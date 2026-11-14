Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές μετά την τετράωρη αναστολή όλων των απογειώσεων που προκλήθηκε από τεχνική αστοχία σε παλαιό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η αναστάτωση οδήγησε σε χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβίζοντας ταξιδιώτες στα αεροδρόμια και προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις που αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της ανάγκης αναδιάταξης αεροσκαφών και πληρωμάτων.

Η κυβέρνηση απέδωσε τη δυσλειτουργία σε υπερφόρτωση παλαιών συστημάτων επικοινωνίας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Το περιστατικό ανέδειξε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών, με τον υπουργό Μεταφορών να ζητά χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των κρίσιμων ψηφιακών δικτύων.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια δύσκολη προσπάθεια επαναφοράς της αεροπορικής κυκλοφορίας σε κανονικούς ρυθμούς, μετά τη μεγαλύτερη καθολική αναστολή πτήσεων των τελευταίων 25 ετών. Χιλιάδες ταξιδιώτες εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια, εκατοντάδες αεροσκάφη έχουν βρεθεί εκτός του αρχικού προγραμματισμού τους, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν ότι η αναστάτωση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες.

Μπαράζ ακυρωμένων πτήσεων στις ΗΠΑ

Παρότι ο αμερικανικός εναέριος χώρος έχει ανοίξει ξανά από το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, τα προβλήματα στις αερομεταφορές παραμένουν έντονα. Τα τελευταία στοιχεία της FlightAware δείχνουν ότι την Παρασκευή ακυρώθηκαν περισσότερες από 8.860 πτήσεις με προορισμό, αφετηρία ή ενδιάμεσο σταθμό τις ΗΠΑ.

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Μέχρι τις 23:30, είχαν ακυρωθεί σχεδόν 10.000 πτήσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Περισσότερες από 2.200 ακυρώσεις καταγράφηκαν τόσο στη Delta Air Lines όσο και στην American Airlines, ενώ στην United Airlines ξεπέρασαν τις 1.800. Παράλληλα, σε μεγάλα αεροδρόμια ορισμένα αεροσκάφη περίμεναν περισσότερο από πέντε ώρες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πύλη αποβίβασης.

Long queues formed at United Airlines’ help desk at Denver International Airport (DEN) as stranded passengers sought assistance following the nationwide FAA ground stop. pic.twitter.com/44yFjI5zm6 November 14, 2026

Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να αναστείλει τις απογειώσεις σε ολόκληρη τη χώρα για περισσότερες από τέσσερις ώρες προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις. Οι δυσκολίες επεκτάθηκαν τόσο στις εσωτερικές όσο και στις διεθνείς πτήσεις, επηρεάζοντας ακόμη και αεροδρόμια στον Καναδά και το Μεξικό. Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να αναδιατάξουν τα αεροσκάφη και τα πληρώματά τους.

Πέρα από την ταλαιπωρία των επιβατών, το περιστατικό έφερε στο φως την ευάλωτη πλευρά του μεγαλύτερου δικτύου αερομεταφορών παγκοσμίως, το οποίο εξακολουθεί να εξαρτάται από παλαιές υποδομές επικοινωνίας, ορισμένες εκ των οποίων στηρίζονται σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1980.

Η αμερικανική κυβέρνηση συνέδεσε τη δυσλειτουργία με την υπερφόρτωση παλαιού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ποιος ήταν ο αρχικός παράγοντας που προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα.

Νέες ακυρώσεις και πολύωρη αναμονή στα αεροδρόμια

Η κατάσταση στα μεγαλύτερα αεροδρόμια των ΗΠΑ παραμένει δύσκολη, με το Ντάλας, το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες να συγκαταλέγονται στις περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Οι εταιρείες προσπαθούν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό επιβατών που είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται ή να μεταφέρονται σε μεταγενέστερες ώρες.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας μητέρας και της 14χρονης κόρης της, οι οποίες παρέμειναν για περισσότερες από τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο του Ντάλας, περιμένοντας να ταξιδέψουν στο Οχάιο. Η έφηβη ήθελε να αιφνιδιάσει μια φίλη της με την επίσκεψή της, ωστόσο τελικά οι δυο τους εγκατέλειψαν το σχέδιο, καθώς δεν μπορούσαν να γνωρίζουν πότε θα ήταν εφικτή η αναχώρησή τους.

