος αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα της σύγχυσης που επικράτησε στο αεροπορικό σύστημα των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της αναστολής των πτήσεων το απόγευμα της Παρασκευής —μια στιγμή κατά την οποία περίπου 4.000 αεροσκάφη βρίσκονταν στον αέρα. Όλα προσγειώθηκαν με ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λειτουργούσαν με περιορισμένες δυνατότητες ραντάρ και επικοινωνίας.

Ήταν η πρώτη αναστολή πτήσεων σε εθνικό επίπεδο μετά από μια βλάβη στους υπολογιστές της FAA τον Ιανουάριο του 2023. Πριν από αυτό, η τελευταία αντίστοιχη αναστολή είχε σημειωθεί μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

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Συναυλία στους αιθέρες

Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν σε αεοροδόμιας, από τη Βοστώνη έως το Σιάτλ και από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες. Τα αεροδρόμια γέμισαν με επιβάτες που αντιμετώπιζαν ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλες ουρές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν πυρετωδώς να τους εξασφαλίσουν θέσεις σε άλλες πτήσεις. Κάποιοι εγκατέλειψαν εντελώς την ιδέα του αεροπορικού ταξιδιού, αναζητώντας εναλλακτικά μέσα, όπως ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, λεωφορεία και τρένα.

Ομάδες του NBA, του NHL και πανεπιστημιακών αθλητικών πρωταθλημάτων βρέθηκαν επίσης σε κατάσταση αναστάτωσης, προσπαθώντας να αναδιοργανώσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν για ακυρώσεις πτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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🚨 AIR TRAVEL CHAOS IN THE US American Airlines passengers are facing a nightmare at Dallas Fort Worth Airport (DFW), with massive queues stretching across the terminal as stranded travellers scramble to rebook cancelled flights. Reports suggest nearly 40% of American Airlines’ flights have been cancelled today, with disruptions threatening to continue into tomorrow. Thousands of passengers left frustrated, plans disrupted and airports overwhelmed. Follow @CAAnurag_ for regular updates on same 🙏 An absolute travel nightmare 😳✈️ — CA Anurag (@CAAnurag_) November 15, 2026

Ωστόσο, δεν ήταν για όλους η εμπειρία δυσάρεστη. Ψηλά πάνω από το χάος, οι επιβάτες μιας πτήσης της Southwest Airlines από το Λος Άντζελες προς το Ορλάντο βρέθηκαν να μοιράζονται το αεροσκάφος με αρκετά μουσικά συγκροτήματα που ταξίδευαν για το «Vans Warped Tour».

Τα συγκροτήματα Hoobastank, Simple Plan και The Used, καθώς και η τραγουδίστρια LØLØ, επέβαιναν στην πτήση, η οποία είχε αναχωρήσει από το Λος Άντζελες πριν ανακοινωθεί η πανεθνική διακοπή των πτήσεων. Καθώς διαδίδονταν τα νέα για την αναστολή των δρομολογίων, οι μουσικοί μετέτρεψαν την καμπίνα του αεροσκάφους σε χώρο μιας «αυτοσχέδιας» συναυλίας, χρησιμοποιώντας μικρόφωνα και ενισχυτές που είχαν φέρει μαζί τους και διοχετεύοντας τη μουσική από το σύστημα αναγγελιών του αεροσκάφους, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

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🚨Long queues of planes at US airports after the FAA grounded flights due to a glitch in the air traffic control system https://t.co/tU0nL9l4cy — The Tatva (@thetatvaindia) November 14, 2026

Η LØLØ έγραψε αργότερα ότι οι επιβάτες που διέθεταν πρόσβαση σε Wi-Fi έμαθαν, ενώ πετούσαν σε υψόμετρο 35.000 ποδιών, ότι τα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα καθηλώνονταν στο έδαφος. «Όλα τα αεροπλάνα καθηλώθηκαν σήμερα, αλλά οι θεοί της emo μουσικής φρόντισαν ώστε το δικό μας να πετάξει», έγραψε, αναφερόμενη στη συγκεκριμένη υποκουλτούρα της ροκ μουσικής.

The sky went quiet. ✈️⛔ At 3:54 PM ET today, the FAA stopped every departure from every US airport. A communication outage hit all of the country’s Air Route Traffic Control Centers. About 4,000 planes were already in the air. They all had to land, and nothing new could take off. 📉 10,000+ flights affected ❌ 1,000+ cancellations ↪️ 827+ diversions 🕗 Ground stop lifted at 8:15 PM ET It’s only the second time since 9/11 that all US flights have been grounded. Advertisement November 14, 2026

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