Chaos erupted at LAX over a nationwide ground stop that lasted more than four hours. https://t.co/YH6XPQJQGs pic.twitter.com/8Z0FhAL03j — California Post (@californiapost) November 14, 2026

Στο Λος Άντζελες, επιβάτες που ταξίδευαν από το Νιούαρκ χρειάστηκε να παραμείνουν μέσα στο αεροσκάφος για περισσότερες από πέντε ώρες μετά την προσγείωσή του, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση στάθμευσης κοντά σε πύλη αποβίβασης. Αντίστοιχα, στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, ταξιδιώτες περίμεναν επί ώρες στην πίστα του αεροδρομίου, προτού αναζητήσουν άλλες λύσεις για τη μετακίνησή τους.

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Οι Delta, United και American Airlines ανακοίνωσαν ότι επιχειρούν να επαναφέρουν σταδιακά τα προγράμματα πτήσεών τους. Από την πλευρά της, η JetBlue είχε προχωρήσει σε μαζικές ακυρώσεις το βράδυ της Παρασκευής, με στόχο να επαναλάβει τις υπηρεσίες της το Σάββατο. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν ειδικές δυνατότητες αλλαγής εισιτηρίων στους επιβάτες που επηρεάστηκαν.

🇺🇸THOUSANDS of stranded travelers crowding gates and sitting on terminal floors is the default view across America right now.



Flights are frozen after the FAA issued a nationwide ground stop. Things are starting to slowly move but no one knows how long it will take.



Writer: Bri… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 13, 2026

Γιατί η αποκατάσταση των πτήσεων δεν γίνεται άμεσα

Η επαναλειτουργία του εναέριου χώρου δεν αρκεί από μόνη της για να επανέλθουν οι αερομεταφορές στην κανονικότητα. Η πολύωρη αναστολή των απογειώσεων ανέτρεψε τον προγραμματισμό χιλιάδων πτήσεων, καθώς κάθε αεροσκάφος συνήθως εκτελεί διαδοχικά δρομολόγια μέσα στην ίδια ημέρα.

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Έτσι, ένα αεροπλάνο που επρόκειτο να αναχωρήσει το πρωί από τη Νέα Υόρκη και να πραγματοποιήσει δύο ή τρεις ακόμη πτήσεις μέχρι το βράδυ, μπορεί να μην καταφέρει να εκτελέσει κανένα από τα επόμενα δρομολόγια, εφόσον παραμείνει καθηλωμένο για αρκετές ώρες.

🇺🇸✈️ U.S. AIRSPACE IS GOING QUIET!



A dramatic time-lapse shows flights disappearing from U.S. skies following the nationwide FAA ground stop.



Aircraft already airborne continue landing, while new departures remain grounded.



The result? A massive drop in air traffic across the… pic.twitter.com/tj94SGkFXD — AI Tech Hub ⚡ (@OpenAi221) November 14, 2026

Αντίστοιχη δυσκολία προκύπτει και με τα πληρώματα. Οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί υπόκεινται σε συγκεκριμένα όρια ωρών εργασίας και υποχρεωτικών περιόδων ανάπαυσης. Επομένως, ακόμη και αν ένα αεροσκάφος είναι έτοιμο για αναχώρηση, ενδέχεται να μην μπορεί να πραγματοποιήσει την πτήση του επειδή το πλήρωμά του έχει εξαντλήσει το επιτρεπόμενο χρονικό όριο υπηρεσίας.

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Στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση προστίθενται όσοι έχασαν τις ανταποκρίσεις τους, τα αεροσκάφη που κατέληξαν σε διαφορετικά αεροδρόμια από τα προβλεπόμενα, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων στις επόμενες πτήσεις.

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Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται πώς μια διακοπή λίγο μεγαλύτερη των τεσσάρων ωρών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα που διαρκούν αρκετές ημέρες.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, παραδέχθηκε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτήσει χρόνο. Όπως ανέφερε, θα χρειαστεί προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της αναστάτωσης, καθώς η εκτέλεση των δρομολογίων εξαρτάται πλέον από το πού βρίσκονται τα διαθέσιμα αεροσκάφη και πληρώματα.

Η αμερικανική κυβέρνηση εκφράζει την εκτίμηση ότι το σύστημα θα έχει επανέλθει σε ομαλή λειτουργία πριν από την περίοδο των μετακινήσεων για την Ημέρα των Ευχαριστιών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση όλων των πτήσεων.

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Πώς ξεκίνησε η καθολική καθήλωση των αεροσκαφών

Ο υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν στις 15:36, όταν τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρουσίασαν αστάθεια στα συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών.

Today’s nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century.⁰@FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down… pic.twitter.com/nXUPHkdNdV — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

«Οι μεταγωγείς και οι δρομολογητές μας υπερφορτώθηκαν από τον όγκο των δεδομένων και άρχισαν να παρουσιάζουν ασυνέπειες στις πληροφορίες που διαβίβαζαν. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να διακόψουμε τη λειτουργία του συστήματος», ανέφερε ο Ντάφι. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπήρξε στιγμή κατά την οποία να χάθηκε πλήρως η λειτουργία των ραντάρ ή των επικοινωνιών, επισημαίνοντας ότι κατέστη δυνατή η ασφαλής προσγείωση χιλιάδων αεροσκαφών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το άμεσο τεχνικό πρόβλημα έχει επιλυθεί και ότι οι πτήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια. Προειδοποίησε, ωστόσο, πως απαιτείται ευρύτερος εκσυγχρονισμός του παλαιού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Η παλαιότητα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στο επίκεντρο

Οι πρώτες εξηγήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης ανέδειξαν ως βασικό παράγοντα της κρίσης την παλαιότητα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Κατά την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, ο Σον Ντάφι εξήγησε ότι μεταγωγείς και δρομολογητές δεδομένων υπερφορτώθηκαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί αστάθεια στη μετάδοση σημαντικών πληροφοριών.

Όπως ανέφερε, το αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εξακολουθεί να βασίζεται σε ιδιαίτερα παλιές υποδομές, μεταξύ των οποίων αναλογικές τεχνολογίες και χάλκινες τηλεπικοινωνιακές γραμμές που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες.

Σημαντικό ρόλο στο δίκτυο διαδραματίζει το σύστημα TDM, το οποίο επιτρέπει τη μετάδοση πολλαπλών σημάτων μέσω κοινών γραμμών επικοινωνίας. Παρά την ηλικία της συγκεκριμένης τεχνολογίας, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε κρίσιμα τμήματα των αμερικανικών υποδομών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η υπερφόρτωση του εξοπλισμού είχε ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να λαμβάνουν δεδομένα που δεν ήταν συνεπή μεταξύ τους.

Οι τεχνικές ομάδες κατάφεραν να επαναφέρουν τη λειτουργία του δικτύου, περιορίζοντας το φορτίο του εξοπλισμού και προχωρώντας στις απαραίτητες παρεμβάσεις στις επικοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε εξαρχής την υπερφόρτωση.

Το περιστατικό δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών, καθώς τα συγκεκριμένα συστήματα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μέρος ενός δικτύου από το οποίο εξαρτώνται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες πτήσεις. Μάλιστα, ο Ντάφι δεν ήταν σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο επανάληψης μιας ανάλογης δυσλειτουργίας.

Τα ερωτήματα για την τεχνητή νοημοσύνη και την πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης

Πρόσθετες απορίες προκάλεσε το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό, η FAA είχε ανακοινώσει την επέκταση ενός νέου συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για το πρόγραμμα SMART, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Air Space Intelligence και έχει ως στόχο τη βελτίωση του προγραμματισμού των πτήσεων, καθώς και την υποβοήθηση των ελεγκτών στον εντοπισμό πιο αποτελεσματικών διαδρομών.

Η επέκταση του προγράμματος στα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου ανακοινώθηκε στις 10 Νοεμβρίου, γεγονός που οδήγησε σε ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να σχετίζεται με την τεχνική αστοχία. Τόσο η εταιρεία όσο και ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών απέρριψαν οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση.

Ο Ντάφι υποστήριξε ότι το νέο σύστημα λειτούργησε χωρίς προβλήματα και ότι η δυσλειτουργία αφορούσε τις παλαιότερες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να υποδεικνύουν κυβερνοεπίθεση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα συνεχίζεται και δεν έχει αποκλειστεί οριστικά κανένα ενδεχόμενο.

Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε, επίσης, ότι δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών, σημειώνοντας ότι περισσότερες από 3.000 πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια όσο οι απογειώσεις παρέμεναν σε αναστολή.

Προβλήματα στις μετακινήσεις αθλητικών ομάδων

Το αεροπορικό χάος επηρέασε και τον επαγγελματικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό στις ΗΠΑ. Ομάδες του NBA, του NHL και του κολεγιακού ποδοσφαίρου αντιμετώπισαν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, καθώς είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν για τις αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πανεπιστήμιο Όμπερν, το οποίο αποφάσισε να μεταφέρει την ποδοσφαιρική του ομάδα οδικώς στο Μισισίπι. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε και στην αλλαγή της προγραμματισμένης ώρας έναρξης του αγώνα με το Μισισίπι Στέιτ.

Ανάλογες δυσκολίες αντιμετώπισαν ομάδες πανεπιστημίων από την Ουάσιγκτον, το Τέξας και άλλες πολιτείες, με τις αρμόδιες διοργανώσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης των αγωνιστικών προγραμμάτων.

Μάλιστα, ο υπουργός Μεταφορών κάλεσε τις ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα να απευθυνθούν στην FAA, ώστε να εξεταστούν τρόποι διευκόλυνσης των ταξιδιών τους.

Οι επιπτώσεις ξεπέρασαν τα σύνορα των ΗΠΑ, με την Air Canada να ακυρώνει δρομολόγια μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αναστάτωση σημειώθηκε και σε πτήσεις με προορισμό το Μεξικό.

Σχέδιο αναβάθμισης υποδομών με χρηματοδότηση 50 δισ. δολαρίων

Η τεχνική κρίση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση στην Ουάσιγκτον για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων.

Ο Σον Ντάφι υπογράμμισε ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν πλέον για να ανταποκριθούν με ασφάλεια στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων αερομεταφορών, καθιστώντας αναγκαία μια συνολική τεχνολογική αναβάθμιση.

Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει ήδη 12,5 δισ. δολάρια για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ενώ η κυβέρνηση έχει ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση περίπου 30 δισ. δολαρίων.

Μετά τα προβλήματα της Παρασκευής, ο υπουργός Μεταφορών έκανε λόγο για συνολική ανάγκη χρηματοδότησης που προσεγγίζει τα 50 δισ. δολάρια. Τα χρήματα προορίζονται για την αντικατάσταση των παλαιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, την αναβάθμιση των κέντρων ελέγχου και την εγκατάσταση σύγχρονων ψηφιακών δικτύων.

Η διαδικασία εκσυγχρονισμού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ωστόσο πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα, καθώς οι αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία των αερομεταφορών.

Η μεγαλύτερη καθολική αναστολή πτήσεων μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Η αναστολή των απογειώσεων αποτέλεσε τη μεγαλύτερης διάρκειας καθολική διακοπή αυτού του είδους στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αναφέρει το Reuters.

Μια προηγούμενη σημαντική διακοπή είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει προσωρινά τις αναχωρήσεις εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα NOTAM, μέσω του οποίου παρέχονται στους πιλότους κρίσιμες πληροφορίες για τις πτήσεις.

Η τωρινή δυσλειτουργία διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, προκαλώντας εκτεταμένη αποδιοργάνωση στις αεροπορικές μετακινήσεις. Ωστόσο, η πρόκληση για τις αρχές δεν περιορίζεται πλέον στην εξυπηρέτηση των εγκλωβισμένων ταξιδιωτών και την αποκατάσταση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς ένα από τα σημαντικότερα δίκτυα αερομεταφορών παγκοσμίως εξακολουθεί να εξαρτάται από τόσο παλιό τεχνολογικό εξοπλισμό και πόσο ευάλωτο μπορεί να αποδειχθεί σε μια αντίστοιχη αστοχία.

Η αμερικανική κυβέρνηση καλείται πλέον να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά και να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο που θα περιορίσει τον κίνδυνο μιας νέας καθολικής διακοπής, προτού ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός των κρίσιμων υποδομών.

Με πληροφορίες από: reuters.com, latimes.com, aljazeera.com